Nachtmarkt in Herrsching auf acht Tage beschränkt

Von: Andrea Gräpel

Beim Herrschinger Nachtmarkt gibt es auch Programm - heuer dauert er acht Tage. © Andrea Jaksch

Der Herrschinger Nachtmarkt im August dauert heuer acht Tage. Das hat der Gemeinderat beschlossen - auch wegen Beschwerden von Anwohnern.

Herrsching – Die Märkte auf der Seepromenade in Herrsching möchten viele Menschen nicht missen. Das sommerliche Treiben, das Gerd Jansohn direkt am Seeufer veranstaltet, gehört zum Herrschinger Sommer wie die Sonne selbst. Corona hatte aber auch dem Herrschinger Unternehmer und seiner Firma Geja-Event zugesetzt, deshalb war ihm die Gemeinde sowohl 2021 als auch 2022 entgegengekommen und hatte den Nachtmarkt jeweils mit Beschränkungen für zehn sowie elf Tage zugelassen. Am Montag lag dem Gemeinderat erneut ein Antrag für einen Nachtmarkt vor – wieder für elf Tage, diesmal aus Anlass des 20. Jubiläums. Jahrestag hin oder her: Der Gemeinderat lehnte Jansohns Wunsch mehrheitlich ab. Der Markt dauert heuer acht Tage.

Die ersten neun Jahre hatte der Nachtmarkt vier Tage lang rund um den Feiertag Mariä Himmelfahrt am 15. August stattgefunden. Zum zehnten Jubiläum 2013 war er erstmals in die Verlängerung gegangen – auf sieben Tage. In der Folge fand er erst fünf Tage und dann auch mal zehn, schließlich sieben und acht Tage statt.

Mittlerweile häuften sich aber im Rathaus die Beschwerden. „Es gibt Anlieger, die jetzt schon den Urlaub in dem Zeitraum planen, um dem aus dem Weg zu gehen“, sagte Bürgermeister Christian Schiller am Montag. Die Beschwerden seien massiv, wenn auch zum Teil anonym. Anwohner der Rudolf-Hanauer-Straße und und der Madeleine-Ruoff-Straße hätten besonders zu leiden, weil die Straßen zugeparkt würden. Die Besucher nähmen ein Bußgeld eher in Kauf als ein paar Schritte mehr zu gehen, so Schiller.

Manchen sind vier Märkte im Jahr zu viel

Die Beschwerden gibt es auch deshalb, weil es nicht der einzige Markt ist, den Jansohn auf der Promenade veranstaltet. Neben dem Nachtmarkt gibt es auch den See-, den Strand- und den Promenadenmarkt. Der Nachtmarkt im August hat jedoch einen besonderen Status. Aber er polarisiert auch, das wurde am Montag deutlich.

Sie habe sich schon Gedanken gemacht, ob vier Märkte nicht einer zu viel seien, erklärte Anke Rasmussen (Grüne). Dr. Rainer Guggenberger (BGH) hatte es schon im vergangenen Jahr abgelehnt, mehr als sieben Tage zuzulassen, und fühlte sich darin nun bestätigt. Gleichwohl gab es auch Ratskollegen wie Christina Reich (CSU), die den Markt als Bereicherung empfinden und gegen eine Dauer von elf Tagen nichts einzuwenden hatten.

Jansohn schien die Diskussion geahnt zu haben und ließ durch den zuständigen Sachbearbeiter im Rathaus, Lukas Höhl, ausrichten, dass ihm vor allem wichtig sei, dass die Dauer des Nachtmarkts bis Mariä Himmelfahrt gewährleistet sei.

Schiller ließ schließlich die Länge einzeln abstimmen, beginnend bei elf Tagen. Erst bei acht Tagen fand sich eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme. Der Nachtmarkt darf deshalb von Dienstag, 8., bis Dienstag, 15. August, wochentags von 15 bis 22 Uhr, am Wochenende und am Feiertag von 11 bis 23 Uhr. Genehmigt wurden auch der Seemarkt (Ostern) vom 8. bis 10. April, der Strandmarkt (Pfingsten) vom 26. bis 29. Mai sowie gegen zwei Stimmen der Promenadenmarkt vom 30. September bis 3. Oktober.