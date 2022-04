Hundeverbot abgelehnt

Von: Andrea Gräpel

So soll’s sein: Ein Hundebesitzer geht mit seinem Vierbeiner an der Leine Gassi. © bartl

Bei Vorschriften zählt jedes Wort. Viele alte Satzungen, die heute noch gelten, halten einem Rechtsstreit deshalb nicht mehr Stand. Herrschings Geschäftsleiter Günther Pausewang hat damit seine liebe Mühe. Das versuchte er am Montagabend dem Gemeinderat zu erklären, als es um ein Hundeverbot an der Breitbrunner Badestelle ging.

Breitbrunn - Reimar Handtke aus Breitbrunn hatte in der jüngsten Bürgerversammlung den Antrag gestellt, an der Badestelle, wie schon vor zwei Jahren, ein Hundeverbot einzuführen. „Seitdem die Hunde wieder erlaubt sind, sind auch wieder sehr viel mehr Hunde an der Badestelle, von denen allerdings kaum welche angeleint sind“, beschwerte er sich. Dabei ist in der Grünanlagensatzung der Gemeinde auf allen gemeindlichen Grünanlagen, zu denen auch Badeplätze und Liegewiesen zählen, „das Mitführen von Tieren, insbesondere von Hunden“ untersagt. Es drohen Geldbußen bis zu 500 Euro. Der Vollzug sei jedoch nicht möglich gewesen, sagte Bürgermeister Christian Schiller, der daran erinnerte, dass sich der Gemeinderat deshalb erst vor zwei Jahren auf eine Leinenpflicht beschränkt habe und entsprechende Schilder habe anbringen lassen. Ein Verbot würde eine aufwendige Änderung der Satzung nach sich ziehen, weil die Zuwiderhandlung der Vorschrift nicht geahndet werden könne. Dazu müssten „zentimetergenaue Bereiche“ der jeweiligen Gelände als Verbotszonen definiert sein. Das aber gebe die aktuelle Satzung nicht her. Dies erklärte er ausführlich, nachdem einige Gemeinderäte angemerkt hatten, dass es ausreiche, die Schilder zu ändern, weil das Verbot bereits festgeschrieben sei. Aber eben nicht in dem gebotenen Maße, betonten Schiller und Pausewang wiederholt.

Der Bürgerantrag wurde gegen drei Stimmen abgelehnt. Es bleibt bei dem beschilderten Hinweis auf die Leinenpflicht.