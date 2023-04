Inmatec geht Luft aus

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Knapp bei Kasse (Symbolbild) © IMAGO/Achim Duwentäster

Das 2002 gegründete Herrschinger Unternehmen Inmatec hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Der Anbieter für Sauerstoff- und Stickstoffgeneratoren will sich aus eigener Kraft neu aufstellen. Die 50 Arbeitsplätze sind wohl nicht gefährdet.

Herrsching – Mit Beginn der Corona-Pandemie zählte die Herrschinger Firma Inmatec noch zu den großen Gewinnern dieser Krise, lieferte medizinischen Sauerstoff in die ganze Welt. Das Unternehmen gehört noch zur kanadischen Xebec-Gruppe, die sich seit vergangenem Jahr teilweise in Insolvenz befindet. Dies hatte auch negative Auswirkungen auf den Herrschinger Standort. Nun hängt Inmatec selbst in den Seilen. Noch vor den Osterferien wurde beim Amtsgericht Weilheim ein Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Die Firma mit 50 Angestellten an der Gewerbe-straße in Herrsching will sich unter neuer Geschäftsführung neu aufstellen – ob wieder mit Xebec oder mit neuem Partner, ist noch offen, so der Generalbevollmächtigte aus der Anwaltskanzlei Wellensiek, Friedrich Birnbreier.



Bis März 2020 produzierte Inmatec in Herrsching zu etwa 80 Prozent Stickstoffgeneratoren für die Industrie und zu 20 Prozent Sauerstoffgeneratoren für Fischzucht, Lebensmittelindustrie und Krankenhäuser. Mit Corona stieg der Bedarf an Sauerstoff für Beatmungsgeräte auf Intensivstationen exorbitant. Kurzzeitig wurden an der Gewerbestraße ausschließlich Sauerstoffanlagen gefertigt. Geliefert wurde vor allem ins Ausland, denn in Deutschland wird vermehrt auf Flüssigsauerstoff zurückgegriffen. In Ländern, in denen die Lieferkette für Flüssigsauerstoff nicht gesichert war, stieg die Nachfrage – zum Beispiel in Griechenland oder Großbritannien, aber auch in Afrika und Asien.



Vor etwa einem Jahren lief die Zertifizierung für die Herstellung von medizinischen Sauerstoff aus, bestätigt Birnbreier. Ein Versäumnis, das lange braucht, um es zu heilen. Noch dazu wohl zum ungünstigsten Zeitpunkt. Zeitgleich ging nämlich die Nachfrage zurück, und die Xebec-Gruppe meldete Teilinsolvenz an. „Hinzu kamen deutlich erhöhte Beschaffungspreise und Sonderbelastungen aus vergangenen Jahren. Angesichts dessen entschied sich die Geschäftsführung für die Möglichkeit einer Sanierung über ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung“, heißt es in der Pressemitteilung, die das Unternehmen herausgab. „Eine Vorsichtsmaßnahme“ soll es sein, heißt es aus Firmenkreisen. Die 50 Arbeitsplätze an der Gewerbestraße seien nicht in Gefahr. „Wir sind optimistisch, eine gute Lösung zu finden“, so Birnbreier. Seit Januar hat Inmatec mit Thomas Bruder auch einen neuen Geschäftsführer.



Das Eigenverwaltungsverfahren biete die rechtlichen Rahmenbedingungen, um eine Restrukturierung umzusetzen – „bei Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes. Die Marktbedingungen sind gut. Die Produkte sind marktgerecht, qualitativ hochwertig und die Mitarbeiter erfahren und engagiert. Damit liegen die Voraussetzungen vor, den Betrieb wieder auf die Erfolgsspur zu führen“, wird Bruder in der Pressemitteilung zitiert. Aktuell liege der Fokus wieder wie vor der Pandemie auf der Herstellung von Stickstoffanlagen.



Ziel sei es, das Eigenverwaltungsverfahren bis Juli oder August dieses Jahres als „nachhaltig restrukturiertes und finanziell solide aufgestelltes Unternehmen“ zu verlassen. Bis dahin ist vielleicht auch eine neue Zertifizierung erfolgt – Partner und Kunden seien über alle Schritte informiert, die Zusammenarbeit, so heißt es aus dem Unternehmen, bleibe bestehen.