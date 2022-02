Baumschutz für mehr Lebensqualität

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Auch um diese Silberweiden am Kienbach ging es in der Diskussion. © Andrea Gräpel

Die Debatte um den Kienbach und dortige Baumfällung hat seit den jüngsten Maßnahmen an Emotionalität gewonnen. Am Montag machten gleich drei Herrschingerinnen in der Bürgerfragestunde zu Beginn der Gemeinderatssitzung ihrem Unmut spannungsvoll aufgeladen Luft. Unter „Mein Kienbach“ hätten sich mehrere Dutzend Anwohner zusammengeschlossen, sagten sie. Sie fordern Mitsprache und eine neue Baumschutzverordnung für den Ort und damit Lebensqualität.

Herrsching - „Ob Sie es glauben oder nicht, auch wir wollen große, alte Bäume erhalten“, antwortete Bürgermeister Christian Schiller auf die Fragen. Karin Casaretto, Christine Voit und Ingeborg Donhauser ging es um Baumschutz, um CO2-Ausgleich und nachhaltiges Bodenmanagement bei den anstehenden Hochwasserschutzmaßnahmen durch das Wasserwirtschaftsamt. Schiller bat die Bürger, wie zuvor schon Verantwortlichen der Weilheimer Behörde, die Pläne für den Hochwasserschutz abzuwarten.

Baumschutz habe in Herrsching eine lange Geschichte, sagte er. Von den 1990er-Jahren bis 2018 habe es eine Verordnung gegeben, „mit der wir vor Gericht immer wieder Schiffbruch erlitten haben“. Bis schließlich die Aufsichtsbehörde dazu riet, die nicht anwendbare Verordnung aufzuheben und eine komplett neue zu erlassen. Um eine Verordnung aber rechtssicher vollziehen zu können, bedürfe dies sechs Stunden pro Baum, hatte Schiller damals vorgerechnet. Oder anders ausgedrückt: 23 Arbeitswochen in Vollzeit pro Jahr. Der Gemeinderat hatte den Aufwand damals für unverhältnismäßig gehalten, die Zahl der gefällten Bäume war seinerzeit überschaubar.

Die Frage sei, andere Wege zu gehen, etwa Anreize zu schaffen, damit alte Bäume auf Privatgrund erhalten blieben. Die Gemeinde gebe für ihren Baumbestand jährlich einen sechsstelligen Betrag aus, sagte Schiller. Für gefällte Bäume seien heuer 55 Ersatzbäume gepflanzt worden. Im Gemeindebereich, betonte Schiller – denn Karin Casaretto mutmaßte, dass diese am Ende zum Beispiel in Machtlfing stünden. Genauso wie Christine Voit keinem Gutachter traute: „Mich stört die monetärische Aussage. Wann ist es wirtschaftlich, einen Baum zu erhalten?“

Sie sprach damit auch die Diskussion um die Verkehrssicherungspflicht der alten Silberweiden am Kienbach an, die von der Gemeinde gestutzt wurden. Gutachter, auch die Baumkataster-Ersteller von Treevolution, sind ihrer Meinung nach „zu 90 Prozent für Baumfällungen“, verdienten sie doch damit ihr Geld. „Unfassbar“, nannte Ingeborg Donhauser aus Widdersbeg, dass es den Baumschutz betreffend seit Jahren kein Ergebnis gebe.

Schiller verwies auf die Jahreszeit. Rückschnitte finden zwischen Oktober und März statt. Vor allem, damit Vögel danach ungestört brüten und ihre Jungen großziehen können. „Die Beschwerden häufen sich jedes Jahr zu dieser Zeit“, sagte er. Heuer sei darüber hinaus vieles zusammengekommen, räumte er ein: die Fällung am künftigen Gymnasium, die Fällung für den Radweg am Fendlbach und die beiden Maßnahmen am Kienbach. Wobei die Aktion des Wasserwirtschaftsamtes nicht mit der Gemeinde abgesprochen gewesen sei. Dies versicherte Schiller auf den Vorwurf Karin Casarettos, dass dort nicht nur wie angekündigt zwei oder drei Bäume, sondern fünf gefällt worden seien – „zwei offenbar Privatfällungen auf Kosten der Steuerzahler“, mutmaßte sie. „Polemik und Emotionalität helfen uns nicht weiter“, so Schiller. Der Arbeitskreis Umwelt des Gemeinderates sei um eine Lösung bemüht, im Übrigen müssten die Pläne für den Kienbachausbau abgewartet werden. Das Wasserwirtschaftsamt kündigt eine Vorstellung für Juni an.