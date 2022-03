Liebeserklärung an den Bauernsee

Tief verbunden: Thomas Christian Meier drückt seine Liebe zum Ammersee in einem Lied aus, dass immer größere Kreise zieht. © Dieter Roettig

Seine tiefen Gefühle für den Ammersee und die Region „mussten irgendwann einfach raus“. So für ihn untypisch nüchtern erklärt Thomas Christian Meier die Entstehung seiner musikalischen Liebeserklärung „Ammerseensucht“. Das Lied mausert sich langsam aber stetig vom Geheimtipp zum lokalen Hit. Seit der Breitbrunner unter dem Künstlernamen „Mondragon“ den Song professionell im Stegener Groundlift-Studio aufgenommen und mit einem natürlich am Ammersee gedrehten Videoclip visualisiert hat, steigen die Abrufzahlen auf YouTube rasant.

Breitbrunn - Musik und Lyrik sind die große Leidenschaft des 56-Jährigen, der beruflich nichts mit Romantik zu tun hat. Er ist selbstständiger Versicherungskaufmann in Starnberg, verbringt aber viel freie Zeit am Ammersee. Und als Kenner beider Gewässer darf er sich in seinem Lied schon ein paar Spitzen erlauben. So lauern die „Großkopferten“ am Würmsee, wie der Starnberger See früher hieß, „auf a Seegrundstück und koa Schifferl is groß gnua“. Herz und Romantik dagegen gibt es rund um den Bauernsee, wie man den Ammersee einst nannte. Hier „schwingt die Seele si hoam“, so Mondragon tiefgründig im Refrain. Seine Stimmfarbe ist gefühlvoll und charismatisch, manchmal lustvoll und vor allem tief aus der Seele kommend. Das zarte Spiel auf der Gitarre tut sein übriges dazu.

Ein Kerzerl im Dießener Marienmünster, die alten Kelten in Utting, das Bergpanorama in Fischen, Aidenried bei sternklarer Nacht oder ein Glaserl Wein auf der Herrschinger Seepromenade – Mondragon zählt viele Superlative seines geliebten Ammersees auf. Als Wanderer zwischen vielen Welten „woaß i gwiß, ob i mi gfrei oder waoan, da am Ammersee schwingt mei Seele si hoam.“

Nicht auf Bairisch, sondern auf Hochdeutsch geschrieben ist Meiers „Erkenntnis in Versen“ beziehungsweise „Words of Mondragon“. Im Selbstverlag hat er dieses Buch im vergangenen Jahr herausgebracht, illustriert mit wunderschönen Naturfotos, die auf seinen Wanderungen entstanden sind. Den Künstlernamen „Mondragon“ hat er übrigens von einem „chaotischen Esoterikladen“ in Starnberg abgekupfert, den es zu seinem Bedauern leider nicht mehr gebe. Er kommt also nicht von dem US-Jazzbassisten Joe Mondragon oder von den Städten Mondragon in Frankreich und auf den Philippinen.

Thomas Christian Meier alias Mondragon machte am Viscardi-Gymnasium in Fürstenfeldbruck sein Abitur und absolvierte dann eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Seine Liebe zur Musik begann im Alter von zehn Jahren, als er Klavier lernen durfte. Später kamen Schlagzeug und Gitarre dazu. In diversen Coverbands konnte er sich musikalisch austoben. Ernster wurde es im Kirchenchor Ramsach, wo er zehn Jahre aktiv und zuletzt auch leitend tätig war. Im Kontrast dazu ist er immer noch aktives Mitglied bei den „Rockfreunden Fürstenfeldbruck“. Immer schon war Thomas Christian Meier neben der Musik auch das Texten sein Hobby. Mit der „Ammerseensucht“ hat er nun viele neue Fans gefunden. Und die drängen ihn bereits, mit dem Song eine CD herauszubringen.

Dieter Roettig

Ammerseensucht

zu hören auf: youtube.com/watch?v=wNu8XlA58cY