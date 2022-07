Kita-Gebühren steigen, Essensgeld auch

Von: Peter Schiebel

Die Gebühren für den gemeindlichen Kindergarten in Herrsching steigen. © Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Gemeinde Herrsching hebt die Benutzungsgebühren für den Gemeindekindergarten Johannes A. Wunder in den nächsten Jahren um dreimal zehn Prozent an. Auch das Essensgeld steigt, ebenso die Anmeldegebühr. Kritik und Anregungen der Eltern wurden zum Teil berücksichtigt.

Herrsching – Die letzte nennenswerte Gebührenerhöhung für die Benutzung des Gemeindekindergartens Johannes A. Wunder in Herrsching ist schon eine Zeit her. Zum September 2016 und 2017 wurden die Elternbeiträge um jeweils zehn Prozent angehoben. Auf solche Preissprünge müssen sich Eltern nun wieder einrichten. Der Gemeinderat beschloss am Montagabend gegen nur eine Stimme (Alexander Keim/FDP) eine jeweils zehnprozentige Erhöhung zum 1. September 2022, zum 1. September 2024 und zum 1. September 2026.

Aufgrund der Versäumnisse der vergangenen Jahre müsse die Gemeinde gegenüber den anderen Trägern nun „ein bisschen aufholen“, sagte Bürgermeister Christian Schiller. Kämmerin Miryam Goodwin schrieb in der Sitzungsvorlage: „Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist mit zunehmenden Unterhalts- und hier besonders mit ansteigenden Energiekosten zu rechnen. Außerdem wurden zuletzt umfangreiche Zulagen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst ab dem 1. Juli 2022 beschlossen.“

Bei einer Buchungszeit von sieben bis acht Stunden täglich sind in der Kindergartengruppe von Herbst an – je nach Einkommen – 90, 123, 176 oder 209 Euro pro Monat zu bezahlen. Davon wird der 100-Euro-Zuschuss des Freistaats noch abgezogen. Bislang werden 82, 112, 160 und 190 Euro erhoben. Die Einkommensstaffelung behält die Gemeinde bei – ändert allerdings die Einkommensgrößen, die seit fünfzehn Jahren nicht mehr angepasst worden sind. Für die Berechnung des Beitrags gelten künftig Bruttofamilieneinkommen bis 40 000 Euro, bis 64 000 Euro, bis 90 000 Euro und ab 90 001 Euro. Bislang lagen die Grenzen bei 31 000 Euro, 50 000 Euro, 70 000 Euro und darüber.

Diese Änderung geht auf eine Anregung des Elternbeirats zurück, der sich vergangene Woche in einer schriftlichen Stellungnahme an die Gemeinderäte gewandt hatte. „Gleich vorweg ist es uns wichtig, zu betonen, dass wir uns grundsätzlich nicht gegen angemessene Erhöhungen stellen und auch die wirtschaftlichen Notwendigkeiten dafür sehen“, hieß es darin. „Aber die extrem kurzfristige Erhöhung trifft uns ins Mark“, betonte Vorsitzende Monika Spindler in der Sitzung. Im Mittelpunkt der Kritik stand die geplante Erhöhung des Essensgeldes.

Derzeit beteiligen sich die Eltern mit pauschal 53 Euro pro Kind und Monat. Das Essen im Gemeindekindergarten bereitet ein eigener Koch zu, zumeist mit Lebensmitteln aus regionalem und ökologischem Anbau. Die Gemeindeverwaltung hatte eine Anhebung auf 80 Euro in diesem und auf 100 Euro im nächsten Jahr vorgeschlagen. Um kostendeckend zu sein, müsste das Essensgeld für die jährlich 13 000 Mahlzeiten sogar 140 Euro im Monat betragen, rechnete Kämmerin Goodwin vor.

Eine beinahe Verdoppelung fand der Elternbeirat unverhältnismäßig. Stattdessen plädierte er für eine Anhebung auf 70 Euro und dann 85 Euro. Letzten Endes folgte der Gemeinderat bei vier Gegenstimmen diesem Vorschlag – allerdings ergänzt um eine dritte Gebührenanhebung auf 100 Euro zum 1. September 2024. Christian Schiller sieht die Gemeinde damit „am unteren Ende im Gemeindegebiet“, was die Gebühren anbelangt. „Die anderen Träger werden auch erhöhen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.“ Unstrittig war die Anhebung der einmaligen Anmeldegebühr von zehn auf 30 Euro – der Beschluss fiel einstimmig.

Um die Gebührenanpassung an Inflation, Lohnentwicklung und dergleichen nicht wieder schleifen zu lassen, verständigte sich der Gemeinderat mit 16:7 Stimmen zudem darauf, nach 2026 jährliche Anpassungen vorzunehmen. Über die Modalitäten will Schiller in drei Jahren reden.