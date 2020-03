Fünf im direkten Vergleich

Ursprünglich als „Energie-Gespräch“ in kleiner Runde mit Bürgermeisterkandidaten geplant, versammelten sich auf Einladung der Ortsgruppe Herrsching des Bund Naturschutz am Donnerstagabend alle fünf Bewerber auf einem Podium. Das Interesse für dieses Aufeinandertreffen war enorm – mehr als 150 Besucher drängten sich in den „Seehof“.

Herrsching – Eine Reihe Themenblöcke hatten der veranstaltende Bund Naturschutz sowie die Arbeitskreise der Lokalen Agenda den Kandidaten vorgelegt. Aber „kein einziges Wort heute über Schule, Kindergärten oder Altenpflege“, bedauerte Besucher Felix Singer am Ende der Veranstaltung. Umso intensiver wurde auf die Themen Flächen- und Klimaschutz, Energie, Mobilität, Eine Welt und Bürgerbeteiligung eingegangen. Angefangen bei Siedlungsdruck und Flächenverbrauch.

Flächenschutz

„Das Ende der Fahnenstange ist erreicht, es ist kein Platz mehr frei“, sagte SPD-Kandidat Matti Müller. Die bestehende Fläche sollte besser genutzt werden, womit er ein SPD-Thema ansprach, nämlich die Zweckentfremdung von Wohnraum etwa durch „Airbnb“. „Ich will keinen Zuzug mehr. Die Versiegelung von Flächen einzudämmen, ist mein Ziel“, sagte auch Christine Hollacher (FW). Die Wachstumsgrenze sei „voll erreicht“, fand FDP-Kandidat Alexander Keim. „Wir müssen schauen, dass Herrsching natürlich wächst.“

Die Zahlen, auf die sich die Kandidaten stützten und die ihnen von der BN-Ortsgruppe vorgelegt worden waren, sind Zahlen des Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraum München. „Erschreckend“, fand diese auch Bürgermeister Christian Schiller – „wenn sie denn stimmen würden“. Die Zahlen seien nämlich falsch berechnet, sagte der amtierende Bürgermeister. Statt 42 Hektar sei die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Herrsching seit 2014 tatsächlich nur um fünf Hektar gewachsen, „drei davon fürs Gymnasium“.

Das „Unwort des Jahres 2019“, wie Keim das Gymnasium nannte, fiel in der Podiumsdiskussion nur dreimal. Als Christine Hollacher konstatierte, das Geld dafür „gerne anderweitig zu verwenden“, etwa für die Umnutzung der Finanzhochschule und als sich Gerd Knülle am Ende als einer der wenigen Fragesteller aus den Besucherreihen zu Wort meldete.

Eigentlich war es keine Frage, die er hatte, mehr der Vorwurf, dass die Gemeinde ausstehende Gutachten zum Bebauungsplanverfahren Gymnasium Mühlfeld nicht sogleich veröffentliche. Schiller hatte diesen Vorstoß wohl erahnt, da Knülles Mitinitiator des Bürgerbegehrens gegen diesen Standort, CSU-Gemeinderat Willi Welte, die Einsicht in die Stellungnahme des Bund Naturschutz verwehrt worden war. Dies sei „auf Anraten unseres Rechtsanwaltes erfolgt“, erklärte Schiller und verwies auf die laufenden Klagen der Initiatoren gegen die Nichtzulässigkeit ihrer Begehren.

Im Übrigen sagte er, dass das Gutachten mittlerweile unter den Stellungnahmen des BN als Träger öffentlicher Belange auf der Internetseite des Verbandes abzurufen sei (wir berichteten). In der Abwägung, die Ende März, Anfang April vorgesehen sei, lägen sämtliche Gutachten und Stellungnahmen auch dem Gemeinderat vor und würden öffentlich behandelt, versprach Schiller.

Energie

Schon 2010 hatten sich 120 Bürgermeister und Gemeinderäte aus den Mitgliedsgemeinden des heutigen Kommunalunternehmens AWA-Ammersee Wasser und Abwasserbetriebe zu einer gemeinsamen Sitzung getroffen, um über ein überörtliches Energieversorgungsunternehmen zu beraten. Bis heute ohne Ergebnis. Zum großen Bedauern des Arbeitskreises Energie der Lokalen Agenda und auch zum Bedauern einiger Podiumsteilnehmer. Ausgenommen von Fromuth Heene (CSU), die ausdrücklich nicht dafür war.

„Wir haben genügend große Projekte im Moment, die wir erst mal verdauen müssen“, sagte sie. Allein mit Fotovoltaik und Stromsparen sei das vom Landkreis gesteckte Ziel, bis 2035 autark zu sein, aber nicht zu schaffen, betonte Hollacher.

