Methan ist das Problem bei der alten Deponie

Von: Peter Schiebel

Mit diesem Bretterzaun ist die ehemalige Mülldeponie in Breitbrunn nun gesichert. In den 1950er- und 1960er-Jahren wurde dort Hausmüll gelagert. Die nun vorliegende „Umweltinformation“ dazu ist auf www.herrsching.de nachzulesen. F. dr © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Der Holzzaun steht, das Betreten der ehemaligen Hausmülldeponie zwischen Heimgartenstraße und Staatsstraße in Breitbrunn ist untersagt. Wie berichtet, konnten bei Untersuchungen im November vergangenen Jahres gesundheitliche Auswirkungen nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Breitbrunn - Am Montag, kurz vor Beginn der Gemeinderatssitzung in Herrsching, hat der Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Klimaschutz am Landratsamt Starnberg eine fünfseitige „Umweltinformation“ zu dem Vorgang veröffentlicht. Diese geht über die Mitteilung der Gemeinde von vor zehn Tagen hinaus.

Demnach wurden zwischen 15. und 19. November insgesamt 17 Bohrungen bis in eine maximale Tiefe von sieben Metern vorgenommen. Was den „Wirkungspfad Boden-Gewässer-Grundwasser“ anbelangt, so stellten die nachgewiesenen Stoffe nach Ansicht des Wasserwirtschaftsamtes „keine Gefahr für das Grundwasser“ dar, schreibt die Kreisbehörde. Weitergehende Untersuchungen seien für diesen Bereich deshalb nicht erforderlich.

Entwarnung gibt es auch, was den „Wirkungspfad Boden-Mensch“ betrifft. Zwar seien bei Oberbodenproben leicht erhöhte Konzentrationen des Kohlenwasserstoffs Benzo(a)pyren festgestellt worden, der zum Beispiel in Teer vorkommt. Dies sei in Breitbrunn aber aus zwei Gründen zu tolerieren: Zum einen handele es sich um keine Kinderspielfläche, auf der Kinder an rund 120 Tagen im Jahr buddelten und von daher intensiven Bodenkontakt hätten. Zum anderen verhindere die intakte Wiese direkten Bodenkontakt. Sollte die Grünfläche aber später einmal bebaut werden, zum Beispiel mit Wohnhäusern samt Kinderspielflächen, „muss darauf geachtet werden, dass es nicht zur Durchmischung des Oberbodens mit Bodenmaterial aus tieferen Schichten kommt“, heißt es in der schriftlichen Information.

Kritischer sieht die Situation beim „Wirkungspfad Boden-Bodenluft-Mensch“ aus. An drei Stellen sei Methan nachgewiesen worden – das ist für Menschen zwar gesundheitlich unproblematisch, kann aber zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Um Gefährdungen der umliegenden Bebauung auszuschließen, empfehle der Fachgutachter eine Be- und Entlüftung von Kellern und Kellerschächten – und „eine Raumluftmessung zur Prüfung des Vorhandenseins von Methan in Erdgeschossräumen und, sofern vorhanden, auch in Kellerräumen“. Diese Untersuchung habe die Untere Bodenschutzbehörde nun von der Gemeinde Herrsching als Grundstückseigentümerin gefordert.

Gleiches gelte für eine Detailuntersuchung im Bereich der Obstbäume, dem „Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze“. Auf angrenzenden Gartengrundstücken lägen zwar keine erhöhten Quecksilber-Werte vor, die ehemalige Deponie sei darauf aber noch nicht untersucht worden. Erst dann sei eine Entlassung aus dem Altlastenkataster möglich. „Gleichzeitig sollten im Bereich der Obstbäume entsprechende Oberbodenproben erstellt und untersucht werden, soweit das dortige Obst weiterhin zum Verzehr angedacht ist.“