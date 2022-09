Mit Schwung und Bewegung in den Winter

Von: Andrea Gräpel

Gibt es schönere Gymnastikräume? Bei schönem Wetter finden die Stunden auch am Ammersee-Ufer statt. © TSV-Abteilung Gymnastik und Turnen

In die Gymnastik-und Turnabteilung des TSV Herrsching kommt wieder Schwung. „Mit 600 bis 650 Mitgliedern ist das unsere größte Abteilung“, sagt TSV-Vorsitzende Hannelore Doch stolz. Allerdings gebe es mit den Untergruppen Wettkampfturnen, Geräteturnen, Kinder- und Seniorenturnen auch viele Untergruppen. Viel Organisationsarbeit – das sei für Abteilungsleiterin Cornelia Regnath allein nicht mehr zu schaffen gewesen. Nun hat sie Unterstützung.

Herrsching - Anders als bei Handball und Fußball, die ihre Übungsleiter selbst heranziehen, sind diese im Bereich Gymnastik und Turnen rar gesät. Mit Corona umso mehr. Seit Mai gibt es deshalb eine Geschäftsstellenleitung in der TSV-Abteilung in Person von Kathrin Greimel-Moog. Die geprüfte Sportlehrerin mit Zusatzausbildung Rehasport leitet seit mehr als 25 Jahren die Herzsportgruppen im TSV und ist im Bereich Fitness und Sport gut vernetzt. Als Hannelore Doch sie anfragte, ob sie an dem Minijob interessiert sei, schlug sie begeistert ein und legte los.

„Kathrin hat einen Riesenschwung reingebracht“, freut sich Hannelore Doch. Viele neue Angebote gebe es. „Ein ganz tolles Programm“, sagt die Vorsitzende, die selbst, wenn sie als Gemeinderätin nicht montags im Rathaus zu tun hat, gerne zur Gymnastikgruppe dazustößt. Die gab es schon immer, neu im Angebot sind jedoch vor allem donnerstags Stunden für Yoga, Pilates und Fitness. Neu ist auch eine Laufgruppe – immer mittwochs um 18 Uhr.

Kathrin Greimel-Moog hat ihr Herzblut in den neuen Wochenplan gelegt, hat ihre Kontakte genutzt und Übungsleiter gefunden, die andere ersetzen, die während der Corona-Pause absprangen, und neue dazugewonnen. „So viele Kurse gab es, glaube ich, noch nie“, sagt sie. „Ich freue mich schon“, sagt auch Hannelore Doch erwartungsfroh. „Jetzt hoffen wir auch auf einen guten Zulauf und darauf, dass uns auch die neue Dreifachturnhalle der Realschule bald zur Verfügung steht.“ Wer reinschnuppern will in das Programm, findet den Plan unter tsv-herrsching.de, Abteilung Gymnastik und Turnen und dort unter „Aktuelles“. Und wer Mitglied werden will beim TSV, ist ab 10 Euro im Monat dabei.