Mobilität

Auch das Thema Mobilität ist in Herrsching spätestens seit den Pflanztrögen in See-und Summerstraße und auch 15 Monate danach ein Reizthema. Die Zielvorgabe des Verkehrskonzeptes sei ihrer Meinung nach sogar misslungen, sagte Hollacher, die genauso wie Müller Zeitvorgaben und eine Evaluierung forderte. „Wir haben mit dem Konzept immerhin eines geschafft“, warf Schiller ein: „Alle Beteiligten sitzen mindestens zweimal im Jahr an einem Tisch.“ Dass nicht alles sogleich umzusetzen sei, liege auch an Gesetzen und Spielregeln, die eingehalten werden müssten.

Zum selben Thema sammelten die Kandidaten gemeinsam Ideen, wie der „fossil-motorisierte Individualverkehr“ reduziert werden könnte. Ein Wort, dass nicht nur Christine Hollacher das erste Mal über die Lippen brachte. Fromuth Heene wolle als Bürgermeisterin Anreize schaffen, dass Bürger den ÖPNV mehr nutzen, Hollacher schlug ein dichtes Netz von Fahrradverleihstationen vor, auch in Nachbargemeinden.

Anreize sind sicher auch bessere Bus- oder sogar Schiffsverbindungen zwischen Ost- und Westufer. „Ich würde das Thema echt gerne mit euch angehen“, sagte Alexander Keim, für den das vertrauliche Du als Digitalisierungsberater zum Umgangston gehört. Gerne hätte er wegen des von ihm erwarteten großen Interesses die Podiumsdiskussion live im Internet übertragen. Sollte er Bürgermeister werden, schwebt ihm dies für öffentliche Sitzungen auch vor.

„Lasst uns über die Möglichkeit sprechen“, über den See vom Ostufer ans Westufer zu kommen, sagte Keim. „Das würde uns alle in der Region weiterbringen.“ Während Fromuth Heene dem See wenigstens im Winter Ruhe gönnen wollte und Buslinien favorisierte, hatte Christian Schiller einen ganz anderen Einwand. „Jeder hat tolle Ideen, oft ist die Gemeinde aber gar nicht zuständig“, räumte er ein. Und doch habe die Idee Charme, da tatsächlich viele Pendler aus Dießen die S-Bahn nutzten. An anderer Stelle, aber auch die freiwilligen Leistungen der Gemeinde betreffend, erinnerte Schiller an das Gewerbe. „Irgendwo muss das Geld für alles, was vorgeschlagen wird, herkommen. Einkommens- und Gewerbesteuern sind unsere Lebensadern.“

Schillers Einwand wurde später auch von Oliver Fendt als Fragesteller angemerkt: „Welche Steuern wollen Sie erhöhen, um das alles zu machen?“ Fromuth Heenes Vorschlag war Beschränkung und umdenken. Die Ausgabenseite clever im Blick behalten, schien für Christine Hollacher ein gangbarer Weg, die Kosten nicht auf die Bürger umzuwälzen „Es ist möglich, was zu tun und trotzdem einzusparen“, war sich Matti Müller sicher. „Und Bauleitplanung ist kein Luxus“, sagte er.

Naturschutz

Die Aufhebung der Baumschutzverordnung in Herrsching liegt der BN-Ortsgruppe schwer im Magen. „Leider werden sie als Gängelung angesehen“, fand Matti Müller und wünschte sie sich zurück. Genauso Fromuth Heene. „Es ist halt ein großer Aufwand für die Verwaltung“, räumte sie ein, aber Bäume seien ein schützenswertes Gut. Schillers Anmerkung, dass gefällte Bäume nachgepflanzt würden, reichte Heene nicht. Damit rannte sie bei Christine Hollacher offene Türen ein und bei Alexander Keim, der das beauftragte Baumkataster schon als guten Ansatz sah. Themen wie diese gehörten seiner Meinung nach allerdings nicht in den Bau-, sondern in einen extra Umweltausschuss.

Eine Welt

Der Arbeitskreis Eine Welt der Lokalen Agenda hatte sich für die Podiumsdiskussion nicht nur Fairtrade und die Städtepartnerschaft mit dem indischen Chatra sowie dem Trinkwasserprojekt dort auf die Fahnen geschrieben. Er wollte auch die Zukunft der Flüchtlingsarbeit abklopfen. Die Gemeinde Herrsching hat unter anderem dafür erst vor wenigen Jahren das Amt für Soziales geschaffen, auch um die engagierte ehrenamtliche Arbeit von den Gemeinderätinnen Christina Reich und Hannelore Doch zu unterstützen. Matti Müller würde gern noch einen „Kümmerer“ oben draufsetzen. Außerdem schlug er die Teilnahme an der Städtebauförderung Soziale Stadt vor, um sozialräumlicher Spaltung und Ausgrenzung zu begegnen.

Nach dreieinhalb Stunden, und dies bei schlechter technischer Ausstattung, läutete Moderator Jürgen Kaul die Abschlussrunde ein. Die Fairtrade-Schokolade, die BN-Ortsvorsitzende Dr. Verena Alvez an ihn und die Kandidaten am Ende verteilte, hatten alle redlich verdient.