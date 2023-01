Kleinod mit Andechser Handschrift

Von: Andrea Gräpel

Gotisch draußen, Barock drinnen: St. Michael in Widderberg. © Andrea Gräpel

Die Filialkirche St. Michael in Widdersberg trägt die Handschrift der Äbte von Andechs. 1521 wurde sie von ihnen neu errichtet – 2021 war sie damit 500 Jahre alt. Ein Jubiläum, das nicht nur durch Corona verdrängt wurde. Ein neuer Kirchenführer lässt die Kirche neu erstrahlen.

Widdersberg – Keine der Kirchen in der Pfarreiengemeinschaft Ammersee-Ost ist so verflochten mit Andechs wie die Filialkirche St. Michael in Widdersberg. Viele Details in der Kirche erzählen von dieser wechselvollen Geschichte, die nun in einem neuen Kirchenführer anschaulich aufbereitet wurde. „Es ist eindeutig die Handschrift der Andechser“, sagt auch Kirchenpflegerin Theresia Holzer. Für die gebürtige Widdersbergerin war das Kleinod schon immer etwas Besonderes, „die Kirche hat was Heimeliges“, sagt sie und verweist auf die vielen barocken Details.

Gottesdienste werden n der Filialkirche nurmehr jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat morgens um 8.30 Uhr gefeiert. Mag es die frühe Uhrzeit sein, mag es der Lauf der Zeit sein – mehr als zehn bis 15 Gläubige finden sich nicht mehr zusammen, bedauert Theresia Holzer. Trotz alledem ist die auf dem Moränenzug thronende, weithin sichtbare Kirche gut besucht. Viele Wanderer, die von Seefeld hinauf Richtung Andechs wandern, machen an der Landkirche Halt und staunen über die barocke Ausstattung. Auch deshalb war 1992 ein Kirchenführer aufgelegt worden, vor allem aber, weil das 400. Jubiläum gefeiert wurde. Warum, das erschließt sich auch Theresia Holzer heute nicht mehr, denn erbaut wurde die Kirche 1521. Auch der später errichtete Kirchturm trägt ein anderes Baujahr, nämlich 1595. Trotzdem wurde 1992 gefeiert – unter anderem mit der Herausgabe des Kirchenführers. „Der war uns nun ausgegangen. Darum haben wir uns entschieden, einen neuen aufzulegen“, erzählt die Kirchenpflegerin.

Stolz ist Theresia Holzer auf die moderne Aufmachung im kleinen kompakten Format. „Die Bilder sind sehr schön geworden findet sie. Kein Vergleich zum alten Kirchenführer. Und gegen eine Spende in Höhe von vier Euro in den Opferstock kann sie jeder Kirchenbesucher mitnehmen, um von dem Zusammenhang mit Andechs zu erfahren, der die Filialkirche zu etwas Besonderem macht.

Schon 1243, zu Zeiten der Andechs-Meranier, wurde eine Kirche erwähnt. Nach der Zerstörung der Burg Andechs fiel Widdersberg samt Veste und Kirche an die Wittelsbacher, blieb zunächst in deren Besitz und gehörte in der Folge zu dem 1455 gegründeten Benediktinerkloster. Allerdings wurde aus der Pfarrkirche nun eine Filialkirche von St. Vitus in Erling – bis sie 1805 der Pfarrei Frieding zugeschlagen wurde. Dies blieb auch noch viele Jahre nach der Eingemeindung Widdersbergs in Herrsching so, weil Widdersberg und Frieding viel näher beieinander liegen. Erst ab 2008 wurde die Pfarrei Widdersberg Teil der Pfarreiengemeinschaft Herrsching-Breitbrunn-Widdersberg und ist seit 2016 nun Teil der Pfarreiengemeinschaft Ammersee-Ost, zu der auch Inning gehört.

1521 hatten die Andechser Benediktiner mit dem Neubau der Kirche begonnen und gaben ihr den markanten spätgotischen Charakter. Die Innenausstattung, die die Kirche so besonders macht, erfolgte viel später. Und mehrfach wurde umgestaltet.

Über die Verwirrung um die Jahreszahl und die 400-Jahr-Feier, die ja erst 1992 gefeiert worden war, und auch wegen Corona, ist ein Jubiläum gänzlich untergegangen. Denn wenn nach heutigem Erkenntnissen tatsächlich 1521 die Jahreszahl ist, die die Errichtung des Gotteshaus markiert, hätte vor zwei Jahren eine 500-Jahr-Feier stattgefunden. Kirchenpflegerin Theresia Holzer gesteht, dass zum einen die Pandemie dagegen sprach, es zum anderen aber auch seltsam erschienen wäre, nur knapp 30 Jahre nach der 400-Jahr-Feier eine 500-Jahr-Feier zu begehen.

Der neue Kirchenführer

liegt am Eingang der Kirche aus und ist gegen eine Spende von vier Euro in den Opferstock erhältlich.