Maibaumdiebe 2.0: Sie alarmieren sich per App und bitten online um Hinweise

Von: Tobias Gmach

Die Herrschinger Maibaumdiebe 2022 mit dem Maibaum des Münchner Augustiner-Kellers. © privat

Sie haben eine Alarm-App und eine Hinweis-Homepage entwickelt: Die Herrschinger Maibaumdiebe setzen voll auf digitale Hilfsmittel, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen. Selbst die Meisterdiebe aus Unterbrunn halten das für eine coole Idee.

Herrsching – Maibaumdiebe agieren normalweise im Verborgenen, sie schleichen leise durch die Nacht und lassen nur von sich hören, wenn es einen Erfolg zu vermelden gibt. Die Herrschinger Maibaumdiebe sind aber gerade ziemlich laut. Sie haben Plakate drucken lassen, auf denen sie „Diebe (m/w/d)“ suchen, die sich auf www.maibaumdiebe.bayern „jetzt anmelden“ können. Und nicht nur das: Wer nicht gleich „mitmachen“ will, der möge zumindest „jetzt Hinweise geben“. In ein Online-Formular können Standorte von (schlecht bewachten) Maibäumen eingetippt werden.

Die Herrschinger Gruppe greift zu diversen digitalen Hilfsmitteln, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen. Dahinter steckt das Brüderpaar Ludwig und Korbinian Darchinger und laut Ludwig „ein zusammengewürfelter Haufen“ von 30 bis 40 jungen Leuten – aus Herrsching, aber auch aus anderen Teilen des Landkreises. 2016 waren sie erstmals erfolgreich, als sie den Baum der Machtlfinger Burschenschaft entwendeten. Der große Coup folgte 2022: Sie gaben sich beim Augustiner-Keller in München telefonisch als Maibaum-TÜV aus, fanden so den Standort heraus und schlugen unbemerkt zu.

Die Maibaumdiebe stibitzten 2022 das Exemplar des Augustiner-Kellers in München. Die Wirtsleute Petra (3.v.l) und Christian Vogler (2.v.r.) ließen sich mit den Herrschingern Verena Sadtler, Ludwig und Korbinian Darchinger (r.) fotografieren. © privat

Trotz eines Tages Vorlauf sei es aber sehr schwierig gewesen, genügend Leute für den Abtransport des Baums nach München zu bewegen. Es seien lediglich 15 aufgetaucht, und die meisten davon gehörten gar nicht der Gruppe an, sondern wurden spontan überredet. Deshalb suchen Ludwig Darchinger und Co. jetzt intensiv nach Helfern und Hinweisgebern, deshalb die Homepage und die Plakate. In Abitur-Zeiten sei es noch einfach gewesen, sagt der 25-Jährige. „Da sind wir teilweise mit fünf Autos durch die Landkreise gefahren, um zu spionieren.“

Darchinger gibt zu bedenken: „Die meisten Maibäume werden spontan in der Nacht gestohlen. Es ist dann sehr schwierig, die Leute zusammenzutrommeln.“ So sei die Idee zur App „MaibaumAgent“ entstanden. Sie ist jenen nachempfunden, die Feuerwehren zur Alarmierung einsetzen. Heißt: Wer die App installiert hat, wird aus dem Bett geklingelt, selbst wenn das Smartphone stummgeschaltet ist. „Wir können unsere Leute mit einem Knopfdruck aufwecken. Und sie können mit einem Klick bestätigen, dass sie kommen“, sagt Darchinger. So wisse man gleich, wie viele Helfer dabei sind, und könne ihnen unkompliziert den Treffpunkt mitteilen. Und weitere Infos wie: „Bitte dunkle Kleidung anziehen und Handschuhe mitbringen.“ Läuft eine Aktion, steht oben in der App in Rot „Operation aktiv“.

Bei künftigen „Operationen“ hilft den Herrschinger Maibaumdieben die selbst programmierte App „MaibaumAgent“. © privat

Wer sich jetzt fragt, was das alles noch mit Brauchtum zu tun hat, dem sagt der Herrschinger: „Das Brauchtum hat es heute eh schon extrem schwer. Da sollte man diese Werbung nicht gleich verteufeln.“ Und: „Die anderen Burschenschaften laufen auch nicht mehr mit Zettel und Stift herum.“ Darchinger und Co. wollen die Tradition „offen gestalten“. Es sei einfach ein „geiler Brauch, der viel Spaß bringt“. Und der 25-Jährige betont: „Viele in meinem Alter wissen gar nicht, was genau dahinter steckt.“ Auf maibaumdiebe.bayern werden die vier Schritte zum Maibaumklau kurz erklärt: Infos sammeln, Baum finden, spionieren, Zugriff.

Ob eines Tages auch andere Maibaumdiebe auf die App der Herrschinger zugreifen dürfen, ist zumindest nicht ausgeschlossen. Der gelernte Programmierer Darchinger erklärt: „Wir machen heuer erst mal bei uns einen Probelauf.“ Und ein Update für nächstes Jahr sei schon in Planung – „damit wir unsere Spionagetrupps besser koordinieren können“.

Weites Jagdrevier - weil andere „Angst und Schrecken“ verbreiten

Das Jagdrevier der Herrschinger ist weit: Sie erbitten auf ihrer Internetseite bis zum 1. Mai Hinweise aus sieben verschiedenen Landkreisen . Die Erklärung: „Im Landkreis Starnberg ist keiner mehr so doof und lässt seinen Baum unbewacht. Da haben die Unterbrunner gute Arbeit geleistet und Angst und Schrecken verbreitet“, sagt Ludwig Darchinger.

Es ist eine Anspielung auf die Burschenschaft mit der höchsten Erfolgsquote weit und breit. Fast 70 Bäume hat sie mittlerweile stibitzt. Ludwig Göschl, zweiter Oberbursch in Unterbrunn, gibt Komplimente an den Ammersee zurück. Zum digitalen Aufrüsten der Herrschinger sagt er: „Das ist eine coole Idee, warum nicht? Heute wird ja alles digitalisiert.“ Ähnliche Überlegungen gibt es in Unterbrunn allerdings noch nicht. Die „Weckliste“, eine Art Telefonkette, funktioniere nachts recht gut. Und wenn einer das Handy stummgeschaltet hat, greifen die Burschen schon mal zu einer ganz und gar traditionellen und zutiefst analogen Methode. Göschl: „Es kann schon mal sein, dass dann ein Steinchen ans Fenster geworfen wird.“

