Mammutprojekt Kienbachsanierung

Von: Hanna von Prittwitz

Das Wasserwirtschaftsamt plant die Sanierung des Kienbachs in sieben Abschnitten. Sie sind in BA1 bis BA7 aufgeteilt. Am kritischsten gilt der Bauabschnitt 6a. Oberhalb soll ein Schwemmholzrückhalt entstehen. Die Fachleute gehen davon aus, dass die Sanierung bis zu zehn Jahre dauert. © Ingenieurbüro Kokai GmbH im Auftrag des WWA Weilheim

Viele Fragen hatten die rund 60 Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Informationsveranstaltung des Wasserwirtschaftsamts Weilheim zur Sanierung des Kienbachs am Dienstagabend in Herrsching. Etwa die Hälfte waren direkt betroffene Anwohner.

Herrsching – Dass eine Behörde wie das Wasserwirtschaftsamt Weilheim (WWA) schon während der Vorplanung für ein Mammutprojekt wie die Kienbachsanierung an die Öffentlichkeit geht – das ist eher ungewöhnlich. Daher gab es am Dienstag im vollen Sitzungssaal des Herrschinger Rathauses erst mal Applaus, wenn auch auf Aufforderung von Bürgermeister Christian Schiller. Vorplanung hin oder her – an der Sanierung führt in den Augen der Behörden kein Weg vorbei, sie ist überfällig. Es wird allerdings bis zu zehn Jahre dauern, ehe die Maßnahmen abgeschlossen sind, wie Projektleiter Johannes Haas feststellte.

Gemeinsam mit Leona Zingraff, Sigrun Frank und Max Weiß vom Planungsbüro erklärte Haas, wie das Wasserwirtschaftsamt den Hochwasserschutz für Herrsching am Kienbach umsetzen und zugleich die ökologischen Belange berücksichtigen will. Im Februar erst hatte das WWA dem Gemeinderat die Vorplanung präsentiert (wir berichteten).

Das Projekt

Die Sanierung des Kienbachs soll demnach in sieben Abschnitten erfolgen. Diese sind unterschiedlich schwierig und umfangreich, wie Leona Zingraff erklärte. Es ist eng am Kienbach, ohne Beton wird es zum Teil nicht gehen, und die Fällung von Bäumen in einigen Bereichen ist einkalkuliert. „Wir haben die Verpflichtung zu sanieren“, stellte Haas wiederholt fest. Dabei seien technische Vorgaben einzuhalten.

Bestehende Mauern sind zum Teil unterspült und haben Risse, an anderen Stellen kann das WWA mit Wasserbausteinen auf sogenannter Schroppenlage arbeiten, was flachere Uferbereiche ermöglicht. An einigen Stellen ist eine Tieferlegung hydraulisch erforderlich, denn der Querschnitt des Baches soll sich nicht ändern. Ist es jedoch zu eng, müssen sogenannte Vorsatzschalen her. Was dann an Platz für den Bach fehlt, wird über die Sohle ausgeglichen. Als schwierigsten Bereich stufte Zingraff den Abschnitt 6a entlang der Kienbachstraße ein. Dort ist es sehr eng, die Betonwand ist unterspült, die angrenzenden Gebäude sind nicht unterkellert. Abschnitt 6B sei ähnlich kritisch.

Die Sanierung beinhaltet die Herstellung der biologischen Durchlässigkeit für Fische und Krebse, bekanntlich können die im oberen Verlauf gefundenen Edelkrebse durch die Kamberkrebse aus dem Ammersee mit der Krebspest angesteckt werden und eingehen. Gumpen bei den Fischpassagen sollen erhalten und tief genug bleiben. Oberhalb von Herrsching ist ein Schwemmholzrückhalt vorgesehen. Zum Schutz der Bäume gibt es ein spezielles Regelwerk.

Fragen und Antworten

Nach den Ausführungen waren Fragen erlaubt. Bürgermeister Schiller hatte zu Beginn der Diskussion appelliert, dass sich vor allem direkt betroffene Anrainer zu Wort melden. Letztlich war es eine bunte Mischung, denn natürlich verfolgten Mitglieder der Bürgerinitiative Pro Natur das Geschehen.

Unter anderem ging es um die Durchführbarkeit der Maßnahme. Gearbeitet wird über weite Strecken vom Bach aus. Zum Teil muss auf den angrenzenden Grundstücken eine Baustelle eingerichtet werden. Die Anrainer wurden und werden darüber informiert. Eine Zuhörerin musste feststellen, dass ihr kleiner Garten in diesem Zeitraum wohl keiner mehr sein wird. „Aber danach wird er als Garten wieder nutzbar sein“, versprach Leona Zingraff.

In einem anderen Fall muss eine Garage versetzt werden – die Besitzer fühlten sich darüber nicht informiert, da gibt es offensichtlich noch Gesprächsbedarf. Während eines Bauabschnitts soll der Kienbach über Rohre an der Baustelle vorbeigeführt werden. Schäden durch dann mögliche Starkregenereignisse kalkuliert das WWA ein.

Auch die Baumfällungen und das über Jahrzehnte gewachsene Ökosystem, insbesondere innerorts, nahmen Raum ein. Karin Casaretto, Mitglied der BI Pro Natur und Bewohnerin der Fischergasse, beklagte, dass sich mit der Fällung der fünf Bäume dort eine „massive Verschlechterung“ ergeben habe. „Sie haben uns geschützt, wir sind jetzt von Stürmen massiv betroffen“, sagte sie und kritisierte, dass sie zudem nirgends Auskunft zu Ersatzpflanzungen erhalte. Christine Voit, ehemalige Sprecherin der BI, appellierte, nicht nur das technische Bauwerk zu sehen, sondern auch die Ökologie zu betrachten.

„Es ist noch nichts in Stein gemeißelt“, betonte Johannes Haas im Nachgang. Den Ablauf des Abends schätzte er als gelungen ein. Er erinnerte daran, dass sich das Wasserwirtschaftsamt an den Engstellen des Kienbachs leichter tue, wenn Anrainer Grund abgeben würden. „Einige wenige haben angedeutet, dass sie dazu bereit wären.“ Er verstehe aber, dass einige Grundstücke zu klein dafür seien. Schiller hatte bei der Sitzung auf eine entsprechende Frage bezweifelt, dass es dafür den „ortsüblichen Baugrundpreis“ gibt.