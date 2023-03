Klosterwiese: Vergabe in Erbpacht?

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Traum vom Eigenheim? Auf der Klosterweise Breitbrunn könnte es Einheimischen vielleicht bald gelingen. © Jirapong/Adobe Stock

Mit Einheimischenmodellen hatte die Gemeinde Herrsching zuletzt kein glückliches Händchen. Die Bodenrichtwerte sind durch die Decke gegangen und mit ihnen die Hoffnung, günstiges Bauland an Einheimische zu verkaufen. Auf der Breitbrunner Klosterwiese könnte dies nun über Erbpacht abgefangen werden. Dies berichtete Bürgermeister Christian Schiller in der Ortsteilversammlung.

Breitbrunn - „Die Kongregation will keine Geschäfte machen“ versicherte Schiller auch diesmal. Schon 2019 wollte die St. Josefskongregation Ursberg, der die Klosterwiese gehört, durch sogenannte Selbstverpflichtung günstige Bodenpreise sichern. Damals war von einem Abschlag von 30 Prozent auf den Bodenrichtwert die Rede. Mittlerweile tendiere das Kloster Richtung Erbpacht, so Schiller. „Das wird gerade mit der Finanzkammer der Diözese abgesprochen.“

Das Kloster hatte die Pläne seinerzeit selbst angestoßen, weil es dringend Mitarbeiterwohnungen brauchte. Seit 2011 gibt es die Pläne für ein Einheimischenmodell auf der Klosterwiese. 2016 lag der erste Planentwurf vor, dem umfangreiche Einwendungen der Nachbarn folgten, die eine Bebauung am liebsten verhindern möchten. Dreieinhalb Stunden hatte die erste Abwägung mit 130 Beschlüssen 2019 gedauert. Den Anliegern rund um die Klosterwiese ging es unter anderem um den Erhalt eines „Kleinods“, eines „Biotops“, einer Sichtachse zum See und zu den Bergen, aber auch um den Werterhalt ihrer Grundstücke. Die letzte Auslegung erfolgte 2022. Die Abwägung dazu erfolge im Sommer, sagte Schiller. Die Vorbereitungen laufen aktuell. Er hoffte, dass dann auch ein Satzungsbeschluss gefasst werden kann, sodass die Klosterwiese nach mehr als zehn Jahren Planung nun bebaut werden könnte.

Auf der aktuell noch landwirtschaftlich betriebenen Klosterwiese sollen 20 Gebäude mit 40 Wohneinheiten entstehen. Vorgesehen ist eine kleinteilige Bebauung, die eine Sichtbeziehung zum See zulässt. Das Kloster plant in drei weiteren Gebäuden Wohnungen für eigene Mitarbeiter.

Das Thema Einheimischenmodell ist für viele Herrschinger unterdessen zu einem Reizwort geworden, nachdem schon das Projekt in Lochschwab kläglich gescheitert war. Dort waren im Jahr 2013 Wohnungen für Herrschinger reduziert angeboten worden – als der Quadratmeterpreis noch bei 500 Euro lag. 2019 lag der Bodenrichtwert um 100 Prozent höher. Von den 116 Bewerbern aus Herrsching konnte und wollte sich dies niemand mehr leisten. Die lange Planungsdauer für die Klosterwiese ließ ähnliches befürchten. 2019 gab es aber immerhin noch 170 Bewerber und das Versprechen des Klosters, einen Abschlag zu gewähren. Mittlerweile sind auch dort Bewerber abgesprungen. „Mehr als 100 sind es aber noch“, schätzt Schiller auf Nachfrage des Starnberger Merkur. Interessenten sollten sich an die St. Josefskongregation in Ursberg direkt wenden.