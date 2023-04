Klinikbau und Wohnraum Hand in Hand

Geballte Kompetenz bei der vorgezogenen Bürgerbeteiligung (v.l.): Uwe Fischer, Andreas Pabst, Architekt Martin Friedenberger, Architektin Karuna Dewan, Roland Kindlbacher, Stadtplanerin Ursula Burkart, Rebecca Wezstein, Dr. Thomas Weiler, Marcus Hartl, Bürgermeister Christian Schiller, Martina Lakota und Landrat Stefan Frey. Ich kann mir zumindest vorstellen, auf einem Teil des Grundstücks Fläche zur Verfügung zu stellen. Landrat Stefan Frey auf die Frage zur Nachnutzung des Klinikgeländes an der Seestraße in Herrsching zu Wohnzwecken

Krankenhaus Herrsching II

Von Andrea Gräpel

Einen Glückwunsch und Applaus gab es bei der vorgezogenen Bürgerbeteiligung zum Bau des neuen Krankenhauses an der Seefelder Straße in Herrsching. 170 Interessierte waren in die Martinshalle gekommen, um sich ein Bild von dem zu machen, was der Landkreis als 100-prozentiger Gesellschafter der Klinik-Holding plant.

Herrsching – Landkreis Starnberg und Gemeinde Herrsching hatten gemeinsam zu der vorgezogenen Bürgerbeteiligung in die Martinshalle eingeladen, bei der es viele Fragen gab. Den Herrschingern ging es vor allem darum, wie sich der Klinikkomplex mit einer Nutzfläche von 11 300 Quadratmetern in die Landschaft am Herrschinger Moos einfügt, aber auch darum, was mit den Geflüchteten geschieht, die aktuell auf einem Teil dieser Fläche in Wohncontainern untergebracht sind. Auch die weitere Nutzung des bisherigen Klinikgeländes an der Seestraße beschäftigte die Menschen.

Alexandra Bauer vom Helferkreis Asyl nutzte die Gelegenheit, sich direkt an Landrat Stefan Frey zu wenden, der mit Planern und Klinikchef Dr. Thomas Weiler auf dem Podium saß und sich den Fragen stellte. Sie fragte nach dem Schicksal der Menschen, die aktuell an der Goethestraße leben, darunter 14 Familien mit mehr als vier Kindern. „Die suchen schon jetzt Wohnraum“, sagte sie und fragte nach einem Zeitplan und danach, „wann das Dorf geschlossen wird“. Projektleiter Marcus Hartl hat den Terminplan tatsächlich schon festgezurrt. Er sprach von einem „Sprint auf langer Strecke“. Angefangen damit, „dass die Klinik 2029 laufen muss. Baubeginn ist im September 2025, dann muss das Grundstück geräumt werden“.

Frey versprach, den genauen Termin rechtzeitig bekannt zu geben und versicherte, eine neue Unterkunft zu suchen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Herrsching kein Container mehr stehen wird“, sagte er und stellte damit angesichts des wieder zunehmenden Flüchtlingsdrucks einen alternativen Standort in Aussicht. Wo, sagte er nicht. Im Übrigen bat er, sich in konkreten Problemfällen bei der Wohnungssuche für Flüchtlinge an ihn persönlich zu wenden.

Der Verbleib der Flüchtlingsunterkunft war es nicht allein, der die Herrschinger umtreibt. Werner Odemer, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, fragte, wo denn die Mitarbeiter des neuen Klinikums wohnen sollen? Weiler reagierte darauf recht entspannt, schließlich geht es um eine Zusammenlegung von zwei bestehenden Kliniken, deren Mitarbeiter bereits in der Region wohnen. Trotzdem räumte er in Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel ein, dass auch die Holding dringend Wohnraum suche, und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, „dass vielleicht an anderer Stelle Flächen frei werden, die man nutzen kann“.

Sowohl Schiller als auch Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel befürworten als Nachnutzung auf den bestehenden Klinikgeländen in Herrsching und Seefeld bezahlbaren Wohnraum. „Das wäre mein Wunsch“, sagte Kögel ausdrücklich, verwies aber darauf, dass die Gemeinde Seefeld nicht Eigentümer der Fläche an der Hauptstraße ist. Genauso wenig wie die Gemeinde Herrsching Eigentümer an der Seestraße in Herrsching ist. „Für uns ist es denkbar, dort Wohnraum für Klinikmitarbeiter zu schaffen“, sagte Schiller mit Blick auf den Landrat, denn die Schindlbeck-Klinik gehört dem Landkreis. Frey machte Hoffnung: „Ich kann mir zumindest vorstellen, auf einem Teil des Grundstücks Fläche zur Verfügung zu stellen.“ Die anwesenden Gemeinderäte spitzten die Ohren, hörten aber auch, dass Frey bekräftigte, das Grundstück zur Finanzierung zu benötigen.

Der Landrat brachte in diesem Zusammenhang noch eine ganz andere Idee ins Spiel. Die Tatsache nämlich, dass 1500 Ukrainer im Landkreis privat untergekommen seien, habe ihm verdeutlicht, wie es um den Leerstand im Landkreis stehe. Darum nutzte er die Gelegenheit, an alle Eigentümer zu appellieren, leer stehenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen, um ihn „sinnvoll“ zu nutzen.

Anwohnern der angrenzenden Goethestraße wiederum mag ein Stein vom Herzen gefallen sein, als Weiler die Frage, ob ein Hubschrauber-Landeplatz eingerichtet werde, ganz klar verneinte. Dafür gebe es klare Vorgaben, die neue Klinik müsste deutlich größer sein.

Insgesamt gab es mehr Applaus als Kritik und sogar einen Glückwunsch von Viktor Vielhaber zu der „gelungenen Planung“. Der junge Herrschinger wünschte sich allerdings, dass im Zuge der Baumaßnahme auch eine Verbindungsstraße von der Seefelder Straße zum Gewerbegebiet gebaut werde, um den Verkehr im Ortszentrum zu verringern. Eine Entlastungsstraße ist seit Jahrzehnten immer wieder im Gespräch. Darum entfuhr es Bürgermeister Schiller geradezu: „Nichts lieber als das – wenn uns denn die Grundstücke gehören würden.“ Als Gastgeber der vorgezogenen Bürgerbeteiligung beendete er die Veranstaltung zufrieden mit dem Satz: „Es wird höchste Zeit, dass das die Klinik gebaut wird“ – und erntete Applaus.