Bürgerbegehren möglich

Wackelt der Standort des Gymnasiums Herrsching? Im Ort gibt es eine Initiative, die die Schule doch im Norden bauen will und nicht im Süden, wie der Landkreis derzeit plant. Landrat Karl Roth hält am bisherigen Standort fest. Das Gymnasium dürfte dennoch das politische Thema der nächsten Wochen sein.

Herrsching – Während die Verantwortlichen auf den Baubeginn wenigstens des Kreisels für ein Gymnasium im Mühlfeld in Herrsching warten, bemühen sich andere, den Bau der Schule kurzfristig zu verhindern. Ein Bürgerbegehren ist nicht ausgeschlossen.

CSU-Gemeinderat Willi Welte (70) und der ehemalige CSU-Vorsitzende in Herrsching, Gerhard Knülle (82), behalten sich ein Bürgerbegehren gegen den derzeit geplanten Standort des Gymnasiums im Mühlfeld vor. Seit Monaten sind sie in Gesprächen mit neun privaten Grundstückseigentümern am Herrschinger Moos – dort sollte ursprünglich das Gymnasium entstehen, was jedoch an den Verhandlungen mit den Eigentümern gescheitert war. 70 Euro pro Quadratmeter war laut Wertgutachten ermittelt worden, und das wollte die Gemeinde zahlen – den Eigentümern war dies zu wenig (wir berichteten). Als sich dem Landkreis als künftigem Träger des Gymnasiums die Gelegenheit bot, alternativ ein Grundstück im Mühlfeld zu erwerben, nutzte er sie. Das war im Dezember 2014.

„Seitdem sind vier Jahre vergangen“, rechnet Welte vor und sagt: „Ein Wahnsinn, was da gelaufen ist.“ Von Anfang an war er der Meinung, das Mühlfeld sei der falsche Standort. „Ich will ja das Gymnasium, so ist das nicht“, versichert er. Im Hintergrund entwickelte er ein Modell zu einem „angemessenen Preis“. Dieser reiche über die 70 Euro hinaus, mehr sagt er noch nicht. Es geht aber wohl um gewisse Zusagen in baurechtlichen Fragen. Dem Kopplungsverbot werde entsprochen, sagt Welte. Eine direkte Verbindung zwischen einem Grundstücksverkauf an eine Gemeinde und einem Baurecht ist nämlich verboten. Ursprünglich Einzelkämpfer, bekam Welte unverhofft Unterstützung von Knülle, der sich hinter Weltes „objektive, uneigennützige Politik“ stellte. Die Initiative aber sei allein von dem CSU-Gemeinderat ausgegangen, betont Knülle.

Die Ziele für die Flächen im Norden sind so zusammengefasst: „Bau Gymnasium Herrsching am Mitterweg, gleichzeitig Baulandausweisung für Wohnbau nach ,Einheimischen-Modell‘ und zusätzlich für privaten Wohnungsbau, außerdem Bau von weiteren Sportanlagen und Bau einer Entlastungsstraße von der Seefelder Straße zum Gewerbegebiet.“

Für Dienstag hatten Welte und Knülle zu einem „abschließenden Gespräch“ eingeladen. Ziel sei, das schriftliche Einverständnis der Grundstückeigentümer zu erhalten, um die „entscheidende Phase“ einzuleiten: das Bürgerbegehren. Unterdessen sind die Verhandlungen bekannt geworden. Auch der Gemeinde liegt ein Schreiben vor. Bürgermeister Christian Schiller reagierte einigermaßen entsetzt, leitete es nicht nur an Landrat Karl Roth, sondern auch an den Gemeinderat weiter. „Das war eine demokratische Entscheidung. Das alles läuft hinter dem Rücken des Gemeinderates“, ärgert sich der Bürgermeister. „Schade, dass hier privates, wirtschaftliches Interesse über das Gemeinwohl gestellt werden. Uns liegt mittlerweile auch ein Antrag von Jens Waltermann vor.“ Der FDP-Gemeinderat ist Vorsitzender des Fördervereins für ein zweites Gymnasium im westlichen Landkreis. Als der fünffache Vater aus Breitbrunn im November vergangenen Jahres wiedergewählt wurde, freute er sich noch: „Unser Gymnasium ist versprochen, aber es ist noch nicht geschafft – gemeinsam arbeiten wir für eine Eröffnung spätestens zum Schuljahr 2020“, schreibt er auf der Internetseite des Vereins. Ein Bürgerbegehren würde dem ohnehin ehrgeizigen Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machen.

Auf Nachfrage räumt Welte unumwunden ein, dass er die Unterschriften am Dienstag nicht zusammenbekommen hat. Und er gesteht: „Wenn nur einer mitmacht oder zwei mitmachen, hat sich das erledigt.“ Den Grundstückeigentümern sei noch bis Montag eine Frist eingeräumt worden.

Beim Bauherren des Gymnasiums, dem Landkreis, kommt die Initiative von Welte und Knülle gar nicht gut an. Landrat Karl Roth: „Am Anfang war ich richtig sauer.“ Der Vorstoß sei kontraproduktiv, weil man gerade das endgültige Team fürs Gymnasium beisammen habe und nun in die konkreten Planungen einsteigen werde. Für Frühjahr kommenden Jahres sei der Bau des Kreisverkehrs an der Einmündung vor Schloss Mühlfeld geplant – er gehört bereits zum Bauvorhaben Gymnasium.

Roths erster Zorn ist etwas verraucht, seit er einige Details kennt – vor allem von Christian Schiller. Das Modell mit Zusagen im Baubereich sehe er „äußerst kritisch und rechtlich problematisch“. Der Landkreis werde soetwas jedenfalls nicht machen. Überhaupt denkt Roth nicht daran, den Standort neu zu verhandeln und bekräftigt die Linie des Landkreises: „Wir werden dort nicht bauen und planen weiter für unser Grundstück.“

Die Standortdebatte wird in der übernächsten Woche voraussichtlich den Herrschinger Gemeinderat beschäftigen (12. November). Spätestens am 17. Dezember folgt eine Debatte im Starnberger Kreistag – dann will Roth einem FDP-Antrag nachkommen, den Sachstand des Gymnasiums ausführlich darzulegen und über Beschleunigungen zu reden.