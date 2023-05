Laientheater gehen Mitspieler aus

„Da Grantlhuaber“ war das bislang erfolgreichste Stück © Schönwälder

Das Ammerseer Bauerntheater feierte mit den jüngsten Produktionen größte Erfolge. Umso mehr schmerzt es Vorstand und Laiendarsteller, dass der Kreis der Mitwirkenden immer kleiner wird. Es werden dringend weitere Mitspieler gesucht.

Herrsching – „Das letzte Stück konnten wir nur besetzen, weil wir eine Leihspielerin hatten und Monika Jäger – eigentlich Spielleiterin – eine Rolle übernahm“, sagt Robert Brack. Der 60-Jährige ist seit 38 Jahren der Laienspielgruppe, die vor 57 Jahren aus der Wasserwachts-Ortsgruppe heraus entstanden ist, als diese Geld brauchte und mit den Einnahmen aus dem Theaterstück finanzielle Löcher flicken konnte. Längst ist das Ammerseer Bauerntheater selbstständig, aber nun selber in Not, weil ihm die Mitspieler ausgehen. Auch Vorstand Franz Czasny ist schon 35 Jahre dabei. In der jüngsten Jahresversammlung stellte er die Situation ungeschönt dar.

„Viele Aktive sind weggezogen“, bedauert er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Nur auf dem Papier sind noch 62 Mitglieder aktiv – im Schnitt weit über 50 Jahre alt. Ralf Bürklen mussten im jüngsten Stück bereits die Haare gefärbt werden, damit er zu seiner Liebschaft passt. „Außer grau war alles erlaubt“, sagt Brack, der sich mit Bürklen, Stephan Weber und Uli Nett nun zusammentun will, um „jenseits der Vorstandschaft“ nach Wegen zu suchen, neue Mitglieder zu werben, das Herrschinger Theater und den Verein präsent und attraktiv zu machen.

„Früher haben wir zwei Stücke im Jahr gespielt“, erinnert sich Brack. Er wünschte sich, dass aus der erfolgreichen Kindergruppe, den Theaterzwergen, mehr Talente zu den Erwachsenen wechseln würden. Czasny allerdings ist Realist und weiß, dass Schule, Studium und Berufsbildung häufig keine Zeit dafür ließen. Das aktuelle Niveau, das wissen beide, lasse sich aber nur halten, „wenn noch jemand auf der Ersatzbank“ sitzt. Gute Leute, die nicht gleich wie Isabella Leihener eine Schauspielausbildung haben müssen. Sie hatte in dem vorletzten Erfolgsstück „Ein Traum von Hochzeit“ mitgewirkt. Genauso wie Christian Dlusztus oder Tom Thaler – alle drei stehen wie andere Ehemalige aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung, meist weil sie nicht mehr vor Ort sind.

„Vielleicht ist es den Leuten gar nicht bewusst, dass wir dringend Mitspieler suchen“, sagt Brack. Darum will er die Werbetrommel rühren, denkt mit den anderen über Workshops und Kurse nach, in die Interessierte gerne hineinschnuppern dürfen. In der Hoffnung, das ein oder andere Talent für das Ammerseer Bauerntheater gewinnen zu können. „Wenn sich über den Sommer drei bis sechs Interessierte fänden, könnte man schon im Herbst einen Kurs oder Workshop auf die Beine stellen“, sagt Brack. Gerne mit prominenter Unterstützung, wenn sich der ein oder andere im Fünfseenland lebende Profi-Schauspieler dazu bereit erklärte. Auch das würde vielleicht das Interesse steigern.

„Es wäre zu schade, wenn uns die Mitspieler ausgehen“, sagen Brack und Czasny. Ausgerechnet nach den jüngsten Erfolgsstücken: Der „Traum von Hochzeit“ bescherte dem Verein 2019 pro Vorstellung im Schnitt 155 Besucher, der „Grantlhuaber“ zählte in den neun Vorstellungen in diesem Jahr im Schnitt sogar 160. „Das gab es seit 1966, seit der Vereinsgründung, nicht“, sagt Czasny stolz. Wer Interesse hat zu der Theatertruppe dazuzustoßen, kann sich per E-Mail an fraz.czasny@ammerseer.theaterverein.de wenden.