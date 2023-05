Verregnetes Maibaumaufstellen: Einige Orte greifen wetterbedingt zum Kran

Von: Laura Forster

Nach nur eineinviertel Stunden hatten es die Herrschinger geschafft: Trotz Regens stellten rund 40 Männer den Maibaum am Montagvormittag per Muskelkraft auf. © Andrea Jaksch

Dutzende Maibäume wurde am Wochenende im Landkreis aufgestellt – einige traditionell per Muskelkraft und Scheren, andere wetterbedingt mit dem Kran. Der Starnberger Merkur war am Montag exemplarisch in Herrsching vor Ort.

Herrsching/Frieding – Ein Meer aus Regenschirmen mit Marienkäfern, mit Karomuster, mit blau-weißen Rauten und in neongelb hat sich in Herrschings Ortsmitte versammelt. Etwa 1000 Besucher trotzen dem nassen Wetter am Montagvormittag, um beim Maibaum-Aufstellen auf der Wiese neben dem Rathaus zuzuschauen und die Helfer anzufeuern. Der Duft von Grillhendl und Bratwurst liegt in der Luft, während die rund 40 Männer aus dem Dorf in Lederhosen, Regenjacken und teils mit Handschuhen mithilfe von Scherenstangen versuchen, den Baum gerade zu richten. „Das ist schon eine heikle Angelegenheit“, sagt Ludwig Darchinger, während er die Augen nicht vom Baum lässt und den Aufstellern Kommandos gibt. Es ist bereits der zwölfte Maibaum, den der erste Vorsitzende der D’Herrschinger – der Verein organisiert die Veranstaltung seit Jahren – aufstellt. Erfahrung hat Darchinger mehr als genug, doch spannend ist es jedes Mal aufs Neue. „Es kann immer was passieren.“ Vor allem, wenn das Holz nass und der Boden rutschig ist, deshalb haben sich die Herrschinger dazu entschieden, die ersten fünf Meter den Baum per Kran anzuheben. Danach wechseln sie zur Muskelkraft, und Mitglieder von D’Herrschinger, der Feuerwehr, vom TSV und ein paar junge Einheimische packen im Regen gemeinsam mit an und helfen zusammen, um den Baum nach alter Tradition in eine senkrechte Lage zu bringen. Zur Sicherheit ist der Baum zu jeder Zeit weiterhin mit dem Kran verbunden. „Ich hab jedoch gleich gesehen, dass die Scheren einen guten Halt haben“, so Darchinger.

Prominente Unterstützung: Schauspieler Dieter Fischer (r.) packte in Aschering mit an. © Photographer: Andrea Jaksch

In vielen Dörfern im Landkreis und der Region wird der Maibaum mithilfe von verschiedenen Böcken und bis zu acht Paaren von Scherenstangen aufgestellt. Diese heißen so, weil sie sich kreuzen. Sie sind meist aus Fichtenholz, die längsten sind 14 Meter lang. Die Scheren müssen auf die richtige Weite gebunden werden, sodass der Baum hineinpasst. Der Maibaum wird von den Scheren eingezwickt. An jeder Stange stehen rund sechs Männer, auf das Kommando „Hauruck“ bewegen sie die beiden Scherenenden nach innen aufeinander zu und der Maibaum hebt sich.

Besonderer Besuch aus Italien: Einwohner der Partnerstadt Ravina-Romagnano in Herrsching

Nach eineinviertel Stunden, um 10.45 Uhr, haben die Herrschinger den 33 Meter langen und zwei Tonnen schweren Baum aus Drößling aufgestellt, der Applaus der Zuschauer ist groß – und die Blaskapelle Herrsching stimmt mit ein. „Super gemacht“, lobt Bürgermeister Christian Schiller durchs Mikrofon. Extra angereist waren rund 50 Italienerinnen und Italiener mit der Bürgermeisterin Camilla Guilaniaus der Partnerstadt Ravina-Romagnano, um sich die bayerische Tradition live vor Ort anzusehen. In ihrer Heimatstadt steht bereits der dritte Maibaum. Im vergangenen Sommer hatten die Einheimischen unter der Regie von Darchinger einen 16 Meter langen Maibaum in Ravina vorbereitet und bemalt. Sogar Scheren und Böcke zum Aufstellen hatten D’Herrschinger für ihre italienischen Freunde vorbereitet. Anfang Juni stellten sie den Baum auf. Mit nach Herrsching gereist war am Montag auch der Bergsteigerchor Stella del Cornet, die Musiker gaben nach dem Aufstellen ein kleines Konzert.

Auch der Nachwuchs versammelte sich am Montag in Frieding zum Maibaumaufstellen. © Photographer: Andrea Jaksch

Im Nachbarort Frieding hatten die Organisatoren ursprünglich auch geplant, den Baum am 1. Mai mit Scheren aufzustellen. Schlussendlich entschieden sie sich jedoch für die sichere Variante per Kran – genauso wie die Diemendorfer, Weßlinger und Seefelder. „Wenn wir ein paar Stunden gewartet hätten, hätten wir den Baum auch per Hand aufstellen können. Aber in der Früh hat es einfach zu viel gereget, das war uns zu gefährlich“, so Alexander Wertatschnik von der Landjugend. Im Anschuss feierten rund 400 Einheimische und Besucher im Friedinger Vereinsheim. „Da war richtig was los.“