Tille: „Ans Aufhören denke ich aktuell noch nicht“

Er ist eines der Aushängerschilder der WWK Volleys Herrsching: Ferdinand Tille. Seit 2015 spielt er am Ammersee und ist somit der dienstälteste Spieler im GCDW-Kader. Am morgigen Samstag wird der 165-fache Nationalspieler 30 Jahre alt. Der Starnberger Merkur unterhielt sich mit dem Jubilar über die Zahl 30, über die Karriere, den GCDW und über die Zukunft.

Herr Tille, am Samstag werden Sie 30 Jahre. Reinfeiern geht wahrscheinlich eher nicht, da am Samstag das Spiel gegen die Alpenvolleys Haching ansteht. Gibt´s nach dem Spiel eine Sause?

Ja, nach dem Spiel feier ich mit Freunden und der Mannschaft in München. Mit einem Sieg würde es sich natürlich besser feiern lassen.

Haben Sie Angst oder Respekt vor der Zahl „30“

Bis jetzt ist es noch nichts Besonderes. Mal schauen, wie es dann am Samstag ist. Aber ich fühle mich nicht wie 30.

Mit 15 Jahren starteten Sie Ihre Volleyball-Karriere. Sie haben in Polen, Frankreich und Deutschland gespielt. Bei welchem Verein war es am schönsten? Und welche Station würden Sie am liebsten aus Ihrer Vita streichen?

Streichen würde ich nichts, alle Stationen hatten ihren Reiz – und waren sehr unterschiedlich. Meine ersten Jahre in Haching oder jetzt in Herrsching. In Frankreich und Polen konnte ich eine neue Sprache lernen. Ich möchte nichts missen.

Sie spielen mittlerweile in der vierten Saison in Herrsching. Wie hat sich der selbst ernannte Geilste Club der Welt seitdem verändert?

Es ist immer noch Herrsching. Aber der Klub ist natürlich viel professioneller geworden. Das Level ist viel höher. Vor drei Jahren war es eine semiprofessionelle Mannschaft, jetzt haben wir nur noch Profis. Die Spieler sind schon eine andere Hausnummer. Aber auch hinter den Kulissen herrscht in Herrsching kein Stillstand, hier wird jeder Stein umgedreht. Seit Jahren geht es stetig nach oben.

Was ist in dieser Bundesligasaison mit Ihrer Mannschaft möglich?

Ich denke, der aktuelle Platz (Anm. d. Redaktion: Rang 6) entspricht unserem Leistungsniveau. Aber die Plätze vier und fünf sind nicht so weit weg.

Seit diesem Sommer spielt nun auch Ihr Bruder Johannes in Herrsching. Wie viel Anteil hatten Sie an seiner Verpflichtung?

Die Idee, ihn zu holen, kam vom Trainer. Klar hat er mich nach meiner Meinung gefragt, aber ich wollte da nicht zu befangen wirken. Ich habe seine Entwicklung genau verfolgt. Er ist auf einem guten Weg. Bei mir war es damals ähnlich. Ich wurde auch mit 17 Jahren (Anm. d. Red.: damals in Haching) ins kalte Wasser geschmissen.“

Jetzt fehlt eigentlich nur noch Ihr mittlerer Bruder Leonhard in Herrsching, der beim österreichischen Erstligisten Union Waldviertel spielt.

Das wird eher schwierig, auch weil er auf derselben Position spielt wie ich. Zudem glaube ich nicht, dass unser Trainer drei Tilles aushält (lacht).

Leonhard ist 23 Jahre. Vielleicht kann er sie beerben?

Ans Aufhören denke ich aktuell noch nicht. Aber ich würde mir wünschen, dass er zurück nach Deutschland kommt. Aber ihm gefällt es sehr gut in Österreich, bei Waldviertel geht es sehr familiär zu.

Ans Aufhören denken Sie aktuell noch nicht. Wie lange, glauben Sie, können Sie noch auf diesem Niveau spielen können?

Wenn mein Körper mitmacht, kann ich schon noch fünf bis sieben Jahre spielen. Die Libero-Position ist nicht so anstrengend. Da kann man auch viel mit Stellungsspiel kompensieren. Zwei Jahre möchte ich auf jeden Fall noch spielen.

In Herrsching?

Ich fühle mich wohl in Herrsching, habe dort jede Menge Spaß.

Ist die Nationalmannschaft noch ein Thema für Sie? Zuletzt haben Sie bei der Olympia-Qualifikation 2016 gespielt. Danach hatten Sie eine Pause eingelegt.

Aktuell ist es noch eine Pause, mein Fokus lag zuletzt mehr auf der Uni. Olympia 2020 in Tokio ist mein großes Ziel. Es wird Gespräche geben mit dem Bundestrainer, ob er noch Interesse hat.

Neben dem Volleyball bereiten Sie sich seit einiger Zeit auch schon auf die Karriere nach der Karriere vor. In München studieren Sie Digital Technology Entrepreneurship.

Genau. Was ich mal arbeiten will, weiß ich aber noch nicht ganz genau. Mit dem Master kann man in vielen zukunftsfähigen Bereichen (Digitalisierung, Marketing, Finance) arbeiten. Seit zwei Jahren arbeite ich bereits als Werkstudent bei Infineon.

Haben Sie eigentlich noch andere Hobbys außer Volleyball?

Aktuell heimwerke ich sehr gerne, designe Möbel. Irgendwas, was man mit der Hand machen kann und wo man ein schnelles Ergebnis sieht.

Ihr Markenzeichen ist das gelbe Haarband, was ja eigentlich ein Schnürsenkel ist. Wie kam es eigentlich dazu?

Das war 2012 bei der Nationalmannschaft. Wir waren einige Wochen unterwegs, so dass ich keine Zeit hatte, zum Frisör zu gehen. Der Physiotherapeut gab mir Haarspangen, doch die hielten nicht. Ich hatte noch ein altes paar Schuhe mit gelben Schnürsenkeln. Das funktionierte. Ich trage immer noch die gleichen Senkel von damals.

Am Samstag kommt der souveräne Spitzenreiter Haching nach Herrsching. Was ist für die WWK Volleys drin?

Ich bin sehr beeindruckt von den Alpenvolleys, vor allem im Aufschlag sind sie stark. Wenn sie die Aufschläge so treffen, wird es schwer die Annahme zu halten.

Interview: Dirk Schiffner