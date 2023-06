Kümmerer seit 75 Jahren

Von: Andrea Gräpel

Teilen

VdK-Logo © Michael Gstettenbauer/IMAGO

VdK-Ortsverband Herrsching feiert Jubiläum.

Herrsching – „Der VdK kümmert sich um die Probleme, die wichtig sind in unserer Zeit.“ An diesen Worten von Herrschings Ortsverbandsvorsitzendem Herbert Seidl zum 70. Jubiläum hat sich fünf Jahre später nichts geändert. Auch zum 75. Jubiläum zeichnet es den Sozialverband aus, im Kampf mit Bestimmungen, Vorschriften und Paragrafen zurechtzukommen. Die noch immer steigende Zahl der Mitglieder macht deutlich, dass die Hilfe notwendig ist und dankbar angenommen wird. Hatte der Ortsverband Herrsching 2018 bereits 632 Mitglieder, sind es aktuell 850 Mitglieder im Alter von 53 bis 102 Jahre. Etwa 100 werden am Samstag zum großen Jubiläumsfest in der Mensa der Christian-Morgenstern-Schule erwartet.

Was den VdK auszeichnet, ist die Beständigkeit. Diese drückt sich auch an ihrem Vorsitzenden aus: Herbert Seidl hat das Amt seit 2002 inne. Die Gründung des Ortsverbandes geht auf Konrad Schulz zurück – im August 1948 im Gasthof „Zur Post“. Ihm folgte bis zu seinem Tod 1963 Erich Holthaus – Initiator der sogenannten VdK-Siedlung in Lochschwab. Nach ihm ist seit 1975 eine Straße benannt. Ein weiteres Teilstück der Gachenaustraße wurde 1980 in Gedenken an den Ortsverbands-Gründer in Konrad-Schulz-Weg umbenannt. 1963 übernahm Egon Sturm den Vorsitz. Als dieser 1967 von Herrsching wegzog, war der Ortsverband sechs Jahre ohne Führung – hat es aber dennoch überlebt, auch wenn die Mitgliederzahl in dieser Zeit von 300 auf 200 einbrach – ein einmaliger Trend. Seit 1973 geht es wieder aufwärts.

Max Gubo führte die Geschäfte erfolgreich weiter und erhielt für sein Wirken 1993 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Gubo blieb insgesamt 25 Jahre Vorsitzender. Herbert Seidl kommt diesem Jubiläum sehr nahe. Engelbert Glashauser und Josef Adams folgten, bevor Seidl 2002 gewählt wurde.

Gemeinsam mit seinem aktiven Vorstandsteam, Stellvertreter Walter Duhatschek, Schatzmeisterin Rosa Merkhoffer und dem mit 53 Jahren wohl jüngsten Mitglied Alexandra Hangl, steht der Ortsverband auch für regelmäßigen Austausch und für die beliebten Ausflüge. Jeweils am letzten Donnerstag im Monat zum Beispiel gibt es den Kaffeetreff im Pfarrzentrum am Mitterweg. Bis zu 40 Besucher haben auch die Veranstaltungen zu Muttertag, Advent oder zum Grillen. Der 75. Geburtstag wird am Samstag, 17. Juni, in der Schule gefeiert. Anmeldungen werden diese Woche noch entgegengenommen unter Telefon (0 81 52) 14 14.