Mit Pomp und Gloria und Tradition

Von: Andrea Gräpel

Die Scheren, um den Maibaum aufstellen zu können, wurden vor Ort gebunden: Felix Singer (v.l.), Korbinian Darchinger, Dieter Doch und Ludwig Darchinger. © Gemeinde Herrsching

Am Wochenende haben die Herrschinger in der Partnergemeinde Ravina in Italien das dritte Mal einen Maibaum aufgestellt. Diesmal wieder mit Pomp und Gloria, mit Delegation und Sonnenschein.

Herrsching – Die Vorbereitungen zum dritten Maibaumaufstellen in Herrschings Partnergemeinde Ravina liefen seit Monaten. 2013 wurde der erste bayerische Baum dort groß gefeiert, beim zweiten Mal 2017 war das Fest ein bisschen kleiner. Der dritte Baum fiel diesmal mit dem 130. Jubiläum der Feuerwehr zusammen – ein Riesenfest. Immer vorne dabei: Herrschings Erster Maibaumaufsteller, D’Herrschinger-Vorstand und Gemeinderat Ludwig Darchinger.

Schon im vergangenen Jahr hätte ein neuer Baum aufgestellt werden sollen. Zuvor war der alte allerdings von einem Sturm umgefegt worden (wir berichteten). Nachdem die Begeisterung der bayerischen Tradition bei den italienischen Freunden abgeflaut zu sein schien, war auch nicht sicher, ob es einen dritten Maibaum geben wird. Immerhin sorgten die Freunde aus Ravina für einen Ersatz, der aber nicht aufgestellt werden konnte. „Der war krumm und schief“, so Darchinger.

Schließlich haben sie sich einen Baum aus einem Sägewerk im Allgäu besorgt. In der Werkstatt von Zimmerer Franco Silvestri wurde der Stamm abgehobelt und geweißelt. Und eine Ahnung, wie ein Maibaum hergerichtet wird, bekamen die Italiener bei ihrem Besuch zum Maibaumaufstellen in Breitbrunn. Den Rest erledigte Darchinger mit seinem Team – mit den Söhnen Ludwig und Korbinian, mit Felix Singer, Dieter Doch, Heinrich Feigl, Thomas Jäger, Justine Eckel, Verena Sattler und Jörg Geigulat. Gemeinsam mit Bürgermeister Christian Schiller waren sie schon am Donnerstag angereist, um das 16 Meter lange Stangerl zu bandeln und mit Rauten zu verzieren. Den Adler auf der Spitze, den hatten die Herrschinger schon 2013 spendiert. Denn für Darchinger gehört auf den Maibaum „was drauf, was sich dreht“. So fand das Wappentier aus dem Trentino seinen Platz. „und man weiß gleich, woher der Wind weht“, sagt Darchinger.

Am Samstag wehte der Wind eindeutig in Richtung Feierlaune. 130 Jahre Feuerwehr Ravina, dazu ein Buch und auch noch ein neuer Maibaum. Viele Herrschinger waren zum Mitfeiern mit dem Privatwagen angereist, andere nahmen den Bus, den die Gemeinde organisiert hatte. Auch jeweils eine Abordnung der beiden Freiwilligen Feuerwehren in Herrsching war dabei. Die allein stellten 16 Personen, die am Samstag an den Scheren standen, die Darchinger und sein Team auch noch schnell gezaubert hatten. „Ohne die großartige Unterstützung von Ludwig Darchinger und seinen D’Herrschingern wäre das Projekt Maibaum in der Partnerstadt unmöglich realisierbar“, sagte Schiller anerkennend und freute sich über das Aufleben der Partnerschaft.

Pünktlich um 7 Uhr am Samstagmorgen war der Baum fertig vorbereitet und konnte eingepasst werden. Wie immer unter Darchingers bairisch-italienischer Kommandoführung wurde er dann per Hand aufgestellt. Unter einem sommerlichen Himmel wurden Feuerwehr und Maibaum bis spät in die Nacht gefeiert. Am Sonntag ging es für die Delegation dann wieder nach Hause.