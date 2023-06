Im September sollen Glocken wieder läuten

Von: Andrea Gräpel

Die alte Herrschinger Kirche St. Martin ist beliebt für Hochzeiten, aber schon seit fünf Jahren läuten die Glocken zu diesen Anlässen wegen des maroden Glockenstuhls nicht mehr. Nun hat die Sanierung begonnen. © Dagmar Rutt

Die Sanierungsarbeiten an der Martinskirche haben nach Verzögerung endlich starten können.

Herrsching – Schon seit fünf Jahren sind keine Hochzeitsglocken der alten Martinskirche in Herrsching mehr zu hören (wir berichteten). Nun ist sie seit einigen Wochen eingerüstet – die lange erwartete Instandsetzung hat begonnen, nachdem Pfarrer Simon Rapp schon 2020 zu Spenden für die dringend notwendige Sanierung des Kirchturms aufgerufen hatte. Mittlerweile hat der Zimmerer mit den Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten an Dachstuhl und Kirchturm begonnen, die beiden Glocken wurden ausgehängt und fixiert, teilt das Pfarrbüro im neuen Infoblatt mit. Somit sei der Abbau des schadhaften Glockenstuhls möglich geworden, der nun überholt und teilerneuert wird. Gleichzeitig sind die Uhren ausgebaut worden. „Sie waren sie sich in den vergangenen zwölf Jahren nicht immer einig, welche Zeit sie ansagen sollen“, heißt es weiter.

Beim Abbau des Glockenstuhls habe sich herausgestellt, dass auch die Antriebsräder für die Glocken erneuert werden müssen. Nun werde überprüft, ob die elektrische Anlage nicht komplett oder zumindest teilweise erneuert werden könne. Die Maßnahme ist jedoch nicht in der Gesamtkalkulation von 300 000 Euro enthalten. Im Übrigen liefen die Maßnahme im Kosten- und Zeitrahmen. Im September sollen die Hochzeitsglocken hoch oben über Herrsching wieder läuten. Einen frischen Anstrich gibt es darüber hinaus.

Wer die Pfarrgemeinde für die Sanierung finanziell unterstützen möchte, kann dies über das Konto der Kirchenstiftung St. Nikolaus, IBAN: DE69 7025 0150 0022 0113 08.