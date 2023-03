Kienbach: Viele Fliegen mit einer Klappe

Von: Andrea Gräpel

Wegen der dichten Bebauung der kritischste Bereich: An der Kienbachstraße sind Häuser direkt an den Bach gebaut worden. An diese Mauer grenzt zudem eine Tiefgarage, deshalb kann sie nicht abgetragen, sondern nur verstärkt werden. Von der rechten Seite kann der Bach dagegen wahrnehmbarer gemacht werden. Die dafür notwendige Fläche stellte der Gemeinderat am Montag zur Verfügung. © Andrea Jaksch

Die Kienbachsanierung wird schmerzen. Bei der Präsentation der Vorplanung redeten die Vertreter von Wasserwirtschaftsamt und Planungsbüro nichts schön. Ziel sei gleichwohl, dies unter Berücksichtigung von Landschaftsbild und Natur- und Artenschutz zu ermöglichen und am Ende eine Verbesserung herbeizuführen.

Herrsching – Die Sanierung des Kienbachs im Ortsbereich Herrsching ist spätestens seit der Fällung der Bäume an der Bachkante zwischen Fischergasse und Kienbachstraße ein Streitthema. Projektleiter Johannes Haas und Abteilungsleiterin Sigrun Frank waren schon vor zehn Monaten in die Offensive gegangen. Als die Proteste immer lauter wurden, waren sie in eine Gemeinderatssitzung gekommen, um zu versichern, die Sanierung so ökologisch und erlebbar zu machen wie möglich (wir berichteten). In Begleitung von Leona Zinngraf und Max Weiß vom Planungsbüro Kokai waren sie am Montag erneut zu Besuch und demonstrierten Transparenz. Auf der Tagesordnung stand die Präsentation der ersten Vorplanung.

Die Vorbehalte

Die Mitstreiter der inzwischen gegründeten Bürgerinitiative Pro Natur beobachten die Maßnahmen genau. Während des noch laufenden Einsatzes des Schreitbaggers zum Beispiel sind „Bachwachen“ eingerichtet. Zu groß sind die Vorbehalte, dass nicht zu viele Bäume und Natur für die Maßnahme ihr Leben lassen müssen und dass der Wildbach durch ein enges Betongerinne fließen könnte.

Ohne Beton wird es nicht gehen. Daraus machte Leona Zinngraf keinen Hehl. Dafür sei an den Bach an manchen Stellen zu dicht herangebaut worden. Eine Betonrinne wie an der Kanker bei Garmisch Partenkirchen, die die Herrschinger Baum- und Bachfreunde als Schreckgespenst vor sich hertragen, werde es nicht geben. „Wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben, haben mit jedem Anlieger gesprochen, uns jeden Mauerabschnitt genau angeschaut“, versicherte Haas. Eine Betonrinne in der Form werde es nicht geben. Denn das Augenmerk habe nicht allein auf Sanierung und Hochwasserschutz gelegen, sondern auch auf einer Verbesserung der Gewässerökologie und einer besseren Zugänglichkeit oder auch „Sozialfunktion“.

Die Bauabschnitte

Leona Zinngraf präsentierte die Sanierung in insgesamt sieben Bauabschnitten, deren Maßnahmen sich über bis zu zehn Jahre hinziehen könnten. Beginnend mit den Abschnitten 1 bis 3 parallel zur Kientalstraße Höhe Hausnummer 22 bis zur Steindlgasse. Dort, wo der Kienbach eine Linkskurve macht. Der wohl kritischste Bauabschnitt, sagte Leona Zinngraf, sei aber der Abschnitt zwischen Kienbachstraße und Fischergasse. Dieser Bereich ist nicht nur dicht bebaut und der Platz beengt, es wohnen dort auch viele Mitstreiter der Initiative Pro Natur.

Das Problem ist, so die Planerin, dass die Gebäude an dieser Stelle direkt an den Bach gebaut sind, teilweise nicht unterkellert. An Betonmauern scheint im Bereich Kienbachstraße 5 und 7 kein Weg vorbeizugehen. Die bestehenden Mauern sind stark unterspült und weisen bereits Querrisse auf. Weiter westlich, Höhe Hausnummer 17, scheint es möglich, zumindest einseitig mit Wasserbausteinen auf sogenannter Schroppenlage zu arbeiten. Die bestehende Ufermauer habe darüber hinaus das Problem, dass eine Tiefgaragenwand direkt angrenzt.

