Mehr als 900 Kilometer für guten Zweck

Von: Peter Schiebel

„Wir radeln – Sie helfen“: Diesen Leitsatz haben Kai Fürderer (l.) und Valentin Nandlinger (r.) ausgegeben. Bürgermeister Christian Schiller unterstützt als Schirmherr das Projekt „Spenden-Radler“. © Andrea Jaksch

Valentin Nandlinger (32) und Kai Fürderer (48) aus Herrsching wollen Anfang Oktober mit dem Fahrrad einmal längs durch Deutschland fahren – von Flensburg an den Ammersee. Und das nicht einfach so: Sie sammeln mit dem Projekt Spenden für Herrschinger Vereine und Institutionen. Die bisherige Unterstützung ist gewaltig.

Herrsching – Auf der Spendenuhr stehen schon 18 000 Euro. So viel Geld haben Valentin Nandlinger (32) und Kai Fürderer (48) als „Spenden-Radler“ bereits eingenommen. Eine Summe, die Herrschinger Vereinen und Institutionen zu gute kommt – und eine Summe, die gerne noch weiter wachsen darf, wie die beiden bei einem Pressetermin am Mittwoch im Herrschinger Rathaus erklärten. „Das interne Spendenziel“ liege bei 20 000 Euro, sagte Fürderer.

Er und Nandlinger wollen in der ersten Oktober-Woche mit ihren Rädern von Flensburg nach Herrsching fahren. Zwar steht die genaue Strecke noch nicht fest, es werden aber so oder so mehr als 900 Kilometer und mehrere Tausend Höhenmeter sein. „Die sportliche Aktivität mit einem sinnstiftenden Projekt zu verbinden, war schon immer mein Traum“, erklärte Fürderer, der von Beruf Bankbetriebswirt ist und der in der Firma seiner Frau Iris arbeitet. Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH ermittelt die Service- und Beratungsqualität von Finanzdienstleistern. Fürderer lebt in Neuwiddersberg.

Valentin Nandlinger spielt nicht nur bei den Alten Herren des TSV Herrsching Fußball, er ist auch die vierte Generation des 1907 gegründeten gleichnamigen Fahrradgeschäfts an der Mühlfelder Straße. Nachdem sich die beiden übers Radfahren kennengelernt hatten, entstand der Plan eines Deutschland-Cross – und es reifte die Spenden-idee.

Unternehmen können sich als Spender engagieren

Und die funktioniert so: Bereits vorab haben Unternehmen die Möglichkeit, sich als Spender zu engagieren. 19 Herrschinger Vereine und Institutionen stehen zur Auswahl: von B wie BRK Herrsching bis W wie Wasserwacht Herrsching. Auch die Herrschinger Tafel ist dabei, die Herrschinger Insel, die Feuerwehr, Fördervereine, der Verein Frauen helfen Frauen, Kindergärten und andere mehr. Die Liste ist mit der Gemeinde Herrsching abgestimmt. Jeder Spender kann daraus eine oder mehrere Organisationen auswählen, die er unterstützen möchte.

Wer mindestens 500 Euro auf das Spendenkonto einzahlt, bekommt eine Spendenquittung der von ihm bedachten Organisation – und kostenfreie Werbung durch die „Spenden-Radler“. Die reicht von der Präsenz des Firmenlogos auf der Internetseite über Aktivitäten auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen bis zur Darstellung der Firma im Rahmen eines Video-Tagebuchs während der Tour. Dabei garantieren Nandlinger und Fürderer, dass jeder Cent auch wirklich ankommt. Die Kosten für Verpflegung, Übernachtung, Ausstattung und alles, was während des Deutschland-Cross anfällt, zahlen die beiden aus eigener Tasche. Die Schirmherrschaft für das Projekt hat Bürgermeister Christian Schiller übernommen.

Start am 1. Oktober in Flensburg

Start in Flensburg soll am 1. Oktober sein, am 7. Oktober zwischen 14 und 16 Uhr wollen die „Spenden-Radler“ wieder zurück am Ammersee sein. Dass sie es schaffen, davon sind die beiden überzeugt, die pro Jahr zwischen 5000 und 10 000 Kilometer auf dem Rad zurücklegen. „Die größte Herausforderung könnte das Wetter werden“, sagte Nandlinger. 150 bis 200 Kilometer an mehreren Tagen hintereinander seien auch nicht zu unterschätzen, ergänzte Fürderer.

Zufrieden mit der Resonanz sind die beiden jetzt schon: „Dass unsere Spendenaktion bereits im ersten Jahr große Zustimmung in der Herrschinger Unternehmerschaft gefunden hat, freut mich außerordentlich“, betonte Nandlinger. Mehr Infos zum Projekt, zu Spendenmöglichkeiten und allem Drum und Dran gibt es im Internet auf spendenradler.de.