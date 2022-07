Meilensteine der Inklusion

Von: Andrea Gräpel

Baumpflanzaktion zum Jubiläum: Konstanze Riedmüller (Vorsitzende), Michael Becking (Leiter Wartaweil), Barbara Stamm, Hans Schöbel (Ehrenvorsitzender), Prof. Florian Heinen (Ärztlicher Direktor), Geschäftsführer Rainer Salz, Holger Kiesel (Behindertenbeauftragter), Johannes Oswaldt und Katharina Müller (v.l.). Foto: Schullandheim Wartaweil © Schullandheim Wartaweil

60 Jahre Landesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen und 25 Jahre Schullandheim Wartaweil – gibt es keinen besseren Ort für eine Feier als das Ufer des Ammersees. Ehrengast war Landtagspräsidentin a.D. Barbara Stamm, ohne die es die Einrichtung nicht gäbe.

Wartaweil – Schon bei der Einweihungsfeier des Schullandheims Wartaweil 1997 hatte sich Barbara Stamm über eine „bundes-, vielleicht sogar europaweit modellhafte Einrichtung“ gefreut. Bis heute ist sie Schirmherrin der Einrichtung. Träger ist der Landesverband Bayern für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (LVKM). 60 Jahre gibt es den Verband, der in den 1960er Jahren von einer Elterninitiative gegründet worden war und dem aktuell 37 Mitgliedsorganisationen in Bayern angehören. Aus dem Verband heraus war in den 1990er Jahren die Idee entstanden, ein barrierefrei gestaltetes Schullandheim zu errichten. Barbara Stamm, damals Sozialministerin, unterstützte das Vorhaben tatkräftig und setzte 1997 den ersten Spatenstich in Wartaweil. Als dem Schullandheim nach einem kapitalen Wasserschaden 2015 aus Kostengründen die Schließung drohte, war sie es auch, die mit ihrem Einfluss viel Überzeugungsarbeit bei ihren Kollegen leistete – der Freistaat übernahm 60 Prozent der Kosten.

Beim Festakt diese Woche in Wartaweil lobte Barbara Stamm die Vorreiterrolle des Schullandheims, wenn es um Freizeit und Begegnungsorte für Menschen mit und ohne Behinderung geht: „Mit der Eröffnung in Wartaweil begann 1997 eine wunderbare Erfolgsgeschichte, ja ein Meilenstein auf dem Weg zur Inklusion.“ Das Schullandheim bietet Platz für bis zu 150 Gäste und ist mit mehreren Pflegebädern speziell für Menschen mit komplexer Behinderung geeignet. Die Lage auf einem 2,7 Hektar großen Gelände mit direktem öffentlichen Seezugang ermöglicht viele Freizeitaktivitäten und Sportmöglichkeiten: vom Natur-Erlebnis-Park mit Kletterfels, Rolli-Schaukel, Rolli-Trampolin und Sommerstockbahn bis zum Segeln und Stand-up-Paddling – auch für Rollifahrer.

Zu den etwa 70 Festgästen gehörten weitere Vertreter und Wegbegleiter aus Politik, dem Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen, den LVKM-Mitgliedsorganisationen sowie Förderer und Sponsoren, die gemeinsam auf die Geschichte von Landesverband und seinem Schullandheim zurückblickten. „Mit dem Bundessozialhilfegesetz von 1962 setzte sich statt Fürsorge der Gedanke von Sozialhilfe, Rehabilitation und Eingliederung durch“, erinnerte LVKM-Vorsitzende Konstanze Riedmüller. „Obwohl sich in den letzten 60 Jahren viel getan hat, es inzwischen ein flächendeckendes Netz an Förder- und Betreuungsmöglichkeiten gibt, wir mit der UN-Behindertenrechtskonvention einen Meilenstein in der Behindertenpolitik erleben, haben die Themen der Gründungseltern nach wie vor Aktualität.“