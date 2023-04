Motivation durch „Wir-Gefühl“

Insgesamt etwa 70 junge Leute haben an der Vollversammlung in Wartaweil teilgenommen - mehr als erwartet. © Helge Bendl

Rund 70 Mitglieder haben während der Osterferien an der Vollversammlung der Jugendorganisation vom Bund Naturschutz (BN) teilgenommen und suchten nach Ansätze, wie sie wirkungsvoll etwas zu Naturschutz und Demokratie beitragen können.

Wartaweil – Auf der Einladung zur Vollversammlung hatten die Jugendlichen ein Banner gespannt mit der Aufschrift „Keine Fossilen, kein Krieg“, während andere demonstrativ ein Windrad aus Pappe in die Kamera halten. Auch Julian Fürholzer aus Dießen ist darauf zu sehen, wie er die Fahne des BN schwenkt. Der 22-Jährige absolvierte nach dem Abitur ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in der Landesstelle des Bund Naturschutz. 2021 wurde der Student als einer von fünf 18- bis 26-Jährigen in den Landesvorstand der jungen Naturschützer gewählt, der Jugendorganisation des Bund Naturschutz (JBN). Die JBN ist ein demokratisch organisierter Verband, der von fünf jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren weiterentwickelt und geleitet wird – unterstützt von einem hauptamtlichen Team und einem Geschäftsführer. Julian Fürholzer ist im Vorstand. Er ist zudem Sprecher des Arbeitskreises Alpen der JBN und ordentliches Mitglied im Arbeitskreis Alpen des Bund Naturschutz in Bayern sowie Mitglied im Landesbeirat des Bund Naturschutz.

Julian Fürholzer ist in Dießen aufgewachsen. Aktuell studiert er Philosophie, Politik und Ökonomie in München. Im Grunde sei ihm sein Einsatz für die Umwelt in die Wiege gelegt worden. Seine Mutter sei, seit er denken kann, ein Fördermitglied im Bund Naturschutz. Sein Engagement für den Bund Naturschutz sei ihm ein inneres Bedürfnis, sagt er. Er wolle sich aktiv für den Erhalt der Natur einsetzen. Dazu gehört, dass er nicht motorisiert, sondern sich mit dem Rad oder den Öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B bewegt. Mit dem Mountainbike schlug er am Freitag auch in Wartaweil auf, wo rund 70 Mitglieder der Jugendorganisation des BN zwischen 16 und 26 Jahren aus ganz Bayern angereist waren. Ebenfalls klimaschonend mit Bahn und Bus, versteht sich. „Normalerweise sind es im Durchschnitt nur 30 Mitglieder“, freute sich Finanzvorstand Fürholzer im Gespräch mit dem Starnberger Merkur über den Andrang. Angemeldet hatten sich so viele, dass es die Übernachtungsmöglichkeiten im Naturschutzzentrum geradezu sprengte und 40 Personen im nahe gelegenen Schullandheim untergebracht wurden.

Julian Führholzer aus Dießen ist im Landesvorstand. © privat

Unterteilt waren die drei Tage in Vorträge und Aktivitäten. Und Wahlen, im Rahmen derer Fabia Lausberg und Jonathan Kolb im Landesvorstand bestätigt wurden, erzählt Fürholzer. Teilweise beackerten die Naturschützer „trockenes Material“ wie die Geschäftsordnung, den Aufbau des Wahlsystems oder sie betrachteten die theoretischen Pfeiler, auf denen die Demokratie steht. „Wir haben auch darüber gesprochen, ob unsere Demokratie in Gefahr ist“, erzählt er über die Sorgen vor einem „Rechtsruck“. Alle waren sich einig, dass ein Wahlrecht ab 16 Jahren Abhilfe schaffen würde. Kritik wurde laut am Umgang mit Klimaaktivisten. „Es ist nicht okay, dass Jugendliche wegen einer Protestaktion 30 Tage eingesperrt werden“, verurteilten die Anwesenden die Inhaftierung von Protestierenden.

In den drei Tagen wurde aber nicht nur geredet, sondern auch angepackt: Vom Waldboden sammelten sie Äste, Zweige oder Efeu und zimmerten daraus entlang des Trampelpfads am See einen Zaun. Diese natürliche Abgrenzung soll verhindern, dass Spaziergänger und Hunde die Artenvielfalt auf dem Areal zertrampeln, erklärt Fürholzer. Sein Fazit über das Treffen fällt begeistert aus: „Es war total cool und motivierend zu sehen, dass so viele Jugendliche dafür eintreten, was zu verändern.“ Das entstandene „Wir-Gefühl“, gemeinsam für eine gute Sache einzutreten, bestärke ihn in seinem Einsatz für eine intakte Umwelt, betont er.

