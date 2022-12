Hochwasser-Frühwarnung für Herrsching: Bürger sollen Schäden melden

Von: Tobias Gmach

Jederzeit wieder möglich: Im Juli 2016 stand die Hechendorfer Straße in Herrsching unter Wasser. © SVJ

Um ihr Starkregen-Management zu optimieren, bittet die Gemeinde Herrsching Bürger um Hilfe. Sie sollen Schäden aus der Vergangenheit melden – um in Zukunft besser vor Fluten gewarnt zu werden.

Herrsching – Ein fiktives Beispiel: In wenigen Stunden könnten die Fischerstraße, die Kienbachstraße und die Panoramastraße überflutet werden. So konkret will die Gemeinde Herrsching ihre Bürger künftig vor Gefahren durch Hochwasser warnen – und zwar über die Gemeinde-App, um die Bewohner immer und überall zu erreichen. „Das ist sehr engmaschig, wir können für jedes Grundstück eine Aussage treffen“, sagt Bürgermeister Christian Schiller.

Er schwärmt schon jetzt vom Starkregen-Management und dem Frühwarnsystem, das in Kooperation mit dem Fachbüro Spekter entsteht. Von einer Computer-Simulation, in der genau zu sehen ist, bei welchen Bedingungen das Regen- oder Sturzflutwasser wo in Herrsching als erstes ankommt. Damit das System aber nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis funktioniert, setzt die Gemeinde auf die Bürger. Sie sollen Schäden aus der Vergangenheit melden – um in Zukunft besser vor Fluten gewarnt zu werden. „Die Erfahrungswerte werden im Sturzflut-Risikomanagement einbezogen und im Lösungskonzept berücksichtigt“, heißt es in einer Pressemittelung.

Über die Gemeinde-Homepage www.herrsching.de gelangt man auf die Seite www.starkregenmelder.de. Dort können die, deren Grundstück, Einfahrt oder Straße schon mal überflutet waren, Fotos davon hochladen und die Fälle anhand von Kategorien klassifizieren: Drang Grundwasser ein? War das Dach undicht? Handelte es sich um eine Überschwemmung oder Überflutung? Um einen Über- oder Rückstau? Außerdem sind Ort, Zeit und eine nähere Beschreibung des Schadens gewünscht. Zur Meldung können sich Bürger online auch ein Formular ausdrucken oder sie besorgen es sich im Rathaus bei Melanie Faude (Zimmer 317).

Computer-Simulation zeigt, wo das Wasser zuerst ankommt

„Die Teilnahme und die Information der betroffenen Bürger sind für die Ausarbeitung der Risikokarten und somit für die weitgehende Schadensvermeidung von großer Wichtigkeit“, so die Pressemitteilung. Christian Schiller sagt: „Die Datenbasis haben wir schon. Jetzt müssen wir sie mit der Realität abgleichen.“ Wenn die Computer-Simulationen fertig sind, bekommen sie die Bürger zu sehen. Laut Schiller soll es bei der Bürgerversammlung im März so weit sein. Die Kartierung kostet die Gemeinde 100 000 Euro, allerdings übernimmt der Freistaat 75 Prozent davon.

Rund um Pfingsten ist für Herrsching immer eine kritische Zeit – wenn Schmelzwasser den Ammersee aufgefüllt hat, es stark regnet und dann auch noch Westwind dazu kommt. Das letzte größere Hochwasser war im Juli 2016, die Hechendorfer Straße wurde überschwemmt, die Realschule musste evakuiert werden. Potenzielle Gefahr geht vom Grundwasser, von Kien-, Fendl- und Fischbach aus. An „kritischen Stellen“ werden laut Schiller Sensoren installiert, als Teil des Frühwarnsystems. Die Meldezentrale soll bei der Feuerwehr sein. Im Laufe des kommenden Jahres will Schiller das Projekt abschließen.