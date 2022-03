„Höchststrafe“ für Schiller

Von: Andrea Gräpel

Mit einem enormen technischen Aufwand, mit Kamera, Boxen, Mischpult, Leinwand, Bildschirmen, zahlreichen Computern, Beamer und entsprechend vielen Technikern wurde der Rechenschaftsbericht von Herrschings Bürgermeister Christian Schiller am Donnerstag buchstäblich weltweit übertragen. © Andrea Jaksch

Was bewegt die Menschen in Herrsching am meisten? Nach zwei Jahren Bürgerversammlungs-Entzug war dies am Donnerstagabend eine spannende Frage.

Herrsching – Vieles konnten die Bürger bereits dem schriftlichen Jahresbericht entnehmen, der bereits im Februar an alle Haushalte verteilt worden war. Bürgermeister Christian Schiller stellte den Inhalt in Wort und Bild in eineinhalb Stunden noch einmal in Kurzform vor. Die meisten Anfragen, die schon im Vorfeld abgegeben worden waren bezogen sich deshalb auf die Ziele, die noch nicht formuliert wurden. Etwa, wie Herrsching als quasi Schlusslicht in der Nutzung von regenerativen Energien die Energiewende bis 2035 schaffen will. Ein Konzept gibt es nicht. Auch in diesem Zusammenhang ist wohl die Diskussion um den Baumschutz zu sehen, die nach der großen Anzahl an Fällungen zum Jahresbeginn (wir berichteten), hochkochte und mit weit mehr als 25 Anfragen dazu am Donnerstag den größten Raum einnahm. Karl-Heinz Wirth, in Sorge, dass er kein Rederecht erhalte, hatte schon im Vorfeld der Bürgerversammlung bei der Regierung von Oberbayern eine Aufsichtsbeschwerde gegen die Gemeinde und vorsorglich auch gegen die Kommunalaufsicht im Landratsamt eingelegt.

Bürgerversammlungen in Herrsching sind normalerweise gut besucht. Zur Hybridveranstaltung mit Liveübertragung ins Internet, zu der Schiller nun eingeladen hatte, wären 100 Besucher in der Martinshalle möglich gewesen. Nur 33 Bürger hatten das Präsenz-Angebot wahrgenommen. Dafür nahmen online im Schnitt 170 Menschen teil. Insgesamt wies die Auswertung am Freitag 284 Zugriffe weltweit aus, denn jeweils ein Teilnehmer schaltete sich aus den Vereinigten Staaten und aus Spanien zu, drei aus Großbritannien und sogar fünf aus Österreich.

Ursprünglich sollte für alle Teilnehmer, sowohl online als auch in der Martinshalle, die Möglichkeit bestehen, Fragen oder Anträge live stellen zu können. Unter Live-Übertragung hatte sich der Bürgermeister vorgestellt, dass nicht nur er, sondern die Martinshalle und ihre Besucher im Bild gewesen wären, wie in anderen Gemeinden auch in diesem Format. Die Aufsichtsbeschwerde allerdings hatte allein die Wirkung, dass der Datenschutz ins Spiel kam, der vor Missbrauch einer weltweiten Bild- und Ton-Übertragung warnte. Am Ende waren deshalb nur der Bürgermeister und der Landrat im Bild, alle Fragen wurden anonym verlesen. Erst nach Ende der Liveübertragung wurde eine Diskussion möglich. „Ich hatte mir das auch anders vorgestellt“, sagte Schiller. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass es für mich die Höchststrafe ist, einfach nur am Pult zu stehen – ohne Interaktion mit den Bürgern.“ Unverständlich war für ihn deshalb die Sorge Wirths, in einer Bürgerversammlung nicht zu Wort kommen zu können.

Bis zum Ende, bis nach 23 Uhr, hat sich auch Landrat Stefan Frey tapfer alle Energie- und Baumfragen sowie -antworten angehört. Dabei war er gekommen, um für Themen wie Gymnasium, Klinikum und Flüchtlingsunterbringung bereitzustehen. Er sagte selbst: „Ich komme gerne nach Herrsching“ und stellte fest, „ich komme oft nach Herrsching.“ Und doch war er an diesem Abend kaum gefragt – außer als es um die Pläne für die Energieversorgung von künftigem Gymnasium und Klinikum ging. Karin Caseretto drang darauf, Geothermie nicht außen Acht zu lassen, „völlig CO2-frei“. Ein sensibles Thema, vor dem die AWA in Sorge um die Trinkwasserversorgung gewarnt hatte (wir berichteten). Schiller wiederum warnte davor, in Abhängigkeit eines privaten Geschäftsmannes zu geraten, abgesehen davon, dass der Gemeinde gar kein Angebot vom Claim-Inhaber, der Geothermie Ammersee, vorliege. Der Landrat wies in diesem Zusammenhang darauf hin, das die Zeit dränge, „ich brauch’ das in vier Jahren“. Dann soll das Krankenhaus stehen. Bislang sei aber noch nicht einmal probegebohrt worden. Nicht zu vergessen, dass der Gemeinderat ein Kraftwerk an der Seefelder Straße abgelehnt hatte.

Am Ende standen die vielen Fragen zum Baumschutz. In nicht weniger als 22 Fragen erbat allein Norbert Wittmann (von der neuen Initiative Pro Natur Herrsching) Informationen darüber, wie viele Bäume wann und wo gefällt und neu gepflanzt wurden, wann und wo die Baumschutzverordnung, die es bis 2018 gab, griff oder angefochten wurde. Auch der Arbeitskreis Umwelt des Gemeinderates werde sich nächste Woche mit dem Thema beschäftigen, so Schiller, der wie versprochen sämtliche Fragen mehr oder weniger geduldig beantwortete. In Zusammenhang mit der anstehenden Kienbachsanierung gab er bekannt, dass das Wasserwirtschaftsamt den Gemeinderat im April erste Details vorstellen werde.