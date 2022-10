Keine Gewässerverunreinigung, aber . . .

Von: Andrea Gräpel

Deutliche Schaumbildung: Seit Monaten beobachten Anwohner im Kienbach Schaum, vor allem nach starkem Regen. Im März und Mai fanden sich keine Schadstoffe, im Juni wurde PFC nachgewiesen. © Wasserwirtschaftsamt Weilheim

Suche nach PFC-Quelle im und am Kienbach geht weiter. Es liegt ein neues Ergebnis vor.

Herrsching – Die erhöhte PFC-Belastung in einer Probe aus dem Kienbach, die im Juni entnommen wurde, hatte das Wasserwirtschaftsamt Weilheim alarmiert. Anwohner waren schon länger besorgt, denn schon im Mai hatten sich nach Starkregenereignissen auffällige Schaumkronen gebildet (wir berichteten). Da Perfluorierter Kohlenwasserstoff – so die lange Form von PFC – in Zusammenhang mit Erkrankungen gebracht wird, machten sich die Mitarbeiter der Weilheimer Behörde auf die Suche. Nun liegt das nächste Ergebnis der jüngsten Probenentnahme aus dem Monat September vor. Vereinfacht gesagt sei demnach festzustellen: „Es gibt keine Gewässerverunreinigung“, sagt Markus Brandtner, Abteilungsleiter Gewässerentwicklung und Wasserbau in Weilheim. Er räumt jedoch ein, das erneut Spuren „in kleinerer Bestimmungsgrenze“ gefunden wurden. Ungefährlich zwar, so dass das Wasser nach der Lebensmittelverordnung noch genießbar sei. Wegen des „Ausreißers“ im Juni will die Behörde der Sache mit weiteren Proben diesmal aus Kies, Schlamm und Schlick weiter auf den Grund gehen.

Im September hatte sich die Behörde insofern festgelegt, als der Verursacher außerhalb Herrschings zu suchen sei. Ein weites Feld, denn der Kienbach ist insgesamt elf Kilometer lang. Der Wildbach entspringt westlich von Machtlfing, nördlich des Kerschlacher Forsts. Auf seinem Weg durchquert er Erling und fließt weiter durch das Kiental und Herrsching, bis er in den Ammersee mündet. Im September wurde auch die vorerst letzte Probe entnommen, die Brandtner als „falsch positiv“ bezeichnet, was bedeutet, dass das Ergebnis nicht auf das Wasser zurückzuführen, eine Gewässerverunreinigung deshalb ausgeschlossen sei. Gleichwohl gab es einen Eintrag, der sich in den Schaumkronen kumuliert habe. Die Schaumbildung selbst sei nicht auf PFC zurückzuführen. „Trotzdem müssen wir der Sache auf den Grund geht“, bekräftigt er und fügt gleich hinzu, dass ein Ergebnis nicht so schnell zu erwarten sei. „Wir sind dafür nicht ausgerichtet, wir müssen ein Labor beauftragen.“ Und Vergabeverfahren sind langwierig. Mit einem nächsten Ergebnis rechnet er nicht vor Beginn nächsten Jahres.