Hilfe für die Familien der „Küchenjungs“

Von: Andrea Gräpel

In der Küche wird Deutsch gesprochen, darauf legt Post-Wirtin Elisabeth Walch großen Wert. Für Khero Khaleohs (v.l.), Peyman Piroozmandan, Ahmad Ayavi und Ali Hafizi kein Problem. © Andrea Jaksch

Sieben Männer arbeiten bei Elisabeth Walch in der Küche des Gasthofs „Post“ in Herrsching. Die meisten sind Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien und dem Iran. Jeden Monat schicken sie einen Großteil ihres Verdienstes in die Heimat. Um ihren „Küchenjungs“ das Leben zu erleichtern, veranstaltet die Post-Wirtin nun ein Benefizessen.

Herrsching – Es war auf einer Fahrt nach Augsburg, als Elisabeth Walch und Ali Hafizi Zeit hatten, sich länger und außerhalb des aufgeregten Küchenalltags miteinander zu unterhalten. Die Wirtin des Gasthofs „Die Post“ in Herrsching hörte zu, wie ihr der 33-Jährige von seiner Heimat erzählte. Von Kinderarbeit, von seiner Familie, Mutter und Geschwister, die in Afghanistan geblieben sind. Wie seine Kollegen aus dem Küchenteam ist Ali Hafizi seit gut sieben Jahren in Deutschland. Er ist froh, dass er arbeiten darf und schickt einen Großteil seiner Einkünfte jeden Monat nach Hause.

Elisabeth Walch hörte ihm gut zu, dachte an die zwei Lämmer, die sie in Augsburg holten, weil ihre „Küchenjungs“ ihr ein Lamm-Essen zum Geburtstag geschenkt hatten. In Augsburg deshalb, weil dort „halal“ geschlachtet wird, also nach islamischem Ritual erlaubt und rein. Und was Ali Hafizi ihr auf dieser Fahrt erzählte, wurde zur Initialzündung für ein Benefizessen. Weil das Gehörte für die Wirtin einfach unvorstellbar war. „Die sind alle so mega loyal. Ich möchte etwas zurückgeben“, sagt sie. Am Samstag, 19. November, ist es soweit: Von den 30 Euro, die das Menü kosten wird, gehen deshalb 25 Euro an die Familien ihrer „Jungs“.

Die Küchencrew kann internationaler kaum sein. Die Männer kommen aus Afghanistan wie Ali Hafizi, aus Syrien und dem Iran, aus Kroatien, Albanien und Sri Lanka. Elisabeth Walch führt das Kommando und achtet darauf, dass in der Küche Deutsch gesprochen wird, „damit jeder weiß, was der andere sagt und es keine Missverständnisse gibt“.

Ihre Angestellten – aus Ländern, in denen Frauen wenig bis keine Rechte haben – respektieren die Wirtin. Die meisten sind in Personalwohnungen untergebracht, können ein selbstständiges Leben führen. „Wir haben eine sehr nette Chefin“, sagt auch Peyman Piroozmandan aus dem Iran und freut sich. „Dass alle Speisen halal sind, ist an diesem Tag selbstverständlich“, unterstreicht Elisabeth Walch. Kein Schweinefleisch, kein Alkohol. Stattdessen werden exotische Gerichte mit Namen wie „Morhge“ (Hähnchensuppe), „Paner“ (Grillkäse) oder „Ghablipolo“ (Lamm) serviert. Ab 11 Uhr wird alle zwei Stunden in drei Gängen angerichtet. Jeweils 40 Gäste haben Platz, 240 Essen könnten rausgehen. Das Küchenpersonal verzichtet an dem Tag zugunsten ihrer Angehörigen auf ihre Bezahlung. „Jetzt müssen nur noch ganz viele Leute kommen, damit am Ende viel für die Familien übrig ist“, sagt Elisabeth Walch voller Vorfreude. Reservierungen sind möglich unter (0 81 52) 39 62 70 oder per E-Mail an die Adresse info@post-herrsching.de