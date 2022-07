Känguru wieder da und wohlbehalten zu Hause

Von: Peter Schiebel

Wieder da: Mit diesem Foto wurde nach dem entlaufenen Wallaby öffentlich gefahndet. © privat

Das seit knapp zwei Wochen vermisste Känguru ist wieder da. Der Ausreißer hatte rund elf Tage offenbar im Wald zwischen Herrsching und Breitbrunn verbracht.

Breitbrunn – Das vom Landgut Schernthaner in Breitbrunn ausgebüchste Wallaby ist wieder da. Nach gut elf Tagen ist das Abenteuer für das rund drei Jahre alter Tier an diesem Wochenende zu Ende gegangen. Offenbar unversehrt ist das Känguru zurück im Stall.

Er habe am Samstag die Mitteilung bekommen, dass das Tier in einer umzäunten Schonung im Wald zwischen Herrsching und Breitbrunn von einem Spaziergänger gesehen worden sei, berichtete Josef Schernthaner (42) gestern Nachmittag gegenüber dem Starnberger Merkur. Er habe daraufhin Kontakt zur Polizei aufgenommen. Die Beamten wiederum hätten einen Tierarzt eingeschaltet, der das Wallaby am Sonntagvormittag mit einem Pfeil aus einem Narkosegewehr betäubt habe. „Kurz vor 12 Uhr konnte ich das Wallaby dort abholen“, erzählte Schernthaner.

Nachdem er das knapp zwanzig Kilogramm schwere Tier zu einem Transporter getragen habe, habe er es zurück auf das Landgut gefahren. Dort befand sich das etwa 60 Zentimeter große Känguru gestern zunächst noch in Isolation. „Der Tierarzt hat geraten, es erst einmal von den anderen Wallabys getrennt zu halten“, erklärte Schernthaner. Die anderen Wallabys sind „Ignaz“ und „Schorschi“, die ebenfalls auf dem Hof leben. Für den Ausreißer müsse er sich nun noch einen Namen überlegen, sagte Schernthaner.

Ursprünglich hatte er zwei Wallabys von einem Züchter hinter Weilheim geholt. Nach der Flucht kam Nummer drei hinzu – „wir wollten nicht, dass das andere Tier alleine ist“. Nun soll nach Möglichkeit also eine Dreierbande die Besucher des Landguts erfreuen, auf dem auch Esel, Hühner, Schafe und vor allem Wollschweine leben und auf dem gestern erstmals seit Beginn der Pandemie wieder ein Sommerfest stattfand. „Zig Anrufe“ habe es gegeben, nachdem seine Lebensgefährtin Verena Flatischler am Dienstag vor einer Woche über Instagram quasi einen Fahndungsaufruf gestartet hatte, sagte Schernthaner. Auch TV-Anstalten hätten sich gemeldet. Sogar aus Icking, Olching und Fischen habe es Hinweise auf das Wallaby gegeben. Dabei war es offenbar die ganze Zeit nur rund eineinhalb Kilometer vom Landgut entfernt. ps