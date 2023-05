Kein Platz für Visionen

Flächennutzungsplanung

Von Andrea Gräpel schließen

Die Fortschreibung der Flächennutzungsplanung für den Gemeindebereich Herrsching ist bis auf Weiteres erstmal zurückgestellt worden.

Herrsching – Flächennutzungspläne werden vielfach alle zehn bis 15 Jahre überarbeitet. Die Planung der Gemeinde Herrsching stammt aus dem Jahr 1998 – wurde nur in kleinen Teilbereichen immer wieder geändert. Insgesamt 14-mal. Zuletzt für den Bau der Klinik Seefeld/Herrsching. Die Bürgergemeinschaft Herrsching (BGH) hatte seit Beginn der laufenden Wahlperiode darauf gedrungen, den Flächennutzungsplan fortzuschreiben, anzupassen und Visionen zu entwickeln (wir berichteten). Diesem Wunsch war auch wegen der Pandemie erst im November in einer Klausurtagung entsprochen worden – mit dem Ergebnis, alles bleibt wie es ist. Der Plan wird lediglich digital an Planungsstandards angepasst, um einen leichteren Zugriff zu gewähren.

In fünf Gruppen hatte sich der Gemeinderat in der Klausurtagung in Form eines Workshops mit der Flächennutzungsplanung beschäftigt, die auch Basis für jede weitere Bauleitplanung. Landschaftsentwicklerin Professor Dr. Ulrike Pröbstl-Haider, die auch bei dieser Klausur als Referentin dabei war, fasste die Ergebnisse noch einmal öffentlich in der Gemeinderatssitzung am Montag zusammen.

Schon im November hatte sie den Gemeinderat auf die hohen Kosten verwiesen, die eine Gesamtfortschreibung verursachen würde: rund 125 000 Euro. Das erschein auch der Bürgergemeinschaft zu viel. Christiane Gruber fand es allerdings auch beruhigend, dass in diesem Zusammenhang festgestellt worden war, dass Herrsching kaum weitere Entwicklungsbereiche habe, für die es sich lohne, Visionen zu erarbeiten. Unter dieser Voraussetzung bestand auch sie nicht mehr auf eine Gesamtfortschreibung und stimmte mit der Ratsmehrheit lediglich für eine Digitalisierung und Überarbeitung – auch dies ist mit Kosten verbunden, mit 33 000 Euro aber ungleich weniger. Lediglich Johannes Puntsch (FDP) stimmte dagegen.

Die Gesamtfortschreibung des 26 Jahre alten Flächennutzungsplanes wurde damit bis auf Weiteres zurückgestellt. grä