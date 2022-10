Innerhalb von drei Minuten zur Stelle

Stolz auf und begeistert vom First Responder der Freiwilligen Feuerwehr Breitbrunn (v.l.): Teamleiter Sepp Steger, Thomas Bader, Kommandant Florian Kleber und Maximilian Kramer. Es war genau die richtige Entscheidung. Thomas Bader, ehemaliger Feuerwehrvorstand zur Einrichtung eines First Responders

First Responder Breitbrunn

Vor zehn Jahren galt es bei der Freiwilligen Feuerwehr Breitbrunn darüber zu entscheiden: „Leisten wir uns einen First Responder oder nicht?“ Die Freiwilligen wagten den Schritt. Heute sagt der damalige Vorstand Thomas Bader: „Es war genau die richtige Entscheidung.“

Breitbrunn – Der jüngste Alarm für den First Responder Breitbrunn liegt genau eine Woche zurück. Es war am Jahrestag, dem 21. Oktober. „Verdacht auf Schlaganfall“, sagt Kommandant Florian Kleber, „es ging gut aus.“ Genau dafür sind sie da, dafür hat sich vor zehn Jahren die freiwillige Einheit innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Breitbrunn gegründet. Fast alle, die damals dabei waren, fahren bis heute im Team mit.

Die Freiwillige Feuerwehr Breitbrunn hat 39 aktive Mitglieder, 13 fahren aktuell den First Responder. „Der wohl präsenteste Teil der Feuerwehr in der Außenwirkung“, meint Stefan Feigl, der Thomas Bader im Mai als Vorstand gelöste. Die Frage, die sich damals bei Gründung gestellt habe, war: „Können wir damit umgehen?“, sagt Kleber, der als Rettungshelfer von Beginn an dabei ist. „In Breitbrunn kennen wir die meisten. Man muss damit umgehen können, wenn es plötzlich die Tante ist, der Freund, der Nachbar, zu dem man gerufen wird.“ Als Berufsfeuerwehrler war Christan Rohlfs die treibende Kraft in den Reihen der Aktiven. „Wir hatten Bedarf“, sagt Kleber. Aktuell leben rund 1700 Menschen in dem Herrschinger Ortsteil. Im Wesentlichen geht es um deren Schutz.

Rund um – in Herrsching, Inning, auch in Stockdorf und in Feldafing gab es vor zehn Jahren schon First Responder. Die Erfahrungsberichte hinterließen Eindruck in Breitbrunn. Der Bedarf wurde erkannt. 15 feuerwehrleute starteten die Ausbildung, die zwischen 60 Stunden und zwei Jahren dauert – je nachdem, ob Rettungshelfer oder sogar Rettungssanitäter. Sepp Steger zum Beispiel ist Rettungssanitäter, im Hauptberuf aber Augenoptiker und Hörakustikmeister. Er war damals 26 Jahre alt und angetrieben von der eigenen Erfahrung eines Hilfesuchenden. Er erinnert sich noch genau an 2007, als sein Elternhaus in Flammen stand, und wie erleichtert er war, die Feuerwehrleute zu sehen, die bekannten Gesichter. Ihn hatte das nachhaltig beeindruckt. Er gehört seitdem zum Feuerwehrtrupp und konnte sich auch schnell für den First Responder begeistern, dessen Teamleiter er auch ist. Im Team dabei sind auch hauptamtliche Rettungsdienstfahrer und eine Krankenpflegerin mit Rettungssanitäter-Ausbildung. „Das ist Gold wert“, so Kleber, das gebe Sicherheit.

Knapp 500 Einsätze gab es seit dem 21. Oktober 2012. 70 waren es schon in diesem Jahr. Innerhalb von maximal drei Minuten nach dem Alarm seien sie innerhalb Breitbrunns vor Ort, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungswagens und des Notarztes zu verkürzen. Lebenswichtige Zeit. „Wenn es im Wald ist, vielleicht vier Minuten“, sagt Kleber.

Finanziert wird die First-Responder-Einheit allein durch den Verein, durch Spenden. Es ist keine Pflichtaufgabe, darum zahlt die Gemeinde nichts. Deshalb war für ein eigenes Fahrzeug bislang kein Geld da. Die Breitbrunner dürfen aber den Mannschaftswagen der Feuerwehr mitnutzen.

Spenden als Wertschätzung und für die Ausrüstung gibt es immer wieder auch von Patienten. „Aber darum geht es eigentlich nicht“, sagt Feigl und fängt sich gleich eine gut gemeinte Rüge seines Vorgängers Bader ein: „Spenden tun auch gut.“ Wichtiger für Feigl ist aber noch etwas anderes: „Es freut mich jedes Mal, wenn ich die Leute auf der Straße sehe.“ Die Menschen, die die Frist Responder retten konnten. „Das ist schon cool. Da braucht man keine Spende.“ Im Mannschaftsraum zum Beispiel hänge der Brief einer Breitbrunnerin, die sich nach einem Herzinfarkt für ihren zweiten Geburtstag bedankt. „Das hat mich emotional am meisten gecatcht. Das bewegt einen schon sehr.“ Gesten wie diese sind Motivation für den 38-Jährigen, der mit der Freiwilligen Feuerwehr groß geworden ist. So, wie andere aktiven Mitglieder auch. Bader zum Beispiel ist seit 40 Jahren dabei, 30 Jahre war er Vorstandsmitglied, 18 Jahre Vorstand. Oder Rupert Müller, der bis 2016 einst jüngster Kommandant im Landkreis war, heute die Jugend betreut und zum First Responder-Team gehört.

Der First Responder ist die Einheit mit der größten Außenwirkung. „Wenn wir hier losfahren, hört es das ganze Dorf“, sagt Feigl. Die Einheit habe der Feuerwehr aufgewertet, stimmt ihm Bader zu. „Vom Ansehen hat das der Feuerwehr gutgetan.“ Und auch intern, so wirkt das Team zumindest im Gespräch mit dem Starnberger Merkur, kann die Begeisterung für diesen Einsatz nicht größer sein. Natürlich soll das zehnte Jubiläum auch gefeiert werden. „Aber erst im nächsten Jahr“, sagt Kleber. Dann steht auch das 150. Jubiläum der Ortswehr an.