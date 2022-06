Lauter alte Bekannte

Von: Andrea Gräpel

Da bin ich dabei, dachte sich der unbekannte Gitarrenspieler möglicherweise und gesellte sich zum „Familienfoto“ des Ensembles einfach dazu. Zum Ensemble gehören (hinten v.l.) Jakob Lishek, Alexander Tropschug, Claudia Czasny, Gerd Neumeyer, Johanna Lishek, Stefan Weber und Hanni Göppel. © Photographer: Andrea Jaksch

Das Ammerseer Bauerntheater knüpft mit der neuen Ortsführung an die „Weltpremiere“ von 2016 an. Immer dienstags finden die szenischen Führungen diesen Sommer an der Herrschinger Promenade statt.

Herrsching – Als Corona das gesellschaftliche Leben im März 2020 zum Erliegen brachte, hatten die Mitglieder des Ammerseer Bauerntheaters gerade ihre Texte einstudiert und fieberten auf die Premiere hin. Daraus wurde nichts. Seitdem standen sie auf keiner Bühne mehr – das digitale Kirchturmgespräch im April vergangenen Jahres ausgenommen. Auch in diesem Jahr wird auf der angestammten Bühne im Andechser Hof keine Premiere gefeiert – zu unsicher ist es, dass Corona im Herbst doch wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Als das Ensemble vor zwei Monaten aber beisammensaß, war es sich einig: „Irgendwas müssen wir trotzdem machen.“ Daraus entstanden ist die zweite „Ortsführung“, die zunächst immer dienstags bis Ende Juli, möglicherweise auch darüber hinaus angeboten wird.

Ganz unerfahren sind die Schauspieler damit nicht. Als das Ammerseer Bauerntheater vor sechs Jahren 50. Jubiläum feierte, gab es schon einmal eine Ortsführung. Eine „Weltpremiere“ mit Herrschinger Originalen in der Rolle Herrschinger Originale – etwa Alexander Tropschug als Kare Nandlinger oder Robert Brack als der Stumbaum Toni. Eine Freiluftgaudi, an die das Ensemble anknüpfen möchte – mit anderen Figuren, auf anderen Pfaden und diesmal mit szenischen Einlagen über historische Hintergründe an insgesamt sieben Stationen. Zu den Texten hat jeder etwas beigetragen, den historischen Hintergrund ließ sich die Theatergruppe von Gemeindearchivarin Dr. Friedrike Hellerer absegnen. Keine Sorge, Geschichte kann auch lustig sein. Es darf gelacht werden.

Am Montag trafen sich die Darsteller zur vierten und letzten Generalprobe. Allen voran Alexander Tropschug als Nepomuk, der Heizer vom Dampfschiff, und sein Lehrbub Jakob (Jakob Lishek), der ihm auf der Rikscha brav von der ersten bis zur letzten Station folgt, von der Wasserwachtstation über Seespitz, Ammerseehotel, Dampfersteg, Kurparkschlösschen, Erlöserkirche bis in den Biergarten des Andechser Hofs.

Esmeralda (Anja Seitz) übernimmt den Anfang mit der Geschichte der drei Schwestern aus einem alten Herrschinger Kinderbuch. Ein buchstäblich sagenhafter Einstieg: Der Streit der Schwestern soll nämlich zur Entstehung des Ammersees geführt haben. Wo könnte diese Geschichte also besser erzählt werden als bei der Wasserwacht. Schon am Seespitz taucht die erste bekannte Herrschinger Figur aus der Vergangenheit auf: der singende Rudi Schuricke (Gerd Neumeyer) – 1963 auf dem Herrschinger Friedhof begraben.

Am Ammerseehotel, dem ehemaligen Hotel Steinberger, umgarnt Mastersergeant Executive-Officer Louis II (Stefan Weber) mit großartigem Akzent die Damen (Claudia Czasny/Johanna Lishek) und verspricht ihnen Nylonstrümpfe und Chewinggum, wenn sie denn mit aufs Zimmer kämen. Vorbei am letzten der einst drei Seebäder wartet Nepomuks Chef, der Kapitän (Dieter Veicht), am Dampfersteg schon auf die Besucher und muss sich von der Fischerin (Hanni Göppel) einiges erzählen lassen. Bürgermeister und Zimmerer Benedikt Rehm (Franz Czasny) mit Ludwig Scheuermann (Stefan Weber) schwadroniert über vergangene Zeiten, als Herrsching noch 360 Einwohner hatte. Zuletzt ist es Graf Toerring (Robert Brack), der im Biergarten des Andechser Hofs mit der Geschäftsführerin (Monika Jäger) des Schondorfer Maschinenfabrikanten Ritter von Maffei über die Bahnanbindung streitet. Letzterer resignierte und überließ dem Staat 1907 bekanntlich sein Unternehmen für 110 000 Mark. Der Graf Toerring in der Ortsführung nimmt Maffeis Angestellte beruhigend in den Arm: „Dann kommst halt zu mir.“

Hanni Göppel ist als Fischerin im Streitgespräch mit dem Kapitän (Dieter Veicht) – Heizer Nepomuk kann schlichten. © Photographer: Andrea Jaksch

2016 versammelten die Herrschinger Laiendarsteller bis zu 120 Interessierte um sie herum. „Das hätten wir eigentlich fast anmelden müssen“, überlegt Tropschug kurz und lacht, „das hatte schon Demonstrationscharakter.“ Viele Herrschinger hatten sich den Schauspielern angeschlossen und den Weg durch den Ort mit Anekdoten bereichert. Diesmal, mit szenischen Auftritten und am Seeufer entlang, ist das Konzept ein bisschen anders, aber der Weg zwischen den Stationen lässt Raum. Und Tropschug – als König von Herrsching bei den Volleyballern im Improvisieren geübt – nimmt „Bälle“ gerne an.

„Ortsführung Herrsching“

immer dienstags, auf jeden Fall bis Ende Juli. Beginn ist jeweils um 19 Uhr an der Wasserwachtstation Herrsching hinter dem Herrschinger Segelclub. Nur bei trockenem Wetter, Interessierte werden gebeten, die Informationen dazu auf der Internetseite der Laienspielgruppe zu beachten: www.ammerseer-bauerntheater.de. Die Teilnahme an den Ortsführungen ist frei. Das Ensemble freut sich freilich über Spenden.