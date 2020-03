In Corona-Zeiten: Farbenfrohes Zeichen der Hoffnung am Kinderhaus

Von Italien und den dortigen Balkon-Sängern inspiriert, hat sich Tanja Aumann-Kuttruff mit ihrer Kollegin Ulrike Schlemmer zusammengesetzt und am Balkon des Kinderhauses in Breitbrunn ein Zeichen der Hoffnung gesetzt. „Alles wird gut“ ist da in bunten Lettern auf einem Leinentuch mit fröhlich buntem Hintergrund zu lesen.

Breitbrunn – Die Leiterin der Einrichtung hat das Werk fotografiert und an alle Eltern verschickt. „Wir wollen uns, unseren Kindern und Ihnen, Ihren Freunden, Verwandten und Bekannten damit ein bisschen Zuversicht und Hoffnung geben“, schreibt sie. „Gerne können Sie mit Ihren Kindern zu Hause ein Bild Ihres Kindes malen und im Briefkasten am Kinderhaus einwerfen. Wir werden die Bilder laminieren und am Balkon zum Betttuch mit der Botschaft dazu hängen.“

Den Anweisungen des Gesundheitsministeriums folgend, ist die Einrichtung in Breitbrunn Corona-bedingt seit dieser Woche geschlossen. Normalerweise toben 118 Kinder durch das Haus – vom Kleinkind bis zum Grundschüler. Aktuell gibt es eine Notgruppe mit vier Hortkindern, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Montags, mittwochs und donnerstags sind jeweils zwei Mitarbeiter in der Einrichtung, um diese Kinder zu betreuen. Normalerweise sind in dem Kinderhaus 18 Mitarbeiter tätig.

„So lebt unser Kinderhaus ein bisschen weiter“

Mit dem bemalten Leinentuch will Tanja Aumann-Kuttruff ein Zeichen setzen. „So lebt unser Kinderhaus ein bisschen weiter, auch wenn keine Kinder da sind“, sagt sie. Humor, Hoffnung und Zuversicht findet sie wichtig in Zeiten wie diesen. „Wenn ich könnte, würde ich mich hinstellen und auch mit meinen Nachbarn singen“, scherzt die Erzieherin. „Aber ich habe noch andere Ideen.“

Zum Beispiel hatte sie schon alles für Ostern besorgt. „Die Sachen wollen wir an den Zaun hängen, sodass die Eltern die Körbchen abholen können und zu Hause mit den Kindern basteln.“ Und da die singenden Italiener einen so nachhaltigen Eindruck hinterließen, hat sich die Kinderhausleiterin auch überlegt, mit ihren Mitarbeitern ein Osterlied einzustudieren, auf das Eltern und Kinder online zugreifen können. Das ist noch eine Idee. Zunächst weht das hoffnungsfrohe Banner am Balkon.

Lesen Sie auch aus Herrsching:

Drei Sitze mehr: Grüne Wahlsieger in Herrsching