Letztes Halali für „Frau Frömming“

Von: Andrea Gräpel

Familie, Freunde wie Landtagspräsidentin Ilse Aigner (r.) oder Bundestagsabgeordneter Michael Kießling (2.v.r.), ehemalige Kollegen aus dem Bezirkstag, aus Kreistag und Gemeinderat nahmen gestern von der langjährigen CSU-Kreisvorsitzenden Ingrid Frömming Abschied, die im Mai im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Mit einem letzten lauten Halali haben Familie, Freunde und Wegbegleiter gestern Ingrid Frömming beigesetzt. Landtagspräsidentin Ilse Aigner und der ehemalige Umweltminister Dr. Thomas Goppel zählten zu den Rednern, die ein letztes Mal persönliche Worte an die Verstorbene richteten.

Herrsching – Im Alter von 90 Jahren war Ingrid Frömming im Mai für alle unerwartet nach kurzer Krankheit gestorben (wir berichteten). Sie war die Grande Dame der Kreis-CSU, die erste weibliche Vorsitzende, die ihren Mann stand. Gestern war sie noch einmal gut vernehmbar, die Anrede „Frau Frömming“ mit Betonung auf Frau, wenn sie sich am Telefon meldete. Ilse Aigner erinnerte in der Erlöserkirche daran und erklärte, weshalb die Tochter eines ostpreußischen Großgrundbesitzers dies tat. „Frau“ gehörte für sie wie ein Titel zum Namen. So war dies in ihrer Heimat, so hielt sie es bis zuletzt.

„Eine große Dame“, innerlich wie äußerlich, so hatte Aigner Frömming 1994 kennengelernt, als die „Grande Dame“, wie sie voller Respekt von allen genannt wird, die damals junge Nachwuchspolitikerin im Wahlkampf an die Hand nahm und sie in ihrem damaligen Stimmkreis in Starnberg bekannt machte. Bis zuletzt standen sich beide sehr nahe.

Aigner, Dr. Thomas Goppel und viele mehr, die gestern dem Trauergottesdienst und später der Beerdigung beiwohnten, hatten kurz vor dem Tod der Herrschingerin noch eine Einladungskarte erhalten. Nächste Woche hätte sie ihren 90. Geburtstag, den sie im November wegen Corona absagen musste, nachfeiern wollen. Stattdessen hieß es von ihr Abschied zu nehmen. Ingrid Frömming selbst hatte dafür gesorgt, dass wenigstens dies gefeiert würde. „Das war ihr ausdrücklicher Wunsch“, sagte Pfarrer Ulrich Haberl. In der Kirche ertönte deshalb fröhlicher Gospelgesang statt getragener Trauermusik.

Frömming habe Zeichen gesetzt, sagte Goppel. Er nannte sie „Unikat der Gesellschaft“. Als solches hatte auch Georg Scheitz sie 1988 kennengelernt. Gestern stand er stellvertretend für Landrat Stefan Frey am Pult. Der Andechser Bürgermeister kannte die Politikerin auch als Jagdpächterin in der Klostergemeinde. „Sie kannte alle Ecken und Winkel, besser noch als ich“, sagte er voller Respekt. Treffsicher sei sie gewesen, nicht nur im Umgang mit der Jagd. Bezirksrat Harald Schwab wiederum mochte ihre Gradlinigkeit und dass sie schon mal anders abstimmte, als die gesamte Kreistagsfraktion. „Frau Frömming, ich werde dich vermissen“, sagte auch die aktuelle Vorsitzende der Kreis-CSU, Dr. Ute Eiling-Hütig.

Erinnerungen wie diese formten ein Mosaik, sagte Pfarrer Ulrich Haberl. Ergänzt durch Steinchen der privaten Geschichte der Tochter des Großgrundbesitzers, die als 14-Jährige mit ansehen musste, wie der Vater von russischen Soldaten erschossen wurde, die aufgrund ihrer höheren Geburt in der DDR nicht studieren durfte, schließlich mit Mutter und Geschwistern floh und in Namibia ihren Mann kennenlernte, bevor sie 1965 in Herrsching landete, blieb und sich großen Respekt verschaffte. Aus dem Munde Goppels klang es fast wie ein Ritterschlag, den er ihr postum verlieh, als er sagte: „Ihr wurde nie nachgesagt, dass sie womöglich von woanders kommt.“ Mosaiksteinchen wie diese werden sich noch viele finden. „Ich werde sie nie vergessen“, sagte Aigner. Viele andere auch nicht.