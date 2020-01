„Volt“ tritt für Kreistag an

Die Ortsgruppe Volt Ammersee stellt als erst ländliche Ortsgruppe der Volt-Bewegung ein Kreisliste zur Kommunalwahl auf.

Herrsching – Es war gewissermaßen ein historischer Moment, als die Kreisgruppe Ammersee der europäischen Partei Volt am Dienstagabend in Herrsching ihre erste Kreistagsliste überhaupt aufstellte. Die Europawahl 2019 war die erste Wahl, zu der die jugendliche pro-europäische Bürgerbewegung antrat. Zur Kommunalwahl in Bayern ist Volt in vier Großstädten und nun auch auf dem Land vertreten – mit einer Liste für den Starnberger Kreistag, sofern knapp 400 Unterstützer bis zum 23. Januar in den Rathäusern für Volt unterschreiben. Es wäre die siebte Liste neben CSU, Grünen, Freien Wählern, SPD, FDP und Linken, die im Landkreis antritt.

Volt ist seit 2018 als Partei in Deutschland registriert und in 31 Ländern vertreten. Die Bedeutung des Wortes – Spannung – ist in allen Sprachen dieselbe. Die Amtssprache ist Englisch. Mitreden darf, wer Mitglied ist. Im vergangenen Jahr hat Volt mit dieser Form gelebter Demokratie vor allem junge Menschen mobilisieren können. Dass der europäische Altersschnitt von 35 zur Kommunalwahl im ländlichen Kreis Starnberg weit höher ist, liegt auf der Hand.

„Es ist alles ein bisschen anders“, stellte auch Johannes Weigel fest, der als Assistent der Bundesvorstandschaft in Herrsching den Bundesverband vertrat und die Wahlleitung übernahm. Junge Leute studierten und reisten, erklärte „City-Leader“ Jochen Nibbe. Selten könnten sie sich für sechs Jahre festlegen, die eine Kommunalwahlperiode dauert. Der Altersschnitt der Kreistagsliste liegt deshalb bei 47,7 Jahren. Wobei ganz oben der Name einer 17-jährigen Starnbergin steht: Elina Bopp. Im März wird sie 18, darf also erstmals wählen und ist auch wählbar. Drei weitere „Kandidierende“ sind unter 20 Jahren. Die älteste ist Dagmar Mühlbacher aus Herrsching und 78 Jahre alt. Nach eigenen Worten träumt sie von Europa, seit sie Kind ist. Ihre Enkel studierten überall in Europa. „Für mich ist die Kandidatur also ein absolutes Heimspiel.“ Und „die Alten dazwischen schaden nicht“, sagte sie. Der europäische Gedanke ist allen „Kandidierenden“ gemein. Ihre Wurzeln liegen zum Teil in Frankreich, Norwegen und Polen oder sie lebten für längere Zeit im Ausland.

Auf kommunaler Ebene will Volt Ammersee sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne Verbindung schaffen – wörtlich und landkreisübergreifend mit dem öffentlichen Nahverkehrsnetz, übertragen mit anderen europäischen Städten und Projekten. „Lösungen gibt es nur gemeinsam, nicht allein“, sagt Thomas Wiedling aus Seefeld. Und auch wenn Thorsten Ludwig beim ersten Anblick eines Volt-Plakates dachte, „oh, eine neue Band“, war er begeistert wie von guter Musik, als er herausfand, was tatsächlich dahintersteckte.

Volt überhaupt und so auch Volt Ammersee mit seinen zwölf Mitgliedern und fünf Anwärtern (so genannte Volunteers) hebt sich deutlich von der Menge ab. Die Schwelle zwischen Bürger und Politik ist auf kommunaler Ebene von Natur aus so niedrig wie europaweit erwünscht. Spannend wird es, wie diesem Ansatz im Falle eines Erfolgs zwischen Brüssel und Starnberg direkt entsprochen werden kann. In Brüssel ist die Bewegung seit der Europawahl durch ihren Gründer Damian Boeselager vertreten. Für Starnberg gibt es 20 Kandidaten, die für jeweils drei Plätze nominiert sind und damit eine komplette Wahlliste füllen.

Sie kandidieren für Volt: Elina Bopp (17), Karl-Heinz Wonsak (60), Dagmar Mühlbacher (78), Hannes Söhlbrand-Edmaier (18), Angelika Dechamps (62), Jochen Nibbe (59), Nathalie Bopp (52), Rainer Bopp (53), Sylvia Altmann (51), Jürgen Rahm (61), Kristin von der Goltz (53), Thomas Wiedling (57), Susanne Zehm (41), Steffen Böwing (46), Kim Nibbe (19), Thorsten Ludwig (58), Anne Garschhammer (19), Thomas Eisenbach (32), Erich Koch (66) und Roland Kohler (52).