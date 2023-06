Hoch hinaus auf kleinem Grund

Von: Andrea Gräpel

Das Reiheneckhaus Madeleine-Ruoff-Straße 44 in Herrsching ist bei den Architektouren am Wochenende 24./25. Juni zu besichtigen. Es ist zudem energieeffizient. © Möbius

In Herrsching ist ein Reiheneckhaus vom Architekturbüro Möbius gebaut worden, das von der Architektenkammer Bayern als besonderer Wohnungsbau ausgezeichnet wurde und bei den diesjährigen Architektouren am 24./25. Juni besichtigt werden kann. Es ist ein Projekt mit schwieriger Vorgeschichte.

Herrsching – Nicht nur die Architektur besteche, sondern auch bei den Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit setze das Herrschinger Haus Maßstäbe und sei daher von der Architektenkammer mit Zusatz Klima-Kultur-Kompetenzhaus ausgezeichnet worden. Erstmals würdigt dieses neue Prädikat in fünf Kategorien Leistungen der ausgewählten Projekte hinsichtlich Energieeffizienz, Klimaanpassung, Flächensparen, Barrierefreiheit sowie weiterer Aspekte der Nachhaltigkeit. Unter anderem war ausschlaggebende, dass die vier Geschosse des Herrschinger Reiheneckhauses an der Madeleine-Ruoff-Straße mit einem Aufzug barrierefrei verbunden seien.

Auch diese Viergeschossigkeit hatte zu Beginn der Planung wegen der Abstandsflächen dazu geführt, dass die Gemeinderäte im Bauausschuss ihr Einvernehmen verweigerten. Erst im zweiten Anlauf, nachdem das Landratsamt als Genehmigungsbehörde signalisiert hatte, diese Einvernehmen zu ersetzen, gab es grünes Licht.

Der Reihenhauskomplex mit dem nun ausgezeichneten Eckhaus befindet sich am nördlichen Ende der Madeleine-Ruoff-Straße. Insgesamt gibt es sechs Einheiten. Die nördliche Einheit war bereits 2014 umgebaut worden. Die südliche Einheit musste etwas nach Osten verrutscht werden, um sie zu verwirklichen. Die Befürchtung war, dass die Schleppkurve, über die alle übrigen Einheiten angefahren werden, damit zu eng werde. Außerdem ist es nun die einzige Einheit, dem eine Garage im Garten erlaubt ist. SPD-Gemeinderat Wolfgang Schneider hatte von einem „Vergrößern bis zum Maximum an allen Ecken und Kanten“ gesprochen. Auch die beiden Architekten im Bauausschuss, Johannes Puntsch (FDP) und Christoph Welsch (Grüne) hatten Bedenken wegen der Abstandsflächen.

Die Jury der Bayerischen Architektenkammer schwärmt nun von „Kleinem Grund – hoch hinaus“. Für den Herrschinger Architekten Holger Möbius seien das sehr kleine und schmale Grundstück, die Lage im Überschwemmungsgebiet und das umfassende Raumprogramm wesentliche Herausforderungen gewesen. Die Lage des Hauses in zweiter Reihe zum Ammersee hin habe nach einer Lösung verlangt, die Sicht auf den See und zusätzlich in den Obergeschossen auf die Berge und den Ort zu ermöglichen. Das Haus sollte offen sein und zugleich ein Rückzugsort sowie hell und lichtdurchflutet. Das nun viergeschossige Eckhaus erfülle all dies durch ein offenes Treppenhaus – trotz der geringen Grundfläche von nur 70 Quadratmetern. Die Energieeffizienz werde durch Wärmepumpe, Fotovoltaik, Solarstrahlung und intensive Dachbegrünung auf dem zurückversetzten obersten Geschoss erreicht.

Das Haus Madeleine-Ruoff-Straße 44, gegenüber vom alten Sportplatz, kann zu den Architektouren am Samstag, 24., und Sonntag, 25. Juni, jeweils zwischen 14 und 17 Uhr besichtigt werden. Im Landkreis findet bei den diesjährigen Architektouren darüber hinaus der Erweiterungsbau des Landratsamtes Erwähnung. In Dießen ist das Wohn- und Werkhaus Bergmiller, Bergmillerstraße 20, am Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.