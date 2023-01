Mit der Sintflut zurück auf die Bühne

Teilen

Wenn nur zwei auf die Arche dürfen, was passiert dann mit dem dritten Pinguin? Hannah Goodwin (r.) und Janina Fingerle stopfen Fritz Wuicha in ihren Koffer. © Andrea Jaksch

„Theaterzwerge“ begeistern nach Corona-Pause in wiederaufgenommenen Dreiakter „An der Arche um Acht“.

Herrsching – Nach zwei Jahren coronabedingter Pause begeistern die Theaterzwerge des Ammerseer Bauerntheaters aktuell mit dem Dreiakter „An der Arche um Acht“ von Ulrich Hub. Am kommenden Wochenende ist das Stück noch einmal im Saal des Arthotels Andechser Hof in Herrsching zu sehen.

„Du stinkst“, nörgelt Pinguin Nummer drei (Fritz Wiucha) in Richtung seiner Artgenossen (Hannah Goodwin und Janina Fingerle). Den drei Vögeln im Frack ist langweilig – und sie pöbeln, bis es zum Gerangel kommt, als die Sintflut über sie hereinbricht, angekündigt von der männlichen Taube (Elias Kieffer O’Hear). Das in Weiß gekleidete Federvieh auf zwei Beinen verteilt die Tickets, die „nach der Sintflut ihre Gültigkeit verlieren“. Immer nur ein Paar jeder Tierart hat auf Noahs (Jakob Lishek) Segelschiff Platz. Aber „kein Pinguin lässt den anderen im Regen stehen.“ Deshalb landet ein Frackträger im Koffer und wird unter Aufbringung aller Kräfte von seinen Gefährten in den Bauch des Schiffes verfrachtet.

Das ausgezeichnete Stück bringen die Theaterzwerge preisverdächtig auf die Bühne. Mit überzeugender Mimik und Gestik sowie Kunstpausen an den richtigen Stellen in Szene gesetzt, sorgt das Ensemble im Saal für ausgelassene Heiterkeit. Etwa als der Pinguin den genervten Ausbruch der Taube „Sonst noch Fragen?“ mit „Jede Menge: Wo kann man Liegestühle mieten, und wann ist das Buffet eröffnet?“ quittiert.

Gekonnt meistern die Laienspieler die Schwierigkeit, den ohnmächtig geschlagenen Pinguin in die Kiste zu stopfen. Dabei zu Hilfe eilen dem Trio die Herren des Lichts, Michael Seitz und Dieter Veicht. Mit geschicktem Scheinwerfereinsatz packen die Techniker die Prozedur in verschiedene Bilder, bis der Deckel zu und der überzählige Pinguin sicher verstaut ist.

Für das Bühnenbild hatten Katrin und Werner Liebel mit anderen Aktiven die bestehenden Requisiten wiederverwendet. Aus einer Mondlandschaft von „Peterchens Mondfahrt“ wurde mit ein paar Pinselstrichen ein Eisberg, die Holzkonstruktion für das Schiff übernahmen sie aus der ersten Aufführung des Stücks im Jahr 2015. Regie führt das bewährte Team Monika Jäger und Katrin Liebel – assistiert vom Theater-Nachwuchs Angela Schneiderbauer und Johanna Lishek (20). Beide sind aus der Kindergruppe herausgewachsen und in die Erwachsenenriege eingestiegen. Lishek verkörperte als 13-Jährige einen der Pinguine.

Am kommenden Samstag und Sonntag wird „An der Arche um Acht“ jeweils um 16 Uhr wiederholt. Diesmal mit Sophia Veicht, Janis Mager und Janick Kieffer O’Hear als Pinguine und Aruna Mager als weibliche Taube. Karten gibt es in der Touristinformation Herrsching am Bahnhofsplatz 3 oder an der Tageskasse.

MICHÈLE KIRNER