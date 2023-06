Löschtechnik anno dazumal

Von: Andrea Gräpel

100 Jahre Fortschritt trennen diese beiden Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Herrsching. © FFW Herrsching

Eine Drehleiter ist etwas Besonderes. Die Herrschinger Feuerwehr nannte eine schon vor 119 Jahren ihr Eigen. Für den Festzug zur 150-Jahr-Feier der Feuerwehren Herrsching und Breitbrunn wurde sie hervorgeholt und gehört mit dem alten Spritzenwagen der Breitbrunner zu den Attraktionen am Festwochenende am 1./2. Juli.

Herrsching/Breitbrunn – Gut verpackt schlummerte die alte Auszugleiter der Herrschinger Feuerwehr Jahrzehnte in einer Ecke einer Maschinenhalle von Landwirt Hermann Jäger. Als die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sie am vergangenen Samstag rausholten, staunten sie nicht schlecht über die ausgeklügelte Technik, über die die Feuerwehr schon vor 119 Jahren verfügte. „Faszinierend“, schwärmt Kommandant Daniel Pleyer voller Vorfreude, das Einsatzgerät am Festwochenende vorführen zu können – am 1. und 2. Juli, wenn die beiden Ortsfeuerwehren Herrsching und Breitbrunn gemeinsam 150 Jahre Bestehen feiern.

Stundenlang wurde an die Leiter gearbeitet, sie wurde gewaschen und vorsichtig inspiziert. Wer weiß schließlich noch, das Einsatzgerät mit den im Durchmesser 2,20 Meter großen Holzrädern zu bedienen. Circa zwölf Meter lässt sich die Leiter ausfahren. „Ich bin mal vorsichtig raufgestiegen. Aber es knarzt ganz schön“, warnt Pleyer. Es reicht aber auch völlig, das beeindruckende historische Gerät einfach nur anzuschauen. Nachdem es herausgeputzt und die Handhabung ausprobiert wurde, gab es deshalb erst mal ein Foto-shooting, um die Bilder stolz zu präsentieren.

„Beim ersten Aufstellen in der Maschinenhalle haben wir Heuballen aufgebaut, damit nichts passieren kann, falls sie umfällt“, erzählt Pleyer. Dabei sei die Handhabung gar nicht so schwer, hat er dann feststellen können. Innerhalb von fünf Minuten sei das Gerät einsatzbereit und sogar von nur einer Person allein bedienbar – ermöglicht durch ein schweres Gegengewicht. Einmal aufgestellt, pendelt sich die Leiter selbstständig ein. Eine Glocke an der Spitze ertönt, wenn die Leiter eingerastet ist. Es sind die Details, die Staunen lassen an dem Deutschen Reichs-Patent der Nürnberger Firma „Feuerlöschgeräte und Maschinenfabrik A.G. vormals Justus Christian Braun“.

Pleyer hat vier kräftige Männer auserkoren, die die Leiter am 2. Juli im Festumzug durch Breitbrunn ziehen. Wer den Ortsteil kennt, weiß warum: Es geht bergauf und dann wieder bergab. Früher hießen die Einsatzkräfte an der Leiter „Steiger“, weiß Pleyer. Junge, flinke Burschen seien dies gewesen. Am Festsonntag ist aber Kraft gefragt. Ginge es nach Pleyer, am liebsten in historischer Filz-Uniform. „Aber das hängt vom Wetter ab. Es könnte in der Uniform unter Umständen ziemlich warm werden.“

Kommandant Daniel Pleyer fasziniert die ausgeklügelte Technik mit Klingel, Pendel und Gewichten. © Andrea Gräpel

Leitern spielen auch beim Festakt mit geladenen Gästen am Samstag, 1. Juli, in Herrsching eine Rolle. Denn zu Gast sind die befreundeten Kameraden der Feuerwehr aus Herrschings italienischen Partnerstadt Ravina, von allen nur liebevoll „Ravinottis“ genannt. Sie werden mit ihrer Akrobatik an Steckleitern begeistern. Vorgestellt wird zu diesem Anlass auch die aufwendige mehr als 250 Seiten dicke, bebilderte Chronik, an der viele Feuerwehrleute und Gemeindearchivarin Dr. Friedrike Hellerer seit Monaten basteln. Pleyer konnte sie noch nicht in Händen halten, hat aber den Inhalt digital natürlich schon aufmerksam studiert. Von den Anfängen, als die Ortswehren durch königlichen Erlass gegründet werden mussten und jedem drei Reichsmark Strafe drohten, der den Übungen fernblieb. Das Ehrenamt hat sich an die Zeit angepasst. Geldstrafen fürs Fernbleiben von Übungen – „das kann man heute nicht mehr machen. Dann ist schnell keiner mehr da“, sagt Pleyer lachend und zugleich nachdenklich. Denn ohne hauptamtliche Gerätewarte würde es heute in Herrsching auch nicht mehr funktionieren. Stolz ist er darauf, dass die beiden Ortswehren es geschafft haben, das Fest zusammen zu organisieren. „Das funktioniert bei uns“, so Pleyer. Und das ist keine Selbstverständlichkeit unter den 43 Wehren im Landkreis.

Programm

Samstag, 1. Juli, Feuerwehrgerätehaus Herrsching:

Nur für geladene Gäste.



Sonntag, 2. Juli, Feuerwehrgerätehaus Breitbrunn:

8 Uhr Empfang der Vereine und Gäste mit Frühschoppen und Öffnung des Festbüros, 10 Uhr Festgottesdienst am See mit Segnung aller neuen Einsatzfahrzeuge und Übergabe der Fahnenbänder, 11 Uhr Aufstellung zum Festzug, 11.15 Uhr Festzug durch Breitbrunn, 12 Uhr Einzug ins Feuerwehrgerätehaus, 13 Uhr Grußworte, danach Festausklang mit stimmungsvoller Blasmusik.