Romings tierische Freunde

Herrsching – Wie kommt eine Mama von zwei Mädels (6/8 Jahre), Ehefrau und erfolgreiche Grafikdesignerin dazu, plötzlich Buchautorin zu werden? „Vor hatte ich es nie“, erzählt Monika Roming aus Herrsching. Mittlerweile ist ihr drittes Bilderbuch erschienen.

Eigentlich ist Monika Roming mit Familie und Beruf voll ausgelastet. Eigentlich. Denn irgendwann erinnerte sich die 38-Jährige daran, dass sie sich früher einmal mit Begeisterung bunten Illustrationen gewidmet hatte. „Zwar wusste ich noch nicht, wohin das führen wird. Doch ich fing tatsächlich wieder an zu zeichnen, unterlegte die Figuren mit Fotos vom Ammersee und schrieb Texte für Kinder ab drei Jahren dazu. Und plötzlich lag ein fertiges Buch vor mir.“

Nun war guter Rat teuer. „Ich überlegte, was ich damit machen könnte. Da fiel mir ein, dass wir zwar in einer Region mit fünf Seen leben, dass es aber fast keine Möglichkeit für unsere Kinder gibt, einen Schwimmkurs zu besuchen.“ Die Idee, das Buch zugunsten von Schwimmkursen am Ammersee zu verkaufen, war geboren. Monika Roming holte sich dazu die Wasserwacht Herrsching und Sponsoren für den Druck von 1000 Exemplaren ins Boot und sie organisierte auch noch den Verkauf der Bücher (wir berichteten). Titel des ersten Werkes: „Die Freunde vom See auf Schatzsuche.“

Mittlerweile wurde ein Herrschinger Verlag namens „Gita“ auf die Nachwuchs-Autorin aufmerksam. Er hat zu Weihnachten ein weiteres Buch unter dem Titel „Die Freunde vom See und der gestohlene Christbaum“ und im Februar eine zweite Auflage des Erstlingswerkes auf den Büchermarkt gebracht.

Monika Roming war nun nicht mehr zu bremsen. Als regelmäßige Besucherin des Heiligen Berges in Andechs hatte sie bereits etliche Fotos im Kasten, die nur noch mit den drei Freunden Nico, Sigi und Marie – zwei Nilpferde und eine Schildkröte – und einem spannenden Abenteuer ergänzt werden mussten. Was lag da näher, als sich zwischen Klostergasthof und Bräustüberl auf eine gruselige Gespenstergeschichte einzulassen? Selbstverständlich darf auf dem Heiligen Berg auch ein Pater mitspielen. Michel heißt der in Mönchskutte gekleidete Maulwurf, der die drei Freunde an der Klosterpforte willkommen heißt. „Oh ja, schrecklich! Seit einigen Wochen spukt es hier bei uns“, räumt der freundliche Mönch ein. Die drei Freunde versprechen, sich darum zu kümmern. Nico hat bereits einen Plan, wie sich das Gespenst entdecken und auch einfangen lässt.

„Die Freunde vom See und das Gespenst vom Berg“, ist Anfang April erschienen und zum Preis von je 11,50 Euro erhältlich. „Reich werde ich nicht dabei, aber es macht großen Spaß“, sagt Roming und überlegt bereits, in welcher Landkreis-Gemeinde sie sich demnächst mit Kamera bewaffnet umschauen wird, um für die drei Freunde weitere Abenteuer aufzutun. Im Internet ist Monika Roming unter www.die-freunde-vom-see.de zu finden.