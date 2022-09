Jetzt wird’s sportlich

Von: Andrea Gräpel

An der Uferpromenade, auf 120 Metern sollen die Geräte angeordnet werden. © gemeinde

Schon 2020 wollte die Gemeinde Herrsching Fitnessgeräte anschaffen, die entlang der Promenade zur Bewegung einladen. Damals fielen sie Corona zum Opfer, nun sind sie bestellt und sollen noch dieses Jahr aufgestellt werden.

Herrsching – Die Idee, Sportgeräte anzubieten, stammt von Bürgermeister Christian Schiller. Er hatte die Anschaffung schon im Jahr 2019 angeregt. Als zu Beginn der Pandemie im Mai 2020 aber eingespart werden musste, fielen dem Streichkonzert auch die 20 000 Euro, die dafür vorgesehen waren, zum Opfer. Ein neuer Anlauf wurde in den jüngsten Haushaltsberatungen genommen. Diesmal mit 50 000 Euro, denn mittlerweile hatten sich die Hersteller im Rathaus vorgestellt und Axel Eckel vom Technischen Bauamt konnte konkrete Summen nennen, die für die Anschaffung nötig sind.

In nicht öffentlicher Sitzung hatten die Mitglieder des Bauausschusses die Qual der Wahl, und nun sind fünf Geräte bestellt. Bauamtsleiter Guido Finster gab den Gemeinderäten im jüngsten Bauausschuss das Ergebnis bekannt und teilte mit, dass sie bestellt und unterwegs seien. „Ich hoffe, dass sie in den nächsten Wochen kommen“, sagt Eckel im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Schiller, aktuell im Urlaub, hatte die Idee seinerzeit während eigener Urlaubsaufenthalte in Kroatien und Italien aufgeschnappt. Überall an den Uferpromenaden laden dort Geräte zu Bewegung ein. Gleichzeitig stellte er fest, dass Erwachsene nicht selten auf den Spielplätzen an der Herrschinger Promenade an den Spielgeräten buchstäblich mitturnen. Damit die Spielplätze den Kindern vorbehalten bleiben und Erwachsene auch ihrem Bewegungstrieb nachgehen können, bekommen sie nun eigene Geräte. „Erst mal fünf“, sagt Eckel, Wenn sie gut angenommen werden, können es auch mehr werden.

Aufgestellt werden die Fitnessgeräte am Anfang im Bereich zwischen dem Vereinsgelände vom Rhein-Main-Donau-Segelclub bis hin zum Spielplatz Richtung Sportplatz am See. Es sind Geräte, die nicht nur standfest, sondern auch witterungsbeständig sein sollen. Angefangen bei einem Crosstrainer, wie man ihn aus Fitnessstudios kennt, nur robuster für draußen – ein Gerät, das Ausdauer, Arme und Beine trainiert. Außerdem wird es eine Art Ergometer geben, auf dem man sitzend Fahrrad fahren kann, „Bike fit“ genannt. Vorzugsweise mit Blick auf den See, dann kann man sich das Tretboot sparen. Ein Gerät, das auch für einfache Bewegungsabläufe, also für jedes Alter geeignet ist.

Zwei Klimmzugstangen nebeneinander soll den Weg zum Spielplatz ersparen, auf dem es ähnliche Stangen gibt. Der „Power Push“ wiederum ermöglicht Armdrücken im Sitzen, und nicht zuletzt gibt es einen Beintrainer auf dem Weg, der sich „Leg Wave“ nennt und der die innere Beinmuskulatur trainieren soll.

Die Trainingsgeräte sind ähnlich wie auf den in Deutschland bekannten Trimm-dich-Pfaden angeordnet. Schilder zeigen den Benutzern, wie sie die Gerätehandhaben müssen und welche Muskelgruppen trainiert werden. „Wenn’s funktioniert, soll der Pfad bis zum Sportplatz weiter ausgebaut werden“, sagt Eckel. Aktuell ist der sportliche Pfad auf einer Länge von rund 120 Meter geplant. Wie sportlich Herrschinger und ihre Gäste dann sind, wird sich erweisen.