Katastrophenschutz im Landkreis Starnberg: Debatte um Feuerwehr-Boote entbrannt

Der Landkreis beschafft ein neues Katastrophenschutz-Feuerwehrboot, das in Starnberg stationiert werden soll. Das Boot der Feuerwehr Herrsching ist aber noch älter. Um die Boote ist nun eine Debatte entbrannt, die sich durch Wehren, Rathäuser und das Landratsamt zieht.

Starnberg/Herrsching– Voraussichtlich im Herbst bekommt der Landkreis Starnberg ein neues Feuerwehrboot. Das rund 140 000 Euro teure Gefährt ist ein Katastrophenschutzboot, wird mehr als zur Hälfte vom Freistaat bezahlt und soll bei der Feuerwehr Starnberg stationiert werden. Das aktuelle Boot, ebenfalls ein Landkreis-Boot, ist rund 25 Jahre alt. Das der Feuerwehr Herrsching hingegen hat schon 32 Jahre auf dem Buckel und wird nicht ausgetauscht. Warum?

Das Starnberger Boot (STA-K1) ist wie das Herrschinger Boot (STA-K8) kein reines Feuerwehrboot, sondern ein Katastrophenschutzboot. Das heißt: Der Freistaat kann es anfordern bei Überschwemmungen oder dergleichen. So standen die Herrschinger bei Elbehochwasser abfahrbereit auf dem Hof. Da solche Einsätze eher selten sind, dienen die Boote Feuerwehrzwecken auf den Seen – Löscheinsätze wie beim Brand der Bootshütte in Leoni voriges Jahr oder zum Legen von Ölsperren wie bei einer Tankpanne in Stegen ebenfalls 2018.

Bei der Verteilung wurde wenig Rücksicht auf Kreisgrenzen genommen

Das Starnberger Boot ist Landkreis-Eigentum. Das Herrschinger Boot gehört formal dem Freistaat, denn es wurde 1987 von damaligen Zivilschutzbehörden eigentlich für Dießen angeschafft. Die Dießener jedoch konnten es nicht nehmen, deswegen kam es nach Herrsching. Bei der Verteilung wurde wenig Rücksicht auf Kreisgrenzen genommen, denn der Ammersee gehört zum Landkreis Landsberg, der Starnberger See zum Landkreis Starnberg.

Das Boot in Starnberg wird nun erneuert, beschlossen wurde das bereits 2015. Da der Kreis fast die Hälfte zahlt, will er das Boot außerhalb der Katastrophenschutzeinsätze auch bei sich eingesetzt sehen. Deswegen wurde mit der Starnberger Wehr, die die Erneuerung beantragt hatte, vereinbart, das Boot wieder in Starnberg zu stationieren.

Markus Grasl, seit knapp einem Jahr Kommandant in Starnberg, ist damit nicht glücklich. Man habe sich, sagt er, intensiv mit Löscheinsätzen auf dem See befasst und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass das jetzige Boot „gerade so“ ausgereicht habe. Nach Einschätzung Grasl bräuchte die Wehr aber ein größeres, geschlossenes Boot – insbesondere, sollte einmal ein Dampfer brennen. Das neue Boot sei daher eher zu klein. Deswegen hält es Grasl für sinnvoller, das neue Boot den Herrschingern zu geben. Das alte Starnberger Boot will er kaufen und als kommunales Boot betreiben, bis bei Vorliegen des Starnberger Feuerwehrbedarfsplanes Klarheit herrscht, welches Boot die Wehr wirklich braucht. Ein zweiter Grund: „Die Feuerwehr Starnberg ist personell nicht zur überregionalen Katastrophenhilfe fähig.“ Die Starnberger Personalschwäche ist bekannt. Denn: Wird das Boot zu Überschwemmungen an die Donau gerufen, stellt die jeweilige Wehr auch die Besatzung.

„Herrsching ist strategisch ein guter Standort“

Grasl und Herrschings Kommandant Daniel Pleyer kamen mit Herrschings Bürgermeister Christian Schiller darüber ins Gespräch, und der schaltete Landrat Karl Roth ein. „Herrsching ist strategisch ein guter Standort“, sagt Schiller, die STA-K8 werde auch auf dem Wörthsee und anderswo eingesetzt. Roth war über die plötzlichen Debatten einer eigentlich geklärten Frage wenig erbaut – und lehnte Schillers Wunsch, das neue Boot in Herrsching zu stationieren, ab. Davon, dass die Starnberger Wehr das neue Boot gar nicht mehr haben wolle, wisse man offiziell nichts, sagt Kreissprecher Stefan Diebl: „Wir gehen davon aus, man würde sich dann an uns wenden.“ Also: Das neue Boot kommt wieder nach Starnberg.

Und die Herrschinger schauen in die Röhre? Kommandant Pleyer, selbst drei Jahre jünger als sein Boot: „Wenn es morgen nicht mehr läuft, gibt es kein Boot mehr.“ Das alles ist eine klassische Gemengelage. Kreise und Gemeinden sind zur sparsamen Haushaltsführung verpflichtet und wollen deswegen nichts bezahlen, was nicht in ihre Aufgaben fällt. Deswegen will Herrsching selbst kein neues Boot kaufen und der Landkreis Starnberg will für das Gebiet des Landkreises Landsberg nicht investieren.

Zwar erklärt Landsbergs Kreissprecher Wolfgang Müller, aus Sicht seiner Behörde reiche die Abdeckung des Ammersees mit Feuerwehrbooten aus, die Regierung von Oberbayern jedoch bietet Herrsching eine mögliche Lösung. Sprecherin Verena Gros: „Die Gemeinde Herrsching sollte einen Antrag für ein Ersatzboot über das Landratsamt Starnberg und die Regierung von Oberbayern an das Ministerium stellen. Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration entscheidet sodann über die Genehmigung der Ersatzbeschaffung und über eine Stationierung nach einsatztaktischen Gesichtspunkten.“

Ob der Freistaat das Boot dann ganz bezahlt oder teilweise, bleibt offen

Dass es für den Ammersee und die anderen Seen gut wäre, ein Feuerwehrboot in Herrsching zu haben, steht für alle außer Zweifel – auch für Kreisbrandrat Peter Bauch. „Es wäre sinnvoll, weil es die Hilfsfristen verkürzt.“ Meint: Bei einem Notfall sind Helfer der Feuerwehr mit einem Boot aus Herrschinger je nach Fall schneller vor Ort als andere. Ob der Freistaat das Boot dann ganz bezahlt oder teilweise, bleibt offen. Und wer den Rest dann bezahlen würde, erst einmal auch.

Und das alte Starnberger Boot? Grasl bekam eine Absage, der Landkreis will nicht verkaufen. Über die genaue Nutzung sei noch nicht entschieden, erklärt Diebl. Sollte die Starnberger Wehr das neue Boot tatsächlich nicht übernehmen, gebe es andere Möglichkeiten, lässt Bauch durchblicken.

Lesen Sie auch:

Die Bürgerinitiative Pro Umfahrung – Contra Amtstunnel (BI) macht ihre Ankündigung wahr und unternimmt einen zweiten Anlauf, um den Bau des B 2-Tunnels per Bürgerbegehren zu stoppen. Allerdings wird es bis zur Umsetzung noch dauern.

Bisher befindet sich die Starnberger Feuerwehr in der Ferdinand-Maria-Straße, doch das dortige Gebäude hat Mängel. Wo ein neues Feuerwehrgerätehaus entstehen soll, steht noch nicht fest. Doch Kommandant Markus Grasl hat nun eine neue Lösung im Blick.