Krankenhaus Herrsching: Landrat hofft auf Baubeginn 2024/25

Von: Peter Schiebel

Ein Konzepte gibt es für die freiwerdende Fläche in Herrsching offenbar noch nicht. © Andrea Jaksch

Landrat Stefan Frey sieht den Wohnungsbau für Pflegekräfte und Mitarbeiter in Seefeld und Herrsching als „interessant“. Während eines Online-Infoabend gab Frey Antworten zum aktuellen Klinikstand.

Herrsching/Seefeld – „Was gibt’s Neues zum Krankenhaus Herrsching?“ Unter dieser Fragestellung stand ein Online-Infoabend der Herrschinger CSU am Donnerstag. Wie Landrat Stefan Frey den aktuellen Stand der Planung darlegte, was er auf Fragen der etwa 35 Teilnehmer antwortete und wie die Bürgermeister der Gemeinden Herrsching und Seefeld, Christian Schiller und Klaus Kögel, zu einer zentralen Frage stehen – der Starnberger Merkur fasst die wichtigsten Punkte zusammen.

Wie ist der aktuelle Stand? Frey rechnet noch im ersten Halbjahr mit einer Entscheidung des Gesundheitsministeriums, ob ein Krankenhausneubau nach dem abgestimmten Raum- und Funktionsprogramm auf dem Gelände der Schindlbeck-Klinik möglich ist. Er selbst glaubt es nicht: „Ich gehe fest davon aus, dass wir es dort nicht realisieren können“, sagte er. Die Fläche sei zu klein, ein Neubau bei laufendem Gespräch logistisch nicht zu bewältigen. Umso glücklicher ist Frey, die Fläche an der Seefelder Straße gesichert zu haben. „Wir starten mit voller Kraft in den Planungsprozess.“ Ein Projektsteuerer, ein Architekt für die Entwurfsplanung und ein Ingenieur für die technische Planung seien bereits beauftragt. Dabei handele es sich um „absolute Profis“, betonte Frey. Auch die artenschutzrechtlichen Untersuchungen seien beauftragt.

Welcher Zeitplan schwebt Frey vor? Ein möglichst kurzer. „Jeder Monat, den wir warten, kostet bares Geld“, sagte der Landrat. „Ich rechne damit, dass wir im Herbst 2023 so weit sind, um ins Bauleitplanverfahren zu gehen.“ Ende 2024, Anfang 2025 könnte dann Baubeginn sein – im günstigsten Fall und „wenn alles glatt läuft“. Anschließend rechne er mit „zwei, zweieinhalb Jahren“ Bauzeit.

Klinik Herrsching: Neben chirurgischem und internistischem Teil möglicherweise auch HNO-Klinik

Was wird aus Praxen und Einrichtungen, die sich im Umfeld der Schindlbeck-Klinik etabliert haben? Ziehen diese auch mit um? Das konnte Frey noch nicht sagen, schließlich beginne erst jetzt die Detailarbeit. Das treffe zum Beispiel auch auf das Internistische Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) zu, das Teil der Starnberger Kliniken ist.

Es soll eine chirurgische und internistische Klinik entstehen. Sind noch weitere Fachrichtungen geplant? Im Gespräch sei eine HNO-Klinik, sagte Frey, aber: „Das hängt davon ab, was im Klinikverbund Sinn ergibt.“ Ob neue Fachrichtungen gegründet oder bestehende Angebote integriert würden, seien strategische Überlegungen.

Wird es so etwas wie ein Ärztehaus geben? Diesen Überlegungen erteilte der Landrat eine Absage. Für ein Ärztehaus oder Einrichtungen wie das MVZ in Herrsching oder das Policenter beim Klinikum Starnberg gebe es an der Seefelder Straße schlicht keine Flächen.

Rettungsleitstelle in Krankenhaus Herrsching ergebe „faktisch“ Sinn, so Landrat Frey

Soll eine Rettungswache ans neue Klinikum angegliedert werden? Eine Rettungsleitstelle in Herrsching ergebe „faktisch“ Sinn, sagte Frey. Auch das seien Überlegungen, die noch nicht abgeschlossen seien.

Bekommt der Neubau einen Hubschrauberlandeplatz? „Wir haben uns noch nicht darüber unterhalten“, sagte der Landrat. Bei einem Haus der Akut- und Grundversorgung könne es immer vorkommen, dass Patienten mit dem Helikopter angeliefert werden. „Ich habe bislang noch nicht erlebt, dass das ein Riesenthema wäre.“

Wie ist die Verkehrsanbindung geplant? „Über die Seefelder Straße.“ Derzeit spreche einiges für einen Kreisverkehr, allerdings sei auch eine Ampellösung denkbar, antwortete Frey.

Was wird aus den frei werdenden Flächen in Seefeld und in Herrsching? Konzepte gibt es offenbar noch nicht. Seefelds Bürgermeister Kögel will „etwas auf die Beine stellen, was in Richtung Wohnungen für Pflegekräfte und Klinikpersonal geht“, wie er sagte. Sein Herrschinger Amtskollege Schiller sagte: „Bevor wir uns über eine Nachnutzung unterhalten, müssen wir wissen, was auf der Fläche der Schindlbeck-Klinik bleibt.“ Das MVZ, Arztpraxen und die Radiologie würden derzeit große Flächen nutzen. Der Gemeinde sei es wichtig, „so viele Flächen frei zu haben, wie es nur geht“. Frey betonte: „Ich mache keinen Hehl daraus, dass Wohnungsbau für Pflegekräfte und Bedienstete der Klinik interessant ist.“ Ein Schindlbeck-Mitarbeiter hatte klare Präferenzen: „Mitarbeiterwohnungen sind ganz wichtig“, sagte er. „Das ist ein ganz großes Thema bei der Personalbeschaffung. Wir haben viele, die bei uns arbeiten wollen, aber ablehnen, weil die Miete zu hoch ist.“

Generell nannte Frey den Klinikneubau einen „unheimlichen Mehrwert“ fürden Landkreis. Und er appellierte an Politiker, Interessenvertretungen und Bürger: „Es würde mich freuen, wenn alle mitziehen und so begeistert sind wie ich. Das wird ein Gewinn für Herrsching, Seefeld und die Region.“