Die Fauna

Verbesserte Wahrnehmung mit ökologischer Aufwertung verspricht dagegen der Abschnitt oben am Ortseingang, der vermutlich mit Wasserbausteinen in Schroppenlage eingefasst werden kann. Ortseinwärts, Höhe der ehemaligen Heine-Opto-Technik-Gebäude, herrschen wieder beengtere Verhältnisse. „Auch diese Gebäude sind nicht unterkellert. Daher ist nur ein eingeschränkter Abtrag der alten Mauern möglich, damit die Häuser nicht einstürzen.“ Die Ergebnisse der noch laufenden Schürfproben werden entscheiden, ob die Mauer mit Wasserbausteinen gesichert werden kann, oder ob eine neue Betonwand vor die alte gesetzt werden muss. Um die Durchlässigkeit für Bach- und Seeforellen zu erleichtern, ist an dieser Stelle anstatt der Wasserstufen ein sogenannter Sohlriegel vorgesehen – viel flacher angestuft als die bestehenden Wasserabstürze. So sollte eigentlich bei allen Wasserabstürzen verfahren werden. Sollte.

Zur Freude der Wasserbauer seien aber im Kienbach Edelkrebse nachgewiesen worden. Auch sie bringen die Ingenieure nun in ein Dilemma, denn Edelkrebse, die in Kontakt mit den Kamberkrebsen aus dem Ammersee kommen, würden an der Krebspest sterben, die Kamberkrebse in sich tragen. Um den Kamberkrebsen den Zugang zum Kienbach zu verwehren, werde es deshalb an der Mündung weiterhin einen Wasserabsturz geben müssen – mit Krebssperre.

Der Baumbestand

„Auch der landschaftsprägende Baumbestand macht die Bachsanierung nicht leicht“, sagte Haas. Aber die Bäume wüchsen zum Teil über die Mauern hinaus in den Bach und drückten die Wände ein. „Da haben wir keine Chance, die zu erhalten.“ Dafür versprach Haas Ersatzpflanzungen direkt am Bach oder in der Nähe und in diesem Zuge auch neue Nistmöglichkeiten für Fledermäuse und Vögel, so sie nötig seien. Private Grundstückseigentümer rief er auf, sich zu melden, wenn sie Nistmöglichkeiten bei sich auf dem Grundstück anbringen lassen könnten.

Proteste erwarten die Planer auch, sobald mit den Arbeiten begonnen werde. Gearbeitet werde nämlich in weiten Strecken vom Bach aus. „Die Baustellen müssen über den Kienbach bedient werden“, erklärte Haas. Dies bedeute einen starken Eingriff, wie aktuell der mit dem Schreitbagger, es sei aber nicht anders machbar. „Auch darum haben wir die Maßnahme in Abschnitte unterteilt.“

Der Gemeinderat

Vom Gemeinderat Herrsching erhielten die Planer für den Gemeindegrund trotz aller Einschränkungen am Montag ihren Segen. In den meisten Fällen einstimmig, damit hatten die Vertreter vom Wasserwirtschaftsamt und Planungsbüro nicht unbedingt gerechnet. Umso größer war die Freude darüber. Die Bachfreunde um Christine Voit und Wolfgang Aigner warteten noch die Veröffentlichung der Vorpläne auf der Internetseite des Wasserwirtschaftsamtes ab, verfolgten die Präsentation aber aufmerksam – auch am vergangenen Montag.

Die Zeitschiene

„Es ist immer noch ein sehr grober Stand der Vorplanung“, unterstrich Haas. Die Schürfproben würden noch laufen. „Es kommen immer noch Ergebnisse ein. Änderungen werden erforderlich sein“, bis zur Genehmigungsplanung und zum wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren. Im Gespräch mit dem Starnberger Merkur rechnet der Projektleiter nicht damit, dass mit den Arbeiten vor eineinhalb bis zwei Jahren begonnen werden kann. Jede Änderung und jeder Fortschritt, versprach er, werde auf der Internetseite seiner Behörde unter wwa-wm.bayern.de/hochwasser/hochwasserschutzprojekte/ nachzulesen sein.