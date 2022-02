Abschied von der fröhlichen treuen Seele

Abschiedsfoto (v.l.): 2. Pfarrerin Susanne Parche, katholischer Pfarrer und Dekan Simon Rapp, Dekan Dr. Markus Ambrosy, 1. Pfarrer Ulrich Haberl, Katrin Hussmann, Klaus Kirnschild-Steuer (Pfarrkapitel Fürstenfeldbruck), Kirchenrat Volker Lehmann, Vikar Frank Krauss, Vertrauensfrau Christiane Gruber, Vertrauensmann Ingo Jäckel und Diakon Hans-Hermann Weinen. © Dagmar Rutt

Die Evangelische Dreiseengemeinde sagt Lebewohl zu Pfarrerin Katrin Hussmann, die ins Landeskirchenamt wechselt. 14 Jahre lang war die Geistliche am Ammersee tätig.

Herrsching – 14 Jahre lang pendelte Pfarrerin Katrin Hussmann als Seelsorgerin für die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde zwischen dem Ammersee und Fürstenfeldbruck. Jetzt wechselt sie ins Landeskirchenamt München. In einem Gottesdienst verabschiedeten die 59-Jährige gestern Vertreter der evangelischen Dreiseengemeinde, Wegbegleiter und Schützlinge. Und die Redner zeichneten in der gut besuchten Erlöserkirche das Bild einer offenherzigen, lösungsorientierten, fröhlichen und emphatischen Pfarrerin.

„Wichtig ist Gott“, reagierte die Kirchenfrau spontan darauf, sich für das Abschiedsfoto als wichtigste Person vorne hinzustellen. Ein Ausruf, der ihre Werte und ihr Wesen beschreibt, wie sich später in den Laudationen herauskristallisieren sollte – und ein Satz, den sie in ihrer Predigt ausführte. „Ich bin toll“ sei gefährlich, ermahnte sie, denn „damit sieht man nur sich“. Im Gegenteil gehöre es zu ihren Aufgaben, andere zu sehen. In Herrsching im Rahmen ihrer Arbeit als Seelsorgerin in den Senioreneinrichtungen und Kliniken sowie bei der Begleitung von ehrenamtlichen Besuchsdiensten. Und in Fürstenfeldbruck, wo sie für den Religionsunterricht verantwortlich war.

Bedauern über Hussmanns Weggang drückte Gemeindepfarrer Ulrich Haberl aus. „Wir müssen Dich mit ein bisschen Wehmut ziehen lassen“, sagte er und rühmte ihre Arbeit etwa als Schulreferentin. Das sei eine „eminent wichtige Stelle“, die sie hingebungsvoll und kompetent ausfüllte. Und als Mensch und Mitstreiterin erlebte er sie „zuverlässig, gründlich und offen“. Christiane Gruber kündigte in ihrer Rolle als Kirchenvorstand an diesem „traurigen, schönen und festlichen Anlass“ eine ganze Reihe Redner an. Vorstandskollege Ingo Jäckel wertschätzte Hussmanns „freundliche, positive Art, die motiviert, weiterzumachen“ sowie die pragmatische Herangehensweise, mit der sie „Lösungen sucht, bis sie gefunden sind“.

Lösungen etwa in der schwierigen Zeit während dem Lockdown, als die Pfarrerin kurzerhand einen offenen Gottesdienst im Johanniter-Haus für die Bewohner abhielt. Johanniter-Haus-Chefin Martina Eßbach blickte auf 14 Sommerfeste mit der Münchnerin zurück. Sie erinnerte sich an die Teilnahme an den Adventskalendern und bedankte sich für ihre Unterstützung „auf diese offene, empathische Art in guten und in nicht so guten Zeiten“. Zusammengefasst: „Sie war unsere treue Seele.“

Auch der katholische Pfarrer Simon Rapp fand an diesem sonnigen Sonntag lobende Worte für die Zusammenarbeit mit Katrin Hussmann. „Du hast uns in all den Jahren immer mitbedacht“, sagte er und freute sich über die gemeinsam abgehaltenen Gottesdienste. Vizebürgermeister Wolfgang Schneider würdigte ihre soziale Arbeit in der Gemeinde, und Kirchenrat Volker Lehmann nannte sie eine Brückenbauerin.

Die Kirchengemeinde hatte sich zur Verabschiedung etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Unter anderem Haberl, Pfarrerin Susanne Parche, Diakon Hans-Hermann Weinen und Vikar Frank Kraus sangen ein flottes, auf die Geehrte zugeschnittenes Ständchen. Während die Musiker das Schlusslied spielten, trat Hussmann ins Freie. Sofort umringten sie viele Menschen, die noch einmal ihre Gegenwart genießen wollten. Ganz im Mittelpunkt stehend, schaffte Hussmann es selbst jetzt, sich den Bedürfnissen anderer zu widmen.

Michèle Kirner