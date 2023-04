Lokalpolitik auf gut Bairisch

Der Bürgermeister, der Grantlhuaber und die Loderbäuerin (v.l.): Alexander Tropschug, Robert Brack und Claudia Czasny sind in der aktuellen Inszenierung des Ammerseer Bauerntheaters wunderbar unterhaltsam. © Michael Schönwälder

Gut platzierte Gags, ein fast professionelles Ensemble und vor allem ein extrem unterhaltsamer Abend: Das erwartet die Besucher der Vorstellungen von „Da Grantlhuaber“ des Ammerseer Bauerntheaters.

Herrsching – Es menschelt gewaltig im Provinznest Kleinkreuthbadwild Festhausenscheidling. Wenn sich die großkopferte Lokalprominenz in Intrigen, Selbstherrlichkeiten und Liebeleien verwickelt, bleibt im ausverkauften Saal des Arthotels in Herrsching kein Auge trocken. Nach drei Jahren Corona-Pause gab das Ammerseer Bauerntheater am Freitag sein gefeiertes Comeback mit der Premiere der Komödie „Da Grantlhuaber“ von Peter Landstorfer und beweist: Die zehn Laiendarsteller spielen auf erstaunlich professionellem Niveau.

„Der Bayer an sich ist nicht grantig – er will durch Granteln nur seine innere Zufriedenheit verbergen“, weiß Severin Schaufelspiel (Stefan Weber), der als Bestatter stets den Überblick behält. Derweil will sich der Grantlhuaber Jakob Suderer (Robert Brack), der als Gemeindeschreiber auch mal den Bürgermeisterstempel in die Hand nimmt, den Vorwurf des Grantelns nicht gefallen lassen. Brack steht seit 30 Jahren auf der Bühne und ist als muffeliger Grantlhuaber ein absoluter Volltreffer. „Ich bin nicht grantig, ich sag nur, wia’s is“, sagt Brack und verleiht seiner Figur dezent den wurschtigen Charakter des gern auch mal korrupten Amtsstubenhengstes. Regisseurin Monika Jäger steht als herrlich resolute Krontaler Sofie auf der Bühne.

Die Bauernbühne wollte das Stück bereits 2020 aufführen, dann funkte Corona dazwischen. Seither ist die Truppe nicht mehr aufgetreten, auch die Ursprungsbesetzung erfuhr Änderungen. Neu im Team ist Johanna Lishek (20) als Bürgermeistertochter. Den Altersdurchschnitt senkt auch der 14-jährige Jakob Lishek, der fürs Klingeln des Amtsstuben-Telefons zuständig ist.

Lokalpolitik hinter den Kulissen: Die deftig urbayerische „Mia-san-mia“-Politik von Bürgermeister Franz Dimpflmayr alias Alexander Tropschug verstrickt sich in seiner Spezlwirtschaft, und so muss er einige Zugeständnisse machen, wenn er das Fest zum 100. Jubiläum ungestört durchziehen will. Als bald selbstverliebter, bald täppischer Rathauschef ist Tropschug eine großartige Besetzung. „Eine richtige Rampensau“, sagt der Vorsitzende des Ammerseer Bauerntheaters, Franz Czasny.

Das erstaunlich professionelle Niveau der aus dem gesamten Landkreis zusammengewürfelten Gruppe speist sich nicht nur aus Talent und Erfahrung. Czasny und Jäger bleiben in Sachen Fortbildung am Ball. „Wir legen unwahrscheinlich viel Wert auf Ausbildung. Einmal im Jahr gibt es einen Hauslehrgang vom Verein Bayerischer Amateurtheater. Wir holen uns einen Schauspielpädagogen, der alles aus uns raus kitzelt“, erklärt Czasny und ist besonders stolz auf Spielleiterin Jäger: „Sie ist permanent auf Lehrgängen. Es ist eine besondere Leistung, was sie aus den Leuten rausholt.“

Wer rausfinden möchte, wie Lokalpolitik auf gut Bairisch funktioniert und wie in Kleinkreuthbadwild Festhausenscheidling letztlich doch alle zu ihrem ganz persönlichen Vorteil kommen, hat dazu Gelegenheit am Freitag, 14. April, Samstag, 15. April, Sonntag 16. April, Samstag, 22. April, Sonntag 23. April, Sonntag 30. April, und Montag, 1. Mai, jeweils um 20 Uhr im Arthotel in Herrsching.

