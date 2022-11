Luftwaffen-Chef zum Anfassen

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Teilen

Selten verschlägt es den aktuell viel gefragten Luftwaffen-Chef Ingo Gerhartz in Kreisverbände. © MJK

„Einen so langen Applaus hab’ ich in Berlin noch nie bekommen, und es tut gut, mal aus der Berliner Blase rauszukommen“, stellte Generalleutnant Ingo Gerhartz am Ende seines Vortrags fest. Fromuth Heene, Kreisvorsitzende des CSU-Arbeitskreises Außen- und Sicherheitspolitik, war es gelungen, den Luftwaffen-Chef nach Herrsching zu holen.

Herrsching – Obwohl es nicht oft vorkomme, dass er in einem Kreisverband spreche, sei es grundsätzlich wichtig, so der General, über die nach dem verbrecherischen Angriffskrieg auf die Ukraine veränderte Welt der Bundeswehr und der Luftwaffe im Speziellen zu diskutieren. Dabei wehrte sich Ingo Gerhartz gegen den Eindruck, dass es – nach jahrzehntelanger Abwärtsbewegung der Streitkräfte – erst mit dem Einmarsch in die Ukraine eine grundsätzliche Wende gab. „Für uns war schon die Annexion der Krim 2014 ein erster Wendepunkt, bei dem wir gesehen haben, dass wir bei der Einsatzbereitschaft und der multinationalen Zusammenarbeit besser werden müssen.“ So sei es auch gelungen, am 24. Februar, drei Stunden nach dem Anruf des Generalinspekteurs, die ersten Eurofighter in der Luft zu haben, um sie an die NATO-Ostgrenze nach Rumänien zu verlegen. „Wir waren verdammt schnell und sind auch in der Slowakei, Estland und Polen präsent. Das erkennen auch unsere Bündnispartner an.“

Die viel zitierte Zeitenwende betreffe auch das Militär. Der Ukraine-Krieg ermöglichte das 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr und beendete damit das Zögern bei der notwendigen Modernisierung. „Mit dem Hubschrauber CH-53 fliegen wir noch in Afrika, dabei steht der schon im Deutschen Museum“, so der Generalleutnant. Der Chinook CH-47 soll diesen ersetzen, die F-35 den Tornado – womit die nukleare Teilhabe in Zukunft sichergestellt wäre. Noch offen sei der stetige Kampf um Stückzahlen.

Gerhartz hält 200 Kampfflugzeuge für eine leistungsfähige Luftwaffe angemessen. Im „Airbus-Land Bayern“ gebe es trotz dieser Aufträge nach Amerika noch genug zu tun. Mit drei verschiedenen Airbus-Flugzeugen war der Inspekteur und Eurofighter-Pilot kürzlich bei der bis dato größten Verlege-Übung „Rapid Pacific“ im Indopazifik. Und im kommenden Sommer verlegt die Air National Guard der Amerikaner im Rahmen der Übung „Air Defender“ innerhalb von 24 Stunden rund 100 Flugzeuge über den Atlantik auf drei deutsche Flugplätze, davon einer auf dem Lechfeld. All diese Maßnahmen sollen den Russen signalisieren, dass Deutschland einsatzbereit und mit den NATO-Streitkräften bestens verzahnt ist.

Die lebhafte Fragerunde im brechend vollen Saal des Andechser Hofes wurde im Wesentlichen von ehemaligen Soldaten und Reservisten dominiert. Dabei haderten zwei Ehemalige mit den Entscheidungen zur Aufgabe des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck und dem Wegfall der ursprünglich dem Lechfeld zugedachten Drehscheibe als internationaler Lufttransportstützpunkt („Um den Erhalt des Lechfeldes kämpfe ich wie ein Löwe“).

Fromuth Heene sorgte sich um die Eskalation des Drohnenkrieges in der Ukraine. Dies sei eine Folge aus der Tatsache, dass es den Russen nicht gelingt, die Lufthoheit zu gewinnen. Spontanen Applaus gab es für Gerhartz’ Feststellung, dass eine Dienstpflicht diskussionswürdig sei, nicht zuletzt deswegen, weil diese vielleicht junge Leute für einen längeren Verbleib in der Bundeswehr gewinnen könnte.