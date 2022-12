Immer auf neuestem Stand

Neuer Internetauftritt Herrsching

Herrschings Gemeinderäte waren die ersten, die sich durch den neuen Internetauftritt der Gemeinde klicken durften. Seit Donnerstag ist die neugestaltete Seite online – mit mehr Inhalten und benutzerfreundlicher als die alte. Außerdem gibt es eine App, auf die gezielt und schnell Notfallmeldungen verschickt werden können.

Herrsching – Acht Monate Arbeit haben Katrin Engelhardt und Dominik Frommknecht in den neuen Internetauftritt der Gemeinde Herrsching gesteckt. In einem Pressegespräch mit Bürgermeister Christian Schiller und Geschäftsleiter Günther Pausewang präsentierte das Projektteam stolz sein „Baby“. Der Relaunch wurde von der Firma Hitcom begleitet, die auf die Gestaltung kommunaler Internetauftritte spezialisiert ist. „Als Bürgermeister bin ich sehr, sehr stolz“, kommentierte Schiller das Ergebnis.

Katrin Engelhardt, im Rathaus für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, und Dominik Frommknecht ist die Erleichterung anzusehen. „Es läuft alles sehr gut“, freute sich Engelhardt am Freitag – trotz komplett neuer Menüführung. Seit Donnerstag ist die Seite herrsching.de im Netz. Die Nutzerfreundlichkeit las Engelhardt darin ab, dass ohne Werbung bereits sieben Bürger die neue Möglichkeit nutzten, online Termine im Rathaus auszumachen. Vor allem die Suchfunktion, an der es auf der alten Homepage immer haperte, funktioniere mit Volltextsuche nun „viel besser“.

Mit der neuen Internetseite hat die Gemeinde ein Online-Bürgerbüro, laut Engelhardt „das Herzstück der Seite“, in dem die wichtigsten Dienstleistungen im Überblick dargestellt sind. Die Gemeinde Herrsching bietet 328 solcher Dienstleistungen in neun Kategorien an. Auf diesem Weg geht es zu allen Formularen, Online-Diensten sowie zu Satzungen und Verordnungen. Vergeblich suchen wird man auch auf der neuen Homepage aber nach dem Flächennutzungsplan. Das bedauert die Verwaltung und war deshalb schon mehrfach aus den Reihen des Gemeinderats angemahnt worden.

Dr. Ulrike Pröbstl vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München habe dieses Thema gerade erst in der jüngsten Klausursitzung aufgegriffen, sagte Schiller. Seitdem gebe es zumindest Verständnis, warum dies noch nicht der Fall ist, denn die Digitalisierung des Flächennutzungsplans würde die Gemeinde 160 000 Euro kosten. Dieses „x-Format“, so Schiller, rechne sich erst, wenn „irgendwann der digitale Bauantrag eingeführt wird“. Darauf warteten Bauverwaltungen genauso wie Bauwerber. „Spätestens dann ist auch der Flächennutzungsplan digital.“

Stolz waren Projektteam und Rathausführung auch auf die neue App, die zum Relaunch dazu gehört. Weboptimiert sei sie auf jedem Handy nutzbar. „Wenn man Push-Nachrichten zulässt, ist man auch immer informiert über Veranstaltungen oder man erhält Notfallmeldungen.“ Bei einem Ausfall des Trinkwassersystems wie im vergangenen Winter zum Beispiel. Über die App können zielgerichtet all jene, die in diesen Bereichen mit ihrem Handy eingeloggt sind, informiert werden. Das funktioniere genau nach Straßenzügen auch bei Hochwasser oder Sturzflutrisiken, freute sich Schiller.

Ganz neu gibt es auch einen Online-Schadens-Melder. Wenn also eine Straßenlaterne nicht funktioniert oder ein Mülleimer voll oder defekt ist, kann das jeder in fünf einfachen Schritten melden und spätestens am nächsten Werktag sollte sich jemand darum kümmern.

