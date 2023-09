„Mutter Boge“ rettet Inmatec

Von: Andrea Gräpel

Das neu zusammengesetzte Führungsteam vor Ort (v.l.): Matthias Dues, Sabine Rainalter, Anja Loose, Marvin Wolf, Dominik Hörmann und Maximilian Meindl. Mit der Unterstützung durch Mutter Boge stehen wir auf guten Füßen. Maximilian Meindl, General-Manager © Boge/Inmatec

Der Bielefelder Druckluftspezialist Boge hat die Herrschinger Gastechnologie-Firma Inmatec übernommen. Damit gehen in der Gewerbestraße 72 drei turbulente Jahre zu Ende. Die Firmenname bleibt und die etwa 30 Arbeitsplätze sind auch gesichert.

Herrsching – Es war ein kurzes und gleichermaßen turbulentes Gastspiel, das die kanadische Firma Xebec in Herrsching gegeben hat. Am Ende stand eine Insolvenz und das drohende Aus des Herrschinger Unternehmens Inmatec in der Gewerbestraße 72 (wir berichteten). Mit dem Kauf durch den Bielefelder Druckluftspezialisten Boge scheint dieses Aus nun abgewendet. Seit dem 1. August gehen Inmatec und Boge gemeinsame Wege. Inmatec bleibt als eigenständige Geschäftseinheit und dem bekannten Namen und als Arbeitgeber für die verbliebenen etwa 30 Mitarbeiter erhalten.

Inmatec ist Hersteller von Stickstofferzeugern und Sauerstoffgeneratoren. Das Unternehmen entwickelt und produziert in Deutschland, die Anlagen sind weltweit im Einsatz. Die Firma Boge ist ein Druckluftspezialist aus Bielefeld mit 14 Standorten und rund 800 Mitarbeitern weltweit. Schon in der Vergangenheit hatten beide Unternehmen zusammengearbeitet. Ziel ist nun, Synergien zu nutzen und die Marktpräsenz zu verstärken.

Maximilian Meindl war fast 20 Jahre bei Inmatec, als er das Unternehmen vor eineinhalb Jahren verließ. Inmatec war bis zum Verkauf 2021 Inhaber-geführt. Als der Bedarf an Sauerstoff für Beatmungsgeräte exorbitant stieg, kaufte die kanadische Firma Xebec Inmatec auf. „Es waren für mich strategische Entscheidungen, die ich nicht mittragen wollte“, sagt Meindl. Darum verließ er die Firma nach 18 Jahren Zugehörigkeit. Unter anderem war die Firmenleitung mit einem branchenfremden Geschäftsführer besetzt worden. So konnte es wohl passieren, dass die Zertifizierung für die Herstellung von medizinischem Sauerstoff auslief. Zeitgleich ging die Nachfrage zurück. „Es gab auch keine Integration“, sagt Meindl und führt als Beispiel insbesondere fehlende Kommunikation genauso wie unterschiedliche Unternehmenskulturen an. Im Frühjahr dieses Jahres meldete das bis dahin kanadisch geführte Unternehmen nach nur zweieinhalb Jahren Insolvenz an. Inmatec hatte bis dahin zu Hochzeiten Umsätze von bis zu 28 Millionen Euro gemacht und erlebte am Ende mit zehn Millionen Euro einen „steilen Fall“, wie Meindl sagt. Zuletzt hätten wohl auch hohe Personalkosten zur Insolvenz geführt, da es zahlreiche Neueinstellungen gegeben hatte.

Dann ging alles „sehr, sehr schnell“. Als die Bielefelder das Angebot erhielten, Inmatec zu übernehmen, schlugen sie ein. „Es hat einfach alles gepasst“, sagt Nadine Komvos, Leiterin Finanzen und Controlling bei Boge, die am Montag die neue Firmenleitung vorstellte. „Inmatec ist das richtige Unternehmen“, das wisse sie aus früherer guter Zusammenarbeit. „Wir hatten uns gegenseitig beliefert.“ In Herrsching seien die richtigen Leute und die richtigen Produkte. Die verbliebenen Mitarbeiter in Herrsching – „wir behalten sie alle“, freut sie sich, „wir sind froh, dass wir so eine gute Mannschaft haben.“ Zur neuen Firmenleitung gehört mit General-Manager Meindl auch Matthias Dues als sogenannter Integrationsbeauftragter. Dues leitet eigentlich den Boge-Standort in Großenhain bei Dresden.

Meindl hatte das Geschehen an der Gewerbestraße nie aus den Augen verloren und zögerte nicht lange, nachdem er von dem Kauf durch „Mutter Boge“ erfuhr. Am Montag kehrte er also zurück. Aus dem Schrank hatte er sein weißes Hemd mit dem Emblem Inmatec hervorgekramt, das er bis heute noch hat. So stand er vor der Belegschaft und wurde von den Mitarbeitern mit Applaus begrüßt. „Ich habe nur zwei Gesichter nicht gekannt“, freute er sich. „Mit der Unterstützung durch Mutter Boge stehen wir auf guten Füßen“, sagt er zuversichtlich.

Der Druckluftspezialist Boge setzt mit der Übernahme seine Wachstumsstrategie fort, wolle aber bodenständig bleiben. Inmatec als „starke Marke“ bleibe bestehen. Die Kunden Boges, zu denen auch große Lebensmittelhersteller gehören, und Inmatecs profitierten nicht nur von einem erweiterten Produktsortiment, sondern auch von Katalyseverfahren zur Stickstofferzeugung, mit denen sich Energiekosten reduzieren ließen. Und von Gesamtpaketen mit Kompressoren von Boge und Generatoren von Inmatec. „Es ist nach wie vor ein Wachstumsmarkt“, sagt Nadine Komvos. Deshalb sind Fachkräfte auch bei Inmatec gefragt – im Vertrieb und im „After-Sales“ (Ersatzteile und Service).