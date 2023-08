Müll zu Kunst „recircled“

Teilen

Die Mitglieder des Kunstkreises sind voll frischer Ideen (v.l.): Angela Sailer, Jeanne Dees, Eva Zenetti, Isabelle Chrétien Brocker, Edith Steiner, Marianne Schweigler, Cornelia Hesse, Johannes Hofbauer, Martina B’shary, Ulrike Gerd Hartmann, Daisy Fischer, Ela Bauer, Ursula Steglich-Schaupp und Patricia Wolf. © Dagmar Rutt

Zwei Wochen lang ist die Herrschinger Seepromenade Kunstmeile. Unter dem Motto „Recircling“ haben 16 Künstler mit viel Fantasie und jeder Menge kreativem Geschick Müll eine Bühne bereitet.

Herrsching – Mit Musik der „Silverfish Surfers“ und Picknick wurde die nächste Kunstaktion des Künstlerkreises Ammersee am Samstag im Herrschinger Kurpark eröffnet. Der Parcours lädt zum Staunen ein. Was sonst im Mülleimer landet, darf dort bis zum 27. August ein schillerndes Revival in freier Natur erleben. Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete Vorsitzende Eva Zenetti das bunte Ausstellungs-Intermezzo.

„Alle zwei Jahre stellt uns die Beamtenfachhochschule den Wasserturm Herrsching für eine Ausstellung zur Verfügung. Den Rhythmus gibt es schon sehr lange. In den Jahren dazwischen findet immer ein Intermezzo statt. Wir gehen raus in den öffentlichen Raum zu den Leuten, suchen den zufälligen Kontakt zum Publikum. Das zufällige Publikum ist das härteste Publikum der Welt“, weiß Zenetti, die als Künstlerin der Überzeugung ist, dass wahre Kunst erst dort entsteht, wo Menschen mit ihr in Interaktion treten. „Kunst ist dort lebendig, wenn Menschen darüber sprechen.“

Der Titel „Recircling“ greift den Recycling- und Umweltschutzcharakter ganz spielerisch auf. Vorigen Herbst keimte die Idee auf, und sofort wurden Unmengen an Kronkorken, Tüten und Joghurtbecher gesammelt und aufbereitet. „Beim Sammeln ist uns aufgefallen, wie viel Müll wir produzieren. Ich habe mir mal angeschaut, was da alles nach Ägypten transportiert und verbrannt wird. Das geht alles in die Atmosphäre“, erklärt Künstlerin Ulrike Gerd Hartmann, deren Küche zuletzt zur Werkstatt mutierte. „Mein Mann saß die ganze Zeit in der Küche und hat Kronkorken sortiert“, sagt Hartmann. Die Mühe von Johannes Hofbauer hat sich gelohnt: Stolz glitzert sein Damen-Torso aus bunten Kronkorken in den Baumwipfeln an der Seepromenade. „Auf jeden Fall ist sie ganz heiß“, schmunzelt Ehefrau Hartmann, die selber einen benachbarten Baum mit einem XXL-Rapunzelzopf beflochten hat. „Seit November habe ich dran genäht. Er ist neun Meter lang. 27 Zöpfe aus Plastiktüten“, so die Andechser Künstlerin.

Mit Vandalismus im öffentlichen Raum hat der Künstlerkreis bereits Erfahrungen gesammelt. Zenetti gibt sich gelassen: „Wir rechnen damit, dass nicht allzu viel überlebt.“ Die Weßlinger Malerin Jeanne Dees, die erst vorigen Herbst den Kunstpreis in Starnberg abräumte, ist an der Promenade mit unterschiedlichen Akzenten vertreten. Neben ihrem „Crownfall“, einer schillernden Kaskade aus alten Kronkorken, präsentiert die Künstlerin ihren „Loop“ aus zerschnittener Leinwand sowie den „Cottontree“, einen mit Baumwoll-Bändern verkleideten Baum. „Wir haben, glaube ich, alle noch viel mehr Ideen, die wir umsetzen könnten“, so Dees.

Eine Gemeinschaftsaktion, die sich sehen lassen kann. 20 Werke bezaubern die Spaziergänger und werben für neue Mitglieder. Gastkünstlerin Cornelia Hesse aus Berg ist mit ihrem Tetrapakbollen „Insight out“ präsent. Sie kann sich einen Beitritt durchaus vorstellen. Der Künstlerkreises würde sich über kreativen Zuwachs freuen.