Im Königsamt angekommen

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Empfang in Starnberg (v.l.): Georg Scheitz (Andechs), Inspektions-Vize Christian Schäffler, Winfried Naßl, Klaus Kögel (Seefeld), Polizeipräsident Günther Gietl, Wolfgang Schneider (Herrsching), Landrat Stefan Frey, Josef Kraus (Wörthsee) und Walter Bleimaier (Inning). © Andrea Jaksch

„Das Königsamt der bayerischen Polizei“, die Inspektionsleitung, ist in Herrsching neu besetzt. So jedenfalls formulierte es Polizeipräsident Günther Gietl gestern bei der offiziellen Amtseinführung von Winfried Naßl im Landratsamt Starnberg.

Herrsching/Starnberg – Naßl löst Erich Schilling ab, der sich nach 45 Dienstjahren bei der Polizei, davon 18 in Herrsching und die letzten zehn Jahre davon wiederum als Inspektionsleiter, klanglos in den Ruhestand verabschiedete. Gietl hätte ihn gerne gebührend verabschiedet, aber Schilling sei niemand, der das Rampenlicht mag. „Wir respektieren das“, sagte der Polizeipräsident, der sich umso mehr auf den Neuen im „attraktivsten Dienstbereich“ des Polizeipräsidiums Oberbayern freute. „In der schönsten Dienststelle“, fügte Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz hinzu. Er hieß den neuen Inspektionsleiter im Namen seiner Amtskollegen willkommen. Denn aus allen sechs Gemeinden im Dienstbereich waren sie ins Landratsamt gekommen, weil Kommunen und Polizei im Alltagsgeschäft eng miteinander verbunden sind. „Tagtäglich“, sagte Landrat Stefan Frey, der die gute Zusammenarbeit auch mit dem Polizeipräsidium lobte. Er und Gietl kennen sich nicht erst, seitdem Frey Landrat ist. Zu tun hatten sie bereits miteinander, als der Jurist Frey noch im Innenministerium tätig war. Corona und Flüchtlingswelle schweißte sie nun wieder zusammen.

Dass der Dienstbereich Herrsching in der Tat ein besonderes Pflaster ist, drückte Gietl in Zahlen aus: 37 300 Menschen lebten dort, 163 Quadratkilometer ist es groß, sechs Gemeinden hat es, und es wird durch 34 Beamte an der Rieder Straße betreut. Besonders zeichne die Dienststelle aus, dass sie mit dem Wörthsee und dem Pilsensee nicht nur für zwei Seen, sondern in Oberpfaffenhofen darüber hinaus für den Sonderflughafen zuständig ist. Der Aufwand dafür sei nicht zu unterschätzen, so Gietl. Dafür ist die Inspektion am nahesten am See, betonte Scheitz. Kein Wunder, dass sich Naßl also aufrichtig freute. Als Dachauer kennt der 55-Jährige das nahe gelegene Fünfseenland natürlich.

Bevor Naßl schon am Freitag den Dienst in Herrsching antrat, war er stellvertretender Inspektionsleiter in Olching. Seinen Ausgleich sucht der Vater von zwei Kindern in der Musik. Er spielt Akkordeon und singt im Chor. Als Bayer ist er natürlich Fußballfan. „Meine Farbe ist blau. Ich bin 1860er-Fan. Dazu stehe ich“, sagt der gebürtige Münchner stolz. Gefreut hat er sich über den herzlichen Empfang im Landratsamt in Starnberg. Den Vertretern aus den sechs Gemeinden im Dienstbereich kündigte er aber an, jeweils darüber hinaus persönliche Gespräche „unter vier, sechs oder acht Augen“ zu suchen, um das gute Miteinander weiter auszubauen.